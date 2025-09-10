'Blasphemous', el videojuego que convierte la Semana Santa en un universo gótico oscuro El estudio sevillano The Game Kitchen ha logrado internacionalizar la cultura andaluza a través de un videojuego que bebe del folclore, la iconografía religiosa y las leyendas populares

En el sur de España, entre incienso, ladrillo mudéjar y azulejos quebrados por los siglos, vive un recuerdo que no ha muerto del todo. Es la memoria del rito popular, del cuerpo penitente, de la sangre ritualizada; una memoria que en 'Blasphemous', videojuego que ha traspasado las fronteras del medio y de su propio país, se convierte en carne digital, en liturgia jugable y en folclore resucitado. Este ha logrado convertir el imaginario andaluz en un universo narrativo y estético que no se puede recorrer sin sentir una punzada, no en la cabeza, sino en el pecho.

Enrique Cabeza, director creativo del proyecto, no necesitó viajar lejos para encontrar la iconografía que daría forma a 'Blasphemous'. Estaba toda ahí, en la memoria corporal y colectiva de quien ha crecido en una ciudad como Sevilla, donde en las calles, más que caminar, se desfila. Allí, la fe popular es, antes que creencia, una forma de estar en el mundo. Durante meses, el equipo de The Game Kitchen, el estudio español que desarrolló el videojuego, recorrió leyendas, códices, manuales de Semana Santa, coplas antiguas y crónicas populares, pero no era nada nuevo, pues la mayoría de cosas, como apunta Enrique, ya las conocían de niños.

Folclore como forma de duelo

En Andalucía, la alegría siempre ha coqueteado con el luto. Basta escuchar una saeta o una copla para entender que el folclore andaluz no es un catálogo de postales pintorescas, sino un archivo emocional de pérdidas. La cultura popular, (esa que rara vez está expuesta en los museos), ha sido durante siglos el lugar donde los pueblos han procesado la muerte, el miedo, la culpa y el deseo. «Aquí se vive una superstición que heredamos de nuestros abuelos: si algo te sale bien, es que va a venir algo malo. O que para que algo funcione, tienes que sufrir. Esa mentalidad está muy presente en Andalucía y está en el juego. El Penitente no logra nada sin dolor», comenta Enrique.

Arte de El Penitente, de 'Blasphemous' the game kitchen

El Penitente es el protagonista de 'Blasphemous'. Su imagen bebe directamente de la pintura 'Procesión de disciplinantes', de Francisco de Goya, donde hombres cubiertos de blanco se flagelan en plena calle para redimir sus pecados. Así camina él: cubierto con una túnica austera y coronado por una coroza, ese capirote cónico heredado de los autos de fe, símbolo del castigo público y del arrepentimiento obligatorio. Empuña una espada llamada 'Mea Culpa', cuya hoja está atravesada por espinas y cuyo diseño incómodo habla de dolor constante, de una redención que deja marcas en las manos y en la conciencia. Como los condenados que cargaban el Sambenito, El Penitente busca transitar su propio via crucis.

La influencia de Goya no se limita al protagonista. 'Vuelo de brujas' fue transformado para la Señora de los seis dolores (su nombre que evoca directamente a las cofradías), personaje que, irónicamente, permite que el jugador pueda obtener mejoras de salud. Las dagas clavadas en su pecho no son un mero capricho macabro, sino un recurso iconográfico habitual en las representaciones de las Vírgenes, especialmente en la figura de Nuestra Señora de los Flores, cuya imagen más conocida se halla en la iglesia de Veracruz, en Salamanca. Uno de los jefes recrea en sus animaciones la escena mítica de 'Saturno devorando a sus hijos', y en una misión secundaria, interactuamos con los 'Dos viejos comiendo sopa', y demás 'Pinturas negras'.

A la derecha, un detalle de 'Vuelo de brujas' de Francisco de Goya, a la izquieda, la Señora de los seis dolores, de 'Blasphemous' museo del prado y the game ktichen

El otro gran maestro del Museo del Prado también está referenciado en el videojuego: la infanta Margarita de Austria de 'Las Meninas', de Velázquez, aparece sobre la cabeza de un gigante (Guardainfante). También nos enfrentamos a La Monstrua, que en la historia de España se la conoce como Eugenia Martínez Vallejo, que sirvió en la corte de Carlos II como persona de placer y fue retratada por el artista Juan Carreño de Miranda en los cuadros 'La monstrua vestida' y 'La monstrua desnuda'. Era costumbre en España durante los liglos XVI y XVII retratar a personas con aspecto inusual, por eso también vemos que Cesáreo, el gigante que suejta a su hijo convertido en una estatua de cera, está inspirado en el óleo de 1631 'La mujer barbuda', de José de Ribera. «Nos interesa el folclore, no la institución. No queríamos meter el dedo en el ojo a nadie. No es parodia, ni blasfemia, ni sátira. No hay discurso político. Sólo queremos plasmar una estética que nos apasiona», dice Enrique. De hecho, es tal el éxito y respeto con el que 'Blasphemous' ha sido realizado que diversos miembros de hermandades de Sevilla han expresado su admiración, e incluso músicos de bandas de Semana Santa han colaborado en la banda sonora.

