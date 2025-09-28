La Comic-Con bate previsiones en Málaga con más de 100.000 visitantes

La Comic-Con ha batido las previsiones en su estreno en Málaga con más de 100.000 visitantes, según el balance conjunto de la organización y la Junta de Andalucía. El resultado sitúa a la ciudad en el mapa internacional de la cultura ... pop y consolida un proyecto con vocación de continuidad y crecimiento.

El evento agotó entradas en sus cuatro jornadas y dejó un impacto económico estimado de 50 millones de euros en alojamientos, restauración, movilidad y consumo asociado, además de una proyección exterior difícil de cuantificar. La respuesta del público superó con holgura los escenarios iniciales de 60.0000 visitantes, y obliga a redimensionar sedes, flujos y servicios para la próxima edición.

La Junta subraya el esfuerzo inversor realizado: 2.400.000 euros aportados por el Gobierno andaluz y 800.000 por el Ayuntamiento de Málaga. Ese impulso, sostienen, ha acelerado la llegada de una marca global que, en su debut fuera de Estados Unidos, elige Andalucía y ancla su referencia en la capital malagueña. La organización comparte que el aterrizaje ha sido «notablemente por encima de lo esperado».

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, atiende a los medios en el Hall M de la Comic-Con de Málaga alejandro Trujillo

Juanma Moreno ha enmarcado el balance en clave de imagen y competitividad regional. «No hay mejor manera de promocionar nuestra comunidad», ha señalado, destacando el tirón del mercado norteamericano y el retorno en hoteles, transporte y restauración. A su juicio, la cita contribuye a proyectar «una Andalucía dinámica, competitiva y cada vez más fuerte», alineada con grandes hitos culturales que atraen talento y negocio.

El detalle operativo explica los desajustes del sábado.La organización había vendido unas 25.000 entradas por jornada y ese día la asistencia se acercó a las 30.000 personas. El recinto ferial puede albergar hasta 30.000 visitantes, pero el pabellón principal solo tiene capacidad para 9.000 a la vez. Cuando la mayoría de asistentes quiso entrar al mismo tiempo en ese edificio, los accesos se bloquearon por motivos de seguridad y se formaron largas colas. Los organizadores no habían previsto que tantos visitantes coincidieran en el mismo espacio, dejando prácticamente vacías las zonas exteriores del Palacio de Ferias y Congresos.

Esa congestión convivió con una infrautilización parcial de zonas exteriores, lo que ha llevado a replantear la distribución espacial de contenidos. Los promotores avanzan que parte de los stands y actividades se trasladarán a carpas y espacios abiertos, con el fin de diversificar recorridos, dispersar picos de demanda y mejorar la experiencia del visitante sin sacrificar atractivos.

La Junta y la organización ya miran a 2026

El presidente andaluz hace suya esa estrategia y confirma un salto de escala. «Diseñaremos la edición del año que viene con más amplitud», ha afirmado. La hoja de ruta pasa por abrir el perímetro a la ciudad y no concentrar toda la experiencia en el recinto ferial, de modo que la programación se reparta por varias sedes y el público disponga de alternativas simultáneas.

Esa expansión urbana se coordina ya con el Ayuntamiento para identificar plazas, avenidas y equipamientos capaces de acoger paneles, firmas y actividades inmersivas. La idea es avanzar hacia un «proyecto de ciudad» que permita vivir la cita en distintas localizaciones y, a la vez, repartir flujos para evitar cuellos de botella como los de esta jornada inicial.

El acuerdo con la marca matriz ofrece un marco estable. El presidente ha recordado que existe un compromiso de tres años para celebrar ediciones en 2026 y 2027 con opción a ampliarlo si el balance sigue siendo positivo.

También habrá ajustes en el modelo de ingresos. La organización estudia que el precio de la entrada se acerque a los 80 euros, referencia de San Diego, frente a los 50 euros de este estreno. Ese cambio, explican, ayudaría a escalonar aforos por franjas, reforzar servicios y sostener el despliegue en múltiples sedes sin comprometer la seguridad ni la calidad del programa.

Congestión en los accesos durante la jornada del sábado Francis Silva

El aprendizaje ha sido diario. Los responsables aseguran que, tras los desbordamientos del sábado, se reordenaron accesos y se reforzó el personal, lo que permitió un domingo más fluido y con esperas sensiblemente menores. Esa capacidad de adaptación será la base de los protocolos para 2026, con controles dinámicos de aforo y programación escalonada de los grandes reclamos.

El éxito local anticipa un salto internacional. La franquicia no esperaba una acogida tan alta fuera de su sede estadounidense y prevé que en próximas ediciones crezca la proporción de visitantes de Estados Unidos y de otros países europeos, más allá del claro predominio de público español en esta primera cita. Málaga, sostienen, reúne condiciones de clima y carácter que facilitan el encaje.

Con más de 100.000 asistentes, sold out en las cuatro jornadas y un retorno económico de decenas de millones, el estreno deja una base sólida sobre la que crecer. El reto ahora es ejecutar un salto ordenado: más superficie, nuevas sedes repartidas por Málaga y una logística afinada que reparta flujos, reduzca esperas y preserve la seguridad.

La organización y las administraciones coinciden en el camino: diversificar espacios, dimensionar los accesos y mantener un calendario estable que permita a la ciudad prepararse con antelación. Si la hoja de ruta se cumple, Málaga consolidará una cita global de primer nivel y convertirá la próxima edición en un verdadero proyecto de ciudad, tan atractivo como gestionable.