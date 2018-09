Posponen de manera indefinida la exposición del «Salvator Mundi» en el Louvre de Abu Dabi

El «Salvator Mundi», el cuadro más caro de la historia llamado a ser la estrella del Louvre de Abu Dabi, no se podrá ver por el momento. La exposición que protagonizaba este mes estaba programada para el 18 de septiembre, pero ha sido «pospuesta» indefinidamente, tal y como ha anunciado hoy el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi.

The Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi announces the postponement of the unveiling of Leonardo da Vinci’s Salvator Mundi. More details will be announced soon pic.twitter.com/Xpu22n3W1G