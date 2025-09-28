Suscríbete a
san diego cómic-con de málaga

Arnold Schwarzenegger busca colaborar con Álex de la Iglesia y llama a la unión: «No dejéis que los partidos políticos os separen»

El actor ha aparecido el último día de la San Diego Comic-Con de Málaga para ofrecer una ponencia que serviría como repaso de su carrera cinematográfica y ha animado al público a respetar a «todo lo diferente a uno mismo»

Jared Leto: «Mientras rodaba, no dejaba de preguntarme qué significa estar vivo»

Arnold Schwarzenegger en la San Diego Comic-Con de Málaga alejandro martínez

Carmen Burné

Málaga

Bajo el bullicio característico de la Comic-Con de Málaga, donde este fin de semana han convivido superhéroes, criaturas fantásticas y miles de fanáticos del cine, los cómics, los videojuegos y la cultura pop, la presencia de Arnold Schwarzenegger era uno de los momentos ... más esperados de la convención. El austríaco, leyenda viva de Hollywood, campeón mundial de fisicoulturismo, y referente indiscutible del cine de acción -además de exgobernador de California-, llega al evento para ofrecer una ponencia para repasar su carrera. Su camino en el cine comenzó con 'Conan el Bárbaro' y alcanzó la cima con la saga Terminator. A partir de ahí, encadenó personajes que mezclaban fuerza, carisma y frases memorables; con títulos como 'Depredador', 'Desafío total' -en la que se centra esta ponencia- o 'Mentiras arriesgadas', terminó por convertirse en un referente indiscutible del cine de acción

