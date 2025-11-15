Suscribete a
El Universo está en declive: es cada vez más frío y avanza hacia su desaparición

Un nuevo estudio determina que el periodo de mayor actividad se dio hace alrededor de 10.000 millones de años, y que desde entonces la tasa de nacimiento de nuevas estrellas no ha dejado de bajar

Imagen superpuesta de los telescopios espaciales de la ESA Herschel (en púrpura) y Euclid (en los recuadros). Los datos combinados indican que las galaxias no han dejado de enfriarse en los últimos 10.000 millones de años
José Manuel Nieves

El diagnóstico, desde luego, impresiona: el Universo entero está en una larguísima 'cuesta abajo', una fase de declive a largo plazo que le llevará a su total desaparición. Sus días de máxima gloria, de hecho, aquellos en los que la formación estelar alcanzaba sus máximas ... cotas, hace ya mucho que pasaron. A partir de ahora, y ya para siempre, nuestra realidad palpable se irá volviendo lenta pero inevitablemente cada vez más fría y muerta. Esa es la sombría conclusión de un nuevo estudio, dirigido por Douglas Scott y Ryley Hill, cosmólogos de la Universidad de Columbia Británica y en el que han participado 175 investigadores de instituciones de todo el mundo. El trabajo, aún no revisado por pares, se publicará próximamente en 'Astronomy and Astrophysics', pero ya puede consultarse aquí.

