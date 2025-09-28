Suscríbete a
Concha de Oro para 'Los domingos', un arrebato de fe y de gran cine

Jared Leto: «Mientras rodaba, no dejaba de preguntarme qué significa estar vivo»

Jared Leto y Joachim Rønning presentan en la Comic-Con de Málaga 'Tron: Ares', la película que enfrenta la cara militar de la inteligencia artificial y el desafío de revivir una saga que nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la tecnología

Jared Leto brilla entre las estelas fulgurantes de 'Tron' en la Comic-Con de Málaga

Jared Leto en la San Diego Comic-Con de Málaga
Jared Leto en la San Diego Comic-Con de Málaga Borja hojas

Carmen Burné

Málaga

Si algo define a la saga Tron, es la compleja relación entre humanos y máquinas: ambos intentan, de manera irónica, imitar al otro en lugar de mejorar por sí mismos. Desde su primer estreno en 1982, la franquicia ha marcado a generaciones de espectadores con ... su estética futurista y su exploración de mundos digitales, convirtiéndose en un referente cultural de la ciencia ficción. Tras más de una década desde 'Tron: Legacy', Disney ha decidido revivir este icónico universo con 'Tron: Ares', un proyecto ambicioso que combina efectos visuales de última generación con reflexiones profundas sobre la inteligencia artificial y la condición humana. Al frente del reparto se encuentra Jared Leto, mientras que Joachim Rønning, conocido por películas como 'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar' y 'Maléfica: Maestra del mal', dirige la cinta.

