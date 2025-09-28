Jared Leto: «Mientras rodaba, no dejaba de preguntarme qué significa estar vivo»

Si algo define a la saga Tron, es la compleja relación entre humanos y máquinas: ambos intentan, de manera irónica, imitar al otro en lugar de mejorar por sí mismos. Desde su primer estreno en 1982, la franquicia ha marcado a generaciones de espectadores con ... su estética futurista y su exploración de mundos digitales, convirtiéndose en un referente cultural de la ciencia ficción. Tras más de una década desde 'Tron: Legacy', Disney ha decidido revivir este icónico universo con 'Tron: Ares', un proyecto ambicioso que combina efectos visuales de última generación con reflexiones profundas sobre la inteligencia artificial y la condición humana. Al frente del reparto se encuentra Jared Leto, mientras que Joachim Rønning, conocido por películas como 'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar' y 'Maléfica: Maestra del mal', dirige la cinta.

La historia sigue a Ares, un programa informático extremadamente avanzado -nombrado en honor al dios griego de la guerra, aunque hubiese sido mejor la referencia al clásico programa P2P Ares Galaxy- enviado desde el mundo digital al mundo real en una misión arriesgada. Su llegada marca el primer contacto de la humanidad con seres creados mediante inteligencia artificial, desafiando no solo los límites tecnológicos conocidos, sino también los éticos. Mientras Ares navega por un entorno desconocido, pone a prueba su capacidad de adaptación y revela el impacto que su existencia podría tener en la sociedad humana.

Para Leto, interpretar a Ares -un programa que cruza al mundo real y comienza a experimentar lo humano- representa una oportunidad única de explorar lo que es la gran cuestión contemporánea: «Mientras rodaba, no dejaba de preguntarme qué significa estar vivo. Ese fue el interrogante que me acompañó durante todo el rodaje», explicó el actor para ABC. «Fue fascinante dar vida a un personaje que, en cierto modo, nace por primera vez y descubre lo que nos hace humanos. Y lo hace en un contexto que hoy es más actual que nunca: inteligencia artificial, 'machine learning', nuestra relación con la tecnología. Eso convierte a 'Tron: Ares' en una película muy oportuna».

El actor, que asegura haber sido fanático de la saga desde niño, subraya que la cinta conecta con debates reales de nuestra época: la línea difusa entre lo humano y lo digital, y la posibilidad de que la tecnología imite -o incluso supere- nuestra conciencia. «Tenemos suerte de que la historia cree un diálogo con estos temas. Para mí, ha sido un privilegio ser parte de una franquicia que he amado durante tanto tiempo», añadió Leto. El protagonista también se mostró entusiasmado por la capacidad de la película de generar conversación sobre temas relevantes, sin perder el carácter de aventura y espectáculo que siempre ha caracterizado a Tron: «Espero que todos se diviertan tanto como yo. Al final, es una película que invita a la reflexión, pero también a disfrutar de un gran viaje cinematográfico».

Para Rønning, asumir la dirección de 'Tron: Ares' implicó enfrentarse a la presión de continuar un legado cinematográfico muy querido. «Cuando leí el guion y llegué a la parte en la que los programas digitales llegan al mundo real, con las motos de luz recorriendo las calles de la ciudad, supe que era la dirección correcta. Como espectador y como cineasta, era lo que yo quería ver», confesó Rønning. «Sabía que tendría los mejores actores y el mejor equipo para hacer realidad esta visión. Fue imposible no lanzarse con entusiasmo. Teníamos que crear algo que respetara el universo original, pero que al mismo tiempo trajera innovación y frescura para la audiencia moderna».

Para Jared Leto, la dimensión más fascinante de interpretar a Ares no fue únicamente la espectacularidad visual, sino la oportunidad de explorar la sensibilidad y la conciencia del personaje. «Pensé mucho en esos momentos pequeños que nos definen como humanos. Recordé cuando, siendo niño, vi luciérnagas por primera vez en mi jardín. Fue algo mágico, otro mundo. Incluso llegamos a atrapar una luciérnaga en un frasco, lo cual hoy me parece cruel, pero en su momento fue un recuerdo inolvidable. Tomar esas experiencias íntimas y trasladarlas al viaje de Ares nos dio una manera de mostrar qué cosas pueden emocionar o transformar a un ser digital. ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo impresiona?».

Leto explica que estos pequeños momentos son los que dan profundidad al personaje y lo conectan con la audiencia, haciendo que la historia tenga un peso emocional más allá del espectáculo visual. «Estos detalles hacen que Ares no sea solo un héroe digital, sino un reflejo de lo que significa experimentar, aprender y sentir. Me interesaba mostrar cómo incluso un ser creado digitalmente puede tener emociones, curiosidad y un proceso de autodescubrimiento», afirma Leto. Pese a las reflexiones filosóficas que plantea la película, tanto Leto como Rønning coinciden en que Tron: Ares es, ante todo, una experiencia cinematográfica intensa y espectacular. «Es una película divertida, enorme, un espectáculo. Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho. Este tipo hizo un trabajo increíble», concluyó Leto, dedicando un guiño cómplice a su director. «Es un viaje».

La película combina acción, efectos visuales de última generación y un guion que aborda cuestiones contemporáneas sobre la inteligencia artificial, la relación de los humanos con la tecnología y la conciencia digital. Con estreno previsto para octubre de 2025, 'Tron: Ares' retoma la exploración de la relación entre humanos y tecnología iniciada con 'Tron' y continuada en 'Tron: Legacy', así como en películas como 'Her', que examina las relaciones afectivas entre humanos y programas inteligentes, y 'Ex Machina', que plantea dilemas éticos sobre la creación de seres conscientes. Sin embargo, hay una cuestión que revolotea todo el filme: ¿qué significa ser humano en un mundo dominado por la inteligencia artificial, donde la frontera entre lo real y lo digital se vuelve cada vez más difusa?

Para Leto, esa es la pregunta central del proyecto: «Interpretar a Ares me llevó a cuestionar qué nos hace humanos, cómo experimentamos el mundo y cómo la tecnología puede redefinir nuestra percepción de la vida y de nosotros mismos. Esa es la esencia de 'Tron: Ares:' una historia de descubrimiento, emoción y reflexión, envuelta en un espectáculo visual que esperamos que la audiencia disfrute tanto como nosotros disfrutamos creándola», dice el actor. «La película permite que el espectador contemple la interacción entre humanos y máquinas, al tiempo que se sumerge en un mundo de acción, aventura y efectos innovadores. Es un balance delicado, pero creo que lo hemos logrado: rendir homenaje a Tron, innovar y ofrecer un relato que sea emocional y visualmente impactante».