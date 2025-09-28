Suscríbete a
La Comic-Con bate previsiones en Málaga con más de 100.000 visitantes

Juanma Moreno celebra el éxito del evento y avanza más sedes en la ciudad para la próxima edición

Miles de personas hacen colas para acceder a la Comic-Con de Málaga
Miles de personas hacen colas para acceder a la Comic-Con de Málaga
Alejandro Trujillo

Málaga

La Comic-Con ha batido las previsiones en su estreno en Málaga con más de 100.000 visitantes, según el balance conjunto de la organización y la Junta de Andalucía. El resultado sitúa a la ciudad en el mapa internacional de la cultura ... pop y consolida un proyecto con vocación de continuidad y crecimiento.

