Laura Kreidberg, astrónoma: «Estamos muy lejos de encontrar pruebas de vida extraterrestre»

¿Hay vida en otros planetas? Esa es la pregunta que la astrónoma estadounidense Laura Kreidberg, directora del departamento de Física Atmosférica de Exoplanetas en el Instituto Max Planck, se afana por responder. Su grupo busca en las atmósferas de otros mundos señales que indiquen ... que allí, a años luz de nosotros, podría haber algo más. «Me parece genial buscar señales pequeñísimas de cosas alejadísimas de nuestro planeta», cuenta a ABC justo antes de explicar en el Museo de Ciencias de CosmoCaixa las últimas novedades en su campo, cerrando el ciclo 'Las fronteras de la astrobiología'. Un campo que está dando pasos de gigante gracias al telescopio espacial James Webb, con el que Kreidberg trabaja. «Te sientes como cuando te pones gafas y, de repente, tienes una visión clara», dice. Una lucidez que nos acerca a lo que ella está convencida que existe: vida en otros planetas.

-¿Qué hay tan importante en las atmósferas de exoplanetas?

-Son de extrema importancia cuando reflexionamos sobre la vida en el universo. Por ejemplo, aquí, la atmósfera es fundamental, ya que nos protege de las radiaciones del espacio y revela la presencia de vida. En los planetas de otras estrellas podemos buscar señales de potenciales seres vivos en la superficie que interactúan con las atmósferas que vemos.

-¿Cuál es el componente que más le sorprende o le ilusiona hallar cuando 'escudriña' en estas capas?

-Todavía estamos dando pasitos muy pequeños porque aún no sabemos exactamente lo que sería una prueba de vida contundente. Lo que sí conocemos es que aquellos planetas con moléculas de carbono o agua son candidatos. Esos son los componentes que más me emocionan.

-El primer exoplaneta se descubrió en los 90. ¿Qué ha cambiado desde entonces?

-Aquello fue hace 30 años justamente. Desde entonces se han hallado unos 6.000 planetas que orbitan en otras estrellas. Ha sido una auténtica revolución en cuanto a nuestra lectura de la diversidad de los sistemas planetarios. Y lo más interesante que hemos aprendido es que los planetas comparables a la Tierra, en tamaño y en temperatura, son los más habituales. Con lo cual, potencialmente, habría decenas de miles de millones de candidatos solo en nuestra galaxia.

-Hay científicos que dicen que abusamos mucho del término 'potencialmente habitable'. ¿Está de acuerdo?

-Sí, comparto ese punto de vista. Todos los científicos tenemos el deseo de encontrar un planeta potencialmente habitable o literalmente habitable. Y a veces exageramos. Y los medios de comunicación todavía más. Y no creo que debamos hacerlo, porque hay cosas interesantísimas en ciencia como para no sobrevender el tema. No tenemos que encontrar alienígenas para haber dado un paso de gigante hacia adelante en ciencia.

-Aún así, es cierto que se siguen repitiendo estos titulares. ¿Cómo de optimistas tenemos que ser ante ellos?

-Algunas veces se pierde sentido en el proceso de la traducción del mundo científico al de los medios. A veces el «potencial» se queda solo en «habitable» directamente. Yo siempre abogo por un cierto nivel de escepticismo. A nivel profesional creo que estamos muy lejos de encontrar pruebas de vida extraterrestre. Claro que es un tema que nos entusiasma, pero debemos ser honestos con la gente.

-¿Cree que la generación milenial será testigo de las primeras pruebas de vida en otro planeta, aunque sea antigua?

-Soy optimista por naturaleza y espero que sí. Mi opinión es que existe vida extraterrestre ahí fuera. Lo creo a un 100%. Será vida bacteriana o formas mucho más simples, y solo es cuestión de tiempo descubrirlo. No será en los próximos cinco o diez años, pero ya hay proyectos para 2040 que tomarán imágenes de los exoplanetas, que podrán encontrar huellas de vida molecular en el Sistema Solar y más allá. Quizá en Marte o en alguna de las lunas con agua de Júpiter.

-No obstante, usted cree que la pregunta más importante es qué hace especial a la Tierra para que haya evolucionado tal y como lo ha hecho.

-Esa es la gran pregunta que hace que me levante todos los días de la cama. Cuando miras al cielo por la noche es imposible no preguntarse si hay otro planeta como nosotros. Mi sueño es poder responder a esa pregunta y poco a poco nos dirigimos hacia allí. Hace nada no sabíamos que había planetas como este y ahora estamos buscando agua líquida en mundos a millones de años luz de aquí. Poco a poco estamos respondiendo a la pregunta de si somos ciertamente especiales. O no. Pero de momento tenemos que ser muy humildes, porque hay muy poca información. No sabemos apenas sobre los planetas potencialmente habitables ni lo que implica la inteligencia más allá de nuestro planeta.

-¿Qué piensa de las afirmaciones del científico de Harvard Avi Loeb, que ve en todos los objetos interestelares las pruebas de civilizaciones alienígenas?

-Todo eso ha generado mucha controversia. Estoy en desacuerdo con Loeb. Él dice que estos objetos son naves alienígenas, pero lo cierto es que, si analizas los datos disponibles, existen otras explicaciones más plausibles. Por ejemplo, 3I/Atlas es un cometa. Punto. Mi responsabilidad como científica es hacer declaraciones extraordinarias con evidencia extraordinaria, como dijo Carl Sagan. Y no estamos ahí.

-Como científica estadounidense, ¿cómo estás viviendo la situación con Trump?

-Me asusta el tiempo en el que vivimos. Pero no solo en EE.UU., en el resto del mundo. Ahora mismo la ciencia no está siendo valorada, no se cree en ella y todo esto tiene un impacto directo. Tengo colegas en mi país que tienen miedo a perder su trabajo. Se han planteado recortes presupuestarios increíbles en materia de ciencia y eso es una pérdida para toda la sociedad en su conjunto. Nuestro trabajo como científicos es descubrir la verdad e informar sobre ella. Y ahora la propia verdad está en peligro.