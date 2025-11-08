Suscribete a
ABC Premium

Un nuevo hallazgo refuerza la posibilidad de vida en la luna Encélado

Su océano ha podido permanecer en estado líquido y estable durante miles de millones de años, lo que ofrece una 'ventana evolutiva' lo suficientemente amplia para que la vida haya tenido tiempo de desarrollarse

Científicos españoles observan el «Fórmula 1» de la superconductividad

La corteza de hielo en el polo sur de Encélado muestra grandes fisuras que permiten que el agua del océano debajo de su superficie salga rociada al espacio en forma de géiseres
La corteza de hielo en el polo sur de Encélado muestra grandes fisuras que permiten que el agua del océano debajo de su superficie salga rociada al espacio en forma de géiseres
José Manuel Nieves

José Manuel Nieves

NASA/JPL-Caltech/Instituto de Ciencias del Espacio

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Encélado, la enigmática luna de Saturno, acaba de dar nuevas 'señales' de posible vida. Un equipo internacional de investigadores, dirigido por científicos de la Universidad de Oxford y el Instituto de Ciencias Planetarias en Tucson, Arizona, acaba de anunciar en 'Science Advances' un ... descubrimiento que sugiere que el océano subterráneo de Encélado, un enorme depósito líquido oculto bajo kilómetros de corteza helada y que contiene alrededor de 20 millones de kilómetros cúbicos de agua salada, posee la estabilidad a largo plazo necesaria para que la vida prospere.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app