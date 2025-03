John Boyne: «Se debe permitir a un joven adoptar el género que le parezca adecuado cuando lo vea oportuno»

Muchos protagonistas infantiles de John Boyne (Dublín, 1971) se enfrentan a situaciones propias del mundo adulto antes de tiempo. En 'Mi hermano se llama Jessica' (Salamandra) el pequeño Sam asiste a la transición de sexo de su hermano mayor, una experiencia que ... le marca como diferente y le convierte en blanco para el rechazo. Rompedor y emotivo, la publicación del libro en el mercado anglosajón causó una fuerte controversia en la comunidad trans y llega a España cuando el Gobierno acaba de aprobar el proyecto de ley para la igualdad de las personas trans . De todo ello habla el escritor irlandés con ABC.

¿Por qué sintió que tenía que escribir sobre un adolescente trans?

En los últimos años se ha hablado tanto de la vida de los transexuales en los periódicos, en Internet y en la radio que me pareció que sería una base interesante para una novela. Mis seis libros para lectores jóvenes presentan un niño que se enfrenta a una circunstancia muy adulta mucho antes de que deba enfrentarse a tales experiencias, y lo mismo le ocurre a mi narrador, Sam, aquí. A medida que más y más jóvenes se sienten cómodos explorando identidades de género que difieren de los roles masculinos y femeninos tradicionales, es importante que haya libros que les ayuden a ellos y a sus seres queridos a entender mejor la experiencia. Pero al margen de las implicaciones sociales de la novela, también disfruté escribiendo una relación amorosa entre dos hermanos que se apoyan mutuamente y se tratan con amabilidad. A menudo, en la ficción, vemos relaciones conflictivas y fue refrescante escribir sobre dos personas que, en última instancia, son capaces de ayudarse mutuamente .

El libro llega a España cuando se espera que la 'ley Trans' pase por el Congreso para su aprobación. El texto reconoce la libre determinación del género a partir de los 16 años. ¿Qué opina de los límites y condiciones, como un periodo de reflexión, antes de la mayoría de edad?

Mi opinión personal es que se debe permitir a un joven adoptar el género que le parezca adecuado cuando lo considere oportuno . Es parte del crecimiento, de aprender quién eres y de descubrir tu identidad. Un chico o una chica puede sentir, a una edad temprana, que pertenece al género opuesto y vestirse y presentarse de esa manera. Esos sentimientos pueden desaparecer con el tiempo o permanecer para siempre. Sin embargo, no estoy de acuerdo con los bloqueadores de la pubertad ni con ninguna forma de intervención médica hasta que la persona haya cumplido los 18 años. Un adolescente sencillamente no tiene todavía la suficiente experiencia, ni en la mente ni en el cuerpo, para tomar una decisión que puede afectar a toda su vida. Me sorprende que algún médico se plantee realizar operaciones innecesarias a un niño .

«Las críticas empezaron por un artículo que escribí para 'The Irish Times' en el que mencioné que no me gusta la palabra 'cis', que es una forma moderna de referirse a las personas que no son transgénero»

Cuando 'Mi hermano se llama Jessica' se publicó en el mercado anglosajón, recibió críticas de la comunidad trans que le acusó de perpetuar estereotipos y de escribir sobre algo que no conoce. ¿Le sorprendió?

Las críticas empezaron con un artículo que escribí para 'The Irish Times' en el que hablaba de la novela y de mis razones para escribirla. Mi objetivo era escribir un libro para los adolescentes transexuales y sus amigos que aclarara algunos de los conceptos erróneos sobre el tema y animara a los niños a ser amables y comprensivos con sus compañeros que estaban pasando por esta particular lucha. En el artículo mencioné que no me gustaba la palabra «cis» , que es una forma moderna de referirse a las personas que no son transgénero. No sentía la necesidad de definirme en oposición a un grupo y, al igual que cualquier persona tiene derecho a autoidentificarse, yo también tengo derecho a autoidentificarme, y mi autoidentificación es simplemente «hombre». Se desató un infierno en Twitter con gente diciendo que no tenía derecho a producir un libro así y que estaba siendo irrespetuoso con la comunidad trans al rechazar la palabra «cis». Debo señalar que la novela no está narrada por la adolescente trans, sino por su hermano menor, que intenta comprender lo que ocurre en la familia. En su momento, me resultó muy molesto. Ninguna de las personas que me atacaban había leído el libro, y la mayoría de ellas ni siquiera eran trans, y me pareció obvio que se trataba de una señalización de virtud 'online', gente tan desesperada por ser considerada moralmente superior que atacaba a un artista por escribir una novela .

¿Le preocupa que la polémica surja también en España?

Confío en que mis lectores españoles tengan la sabiduría de leer el libro y decidir por sí mismos. Como hombre gay, soy miembro de la comunidad LGBT, así que naturalmente mi intención es apoyar y ofrecer empatía a los demás. Malinterpretar eso es poco más que un acto deliberado de provocación .

«No entiendo cómo un atleta trans, sabiendo las ventajas que le da la pubertad, puede aceptar una medalla. Es trampa, pura y dura»

La postura de los padres en 'Mi hermano se llama Jessica' roza la parodia. ¿Era esa su intención?, ¿por qué?

Un poco, sí. Pero también están rompiendo los roles tradicionales de género, en el sentido de que la madre de Sam es una primera ministra en potencia y su padre es su secretario. Es natural que, siendo mayores, les preocupe la transición de Jason, pero ellos, al igual que Sam, llegan a comprender en el transcurso de la novela que su hijo sigue siendo la misma persona , sólo que con un nuevo nombre y una identidad en evolución .

Jessica demuestra sus grandes habilidades futbolísticas antes y después de comenzar su cambio. Ante el debate sobre la superioridad física, ¿cree que el futuro pasa por superar las categorías sexuales?

En lo que respecta al deporte, no. He celebrado la decisión de la Federación Internacional de Natación (FINA) de prohibir a las mujeres trans competir contra las mujeres. No entiendo cómo un atleta trans, sabiendo las ventajas que le da la pubertad, puede aceptar una medalla. Es trampa, pura y dura , y siempre son personas que fueron atletas masculinos mediocres los que se comportan de esta manera. Dicho esto, las personas trans tienen derecho a participar en el deporte y la decisión de la FINA de introducir una categoría abierta me parece eminentemente sensata. Espero que otros deportes sigan su ejemplo y ayuden a salvar el deporte femenino para las mujeres.

Menciona a Minerva McGonagall de Harry Potter en su libro. Precisamente su creadora J.K. Rowling ha sido acusada de tránsfoba e incluso ha sido cancelada, ¿qué opina al respecto?

El abuso lanzado contra J.K. Rowling es repugnante. Es una mujer de gran inteligencia, compasión y empatía y no creo ni por un momento que haya un ápice de intolerancia en su cuerpo. Rowling simplemente está defendiendo los derechos de las mujere s basados en el sexo, derechos por los que se ha luchado duramente durante siglos, y son los activistas de los derechos de los hombres, todos ellos misóginos, demasiado estúpidos para entender los puntos que está planteando, los que la atacan. No tengo más que respeto y apoyo para J.K. Rowling. El modo en que ha sido tratada, sobre todo por los tres actores cuyas carreras construyó, es detestable. Estoy con J.K. Rowling.