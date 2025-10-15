Suscribete a
El hallazgo de una mano sugiere que el robusto 'Hombre cascanueces' fabricaba herramientas hace 1,5 millones de años

Los dedos fósiles, los primeros atribuidos a este homínido de pequeño cerebro, eran capaces de una destreza manual moderada, algo de lo que hasta ahora no había ninguna evidencia

Denisovanos, los humanos más enigmáticos salen de las sombras

Carrie Mongle y Meave Leakey, de la saga de los Leakey, observan los nuevos fósiles de manos de Paranthropus boisei en la estación de investigación del Instituto de la Cuenca de Turkana en Ileret, Kenia (izquierda). Ilustración del hóminido primitivo
Carrie Mongle y Meave Leakey, de la saga de los Leakey, observan los nuevos fósiles de manos de Paranthropus boisei en la estación de investigación del Instituto de la Cuenca de Turkana en Ileret, Kenia (izquierda). Ilustración del hóminido primitivo
Judith de Jorge

Hace 1,5 millones de años en África Oriental, cuatro homínidos distintos entre sí habitaban la sabana africana. Es posible incluso que se cruzaran alguna vez en los alrededores del lago Turkana (Kenia), mientras deambulaban en busca de algún alimento que llevarse a la boca. ... Tres de ellos, Homo habilis, Homo rudolfensis y Homo erectus, pertenecen al linaje humano, y el último, Paranthropus boisei, podría considerase el más primitivo. De aspecto robusto, es conocido como el 'Hombre cascanueces' por sus dientes grandes y mandíbulas fuertes, con los que mordía y trituraba alimentos muy duros: semillas, frutos secos o raíces. Esta especialización, su pequeño cerebro y la falta de evidencias de tecnología han hecho creer a los científicos que era incapaz de fabricar herramientas, algo que, en mayor o menor medida, sí se atribuye al resto.

