El Congreso aprueba la Ley de Propiedad Intelectual sin el PP El partido de Pablo Casado se descolgó a última hora del consenso logrado

La Ley de Propiedad Intelectualquedará tramitada, ya que sus señorías decidieron ayer sacarla adelante y dejarla definitivamente aprobada en el pleno, de regreso ya del Senado. El texto estuvo a punto de conseguir el consenso total de los grupos, lo que hubiera aumentado aún más su ya amplia previsión de estabilidad. Pero el PP se desgajó en el último momento del resto de los grupos y solo votó junto a las demás formaciones políticas en una de las enmiendas. Aún así la mayoría que respalda la versión definitiva del texto es más que amplia: 197 votos a favor (PSOE, Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV y PDECat) frente a los 136 escaños en contra (PP) y dos abstenciones (Bildu). La posición del PP ha obedecido más a razones electorales que a otra cuestión ya que, hasta ahora, todos los grupos habían trabajado en busca del consenso y éste se daba por conseguido. De hecho, la portavoz popular de Cultura, María José García Pelayo, ha centrado su intervención en hacer un balance de los ocho meses de gobierno socialista y no en las enmiendas que votaban hoy.

El ministro de Cultura, José Guirao, ha querido destacar durante su intervención la «concordia» con la que los distintos grupos políticos han venido trabajando en este texto. La nueva Ley de Propiedad Intelectual armoniza la legislación española en esta materia con las dos últimas directivas europeas. Entre las novedades se incluye la prohibición de que la Sociedad General de Autores (SGAE) reparta a un autor más del 20 por ciento de su recaudación por la emisión de su trabajo en horario nocturno. Una práctica comúnmente denominada como la «Rueda de las TV» y que según el portavoz de Podemos, Eduardo Maura, se había convertido en un «negocio para unos pocos» que empobrecía la música española y falseaba la diversidad cultural del país. La portavoz de Cultura de Ciudadanos, Marta Rivera, ha coincidido en criticar esta práctica que ha tildado de abusiva y escandalosa. Además, ha destacado que la nueva ley aumentará las garantías, las herramientas de control y la transparencia de las entidades de gestión de los derechos de los autores, pero también los derechos de los socios.

Conductas de piratería

Otro punto fuerte son las medidas introducidas para facilitar la lucha contra la piratería y el cierre de páginas web que no respeten los derechos de propiedad intelectual. A partir de ahora, la autorización del juez no será necesaria para cerrar páginas web que reincidan en conductas de piratería. Las críticas que ha recibido esta medida fueron atacadas con dureza por el portavoz de cultura del PSOE, Andrés Torres Mora. Las achacó a «la avaricia, la ingenuidad o la estupidez humana». La nueva Ley de Propiedad Intelectual entrará en vigor en cuanto se publique en el BOE.

El sector de la cultura recogió con agrado la esperada tramitación, a pesar de la última disonancia del PP. ADEPI valora positivamente el compromiso con la propiedad intelectual y el consenso en una ley fundamental para el desarrollo de la cultura en España. CEDRO celebra la regulación que confirma que la distribución de los resúmenes de prensa en las organizaciones necesitan autorización. También aplauden la centralización del pago de derechos de autor por el préstamo de libros en biblioteca.