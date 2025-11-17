Suscribete a
Captan, por primera vez, el 'eco químico' de la vida de hace 3.300 millones de años

El hallazgo multiplica por dos el periodo de tiempo en el que hasta ahora podíamos buscar rastros moleculares y retrasa el origen de la fotosíntesis por lo menos 800 millones de años

La materia orgánica extraída de muestras de rocas de 2.500 millones de años que contienen microorganismos fosilizados como el de esta microfotografía todavía contiene fragmentos biomoleculares que pueden haber sido producidos mediante la fotosíntesis
La materia orgánica extraída de muestras de rocas de 2.500 millones de años que contienen microorganismos fosilizados como el de esta microfotografía todavía contiene fragmentos biomoleculares que pueden haber sido producidos mediante la fotosíntesis Andrew D. Czaja
José Manuel Nieves

Un nuevo estudio, recién publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS), acaba de reescribir un capítulo fundamental en la historia de la vida en la Tierra. Al combinar la química forense más avanzada con la potencia de la Inteligencia Artificial, un ... equipo internacional de científicos ha encontrado evidencia química de organismos en rocas de más de 3.300 millones de años, duplicando el periodo de tiempo en el que hasta ahora podíamos buscar rastros moleculares. Pero aún hay más. Esos mismos rastros, de hecho, demuestran que la fotosíntesis productora de oxígeno, el motor biológico que transformó nuestro planeta, surgió al menos 800 millones de años antes de lo que se creía.