A la izquierda, La Monstrua en 'Blasphemous', a la derecha, 'La monstrua vestida' de Juan Carreño de Miranda the game kitchen y museo del prado

«Tan de veras lo tomaste...»

Aquí el flamenco y la copla, hermanas del dolor y la alegría conviven con la muerte y la penitencia como lo hacen en las calles de Sevilla o en la garganta rota de un cantaor. No es casualidad ni atrezzo: se explica por la propia simbiosis cultural. Enrique reconoce que la imaginería religiosa andaluza es «intrínsecamente tenebrosa y oscura» para quien no está acostumbrado, por lo tanto, la decisión de incluirlo fue algo natural. Trasladarlas a un medio moderno como el videojuego es una forma de preservar estas frases y expresiones que, de otro modo, podrían perderse.

Esta reivindicación se materializa de formas ingeniosas. La mítica cantante y bailaora española Lola Flores tiene su propio lugar en el juego a través del personaje de Candelaria. Esta vendedora, con su ánfora de cerámica colorida tan típica del sur, cierra diálogo con frases de coplas populares. Por ejemplo, cuando Candelaria dice «que las campanas me doblen si te engaño», es un verso de la famosa copla 'Y sin embargo te quiero', que poéticamente, significa «que toquen las campanas de mi funeral si te miento». Otro ejemplo es la frase «tengo sangre de reyes en la palma de la mano», que Lola Flores cantaba para reivindicar su ascendencia gitana («porque en mi sangre corre la sangre de los faraones»; y en la palma de las manos se marcan las venas). Pero no se queda en referencias de guion, la banda sonora, además de poder escuchar un 'zapateo' en el fondo de los compases, está repleta de títulos evocadores como 'El Quejío', 'Coplas de Nincienso' y 'Cantes de Confesión'.

Tal y como se intuye, estamos ante un guion corriente, sino ante un texto que bebe de la literatura mística española, ese torrente poético donde Santa Teresa de Jesús y Gonzalo de Berceo tejieron con palabras el ascenso al éxtasis divino y la batalla con las sombras interiores. El vocabulario es el de los siglos pasados, el de las catedrales oscuras y los conventos silenciosos. Enrique reconoce esta deuda literaria: «Los poemas y escritos de los místicos nos sirvieron para darle voz a nuestro juego. Queríamos que cada línea tuviera la profundidad de una plegaria, la resonancia de una confesión antigua».

La nueva forma de acceder a la cultura

Sin buscarlo, The Game Kitchen se han convertido en traductores culturales del folclore español, siendo 'Blasphemous' el primer contacto de muchos jugadores. «Es muy reconfortante y significa que hemos hecho algo bien», afirma Enrique. En cuanto a literatura, Lorca no podía quedarse atrás, pues la mismísima Bernarda Alba también aparece en el videojuego, con una misión en la que se tiene que encontrar a cinco hijas para poder avanzar. Además, para más referencias lorquianas, Yerma, la mujer que lucha al lado del jugador, adquiere su nombre por la obra teatral. «La esperanza es que gracias al videojuego alguien se interese por la obra, la lea o vaya a verla al teatro. Es una forma de plasmar referencias culturales para que la gente que quiera pueda investigar sobre ella y dar con algo que le pueda interesar».

Bernarda en Blasphemous the game kitchen

Pero, más allá de la riqueza cultural y estética que 'Blasphemous' despliega, Enrique Cabeza reconoce que el camino para crear videojuegos en España está lejos de ser sencillo. «La industria es joven, inestable, con poca seguridad laboral», comenta con sinceridad. «Hay muchísimos lanzamientos cada mes y la competencia es brutal». Reconociendo este escenario, Enrique adquiere una mirada crítica sobre su producto, que se ha convertido en un referente internacional. «Hemos tenido suerte, pero todo puede cambiar con un solo título que no funcione», añade. El videojuego, entonces, se convierte en un puente entre la tradición y la modernidad, una ventana para mostrar un folclore profundamente arraigado que ha sobrevivido gracias a la memoria colectiva y al ritual. «Quizá en Europa hay más espacio para lo artístico, lo honesto, como sucede en el cómic, la literatura o el cine de autor».

En un momento en el que la industria española del videojuego lucha por consolidarse, 'Blasphemous' es más que un producto: es un acto de reivindicación cultural que, a través del dolor, el flamenco, la literatura y la penitencia, recupera la fuerza de lo local para traspasar fronteras y hablar con voz propia en el lenguaje universal del arte.