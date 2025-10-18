Suscribete a
El agua que bebemos podría ser más antigua que el Sol

Un nuevo estudio demuestra, por primera vez, que el agua es anterior a la formación de las propias estrellas y que se distribuye después como una 'herencia' entre los sucesivos sistemas planetarios

¿De dónde vino el agua de la Tierra? el misterio continúa

NSF/AUI/NSF NRAO/P. Vosteen, B. Saxton
José Manuel Nieves

A menudo, las preguntas que parecen más sencillas son las que, al final, resultan más complicadas de responder. Y una de ellas, que lleva décadas quitando el sueño a astrónomos y geólogos, es esta: ¿De dónde procede el agua de la Tierra? Se trata, desde ... luego, de un asunto complejo, y en general las opiniones se dividen entre los que piensan que el agua quedó atrapada en las rocas que formaron nuestro planeta y aquellos que sostienen que no, que fue traída más tarde por una legión de cometas o asteroides.

