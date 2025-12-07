Suscribete a
Laura Kreidberg, astrónoma: «Estamos muy lejos de encontrar pruebas de vida extraterrestre»

La directora del departamento de Física Atmosférica de Exoplanetas en el Instituto Max Planck no espera que se consiga en la próxima década

Charles Cockell: «El 99% de la Tierra es extrema: vivimos en un planeta inhabitable con una capa muy estrecha apta para la vida»

La astrónoma Laura Kreidberg
La astrónoma Laura Kreidberg inés baucells
Patricia Biosca

Patricia Biosca

¿Hay vida en otros planetas? Esa es la pregunta que la astrónoma estadounidense Laura Kreidberg, directora del departamento de Física Atmosférica de Exoplanetas en el Instituto Max Planck, se afana por responder. Su grupo busca en las atmósferas de otros mundos señales que indiquen ... que allí, a años luz de nosotros, podría haber algo más. «Me parece genial buscar señales pequeñísimas de cosas alejadísimas de nuestro planeta», cuenta a ABC justo antes de explicar en el Museo de Ciencias de CosmoCaixa las últimas novedades en su campo, cerrando el ciclo 'Las fronteras de la astrobiología'. Un campo que está dando pasos de gigante gracias al telescopio espacial James Webb, con el que Kreidberg trabaja. «Te sientes como cuando te pones gafas y, de repente, tienes una visión clara», dice. Una lucidez que nos acerca a lo que ella está convencida que existe: vida en otros planetas.

