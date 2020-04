La verdad detrás del «tren extraterrestre» visto estos días en los cielos del hemisferio norte Se trata de la nueva remesa de satélites artificiales de Starlink enviados al espacio por la compañía SpaceX, de Elon Musk

Ha vuelto a ocurrir. En diferentes partes del mundo, muchas personas observaban una especie de «tren» de luces surcar el cielo. En la era en la que cualquiera tiene cámara en el móvil, las imágenes no dejaron de propagarse por las redes sociales. Las teorías también se multiplicaron: ¿lluvia de estrellas inusual? ¿pruebas de algún ejército? ¿extraterrestres? La solución está alejada de todas ellas: un nuevo «batallón» del ejército llamado Starlink que SpaceX, la compañía del siempre polémico Elon Musk propone poner en órbita para tener su propia red de internet.

Desde los cielos de Inglaterra a los de Estados Unidos, varios usuarios de redes sociales han reportado desde el domingo estas llamativas luminarias. Es una de las nuevas remesas con medio centenar de estos satélites que pesan alrededor de los 220 kilos cada uno, se lanzaron a bordo de un Falcon 9 (ideado también por SpaceX) un cohete reutilizable que conseguía volver a tierra y aterrizar con éxito después de su cometido. A partir de ahí, los satélites utilizarán sus propulsores para llegar hasta las órbitas previstas e «ingresar en sus filas». Hasta ese momento, serán visibles en el cielo, en una suerte de «tren estelar» que se irá alejando cada vez más hasta desaparecer (a simple vista).

SpaceX pretende, con el tiempo, lanzar una megaconstelación de al menos 12.000 satélites Starlink a la órbita terrestre baja para proporcionar un mejor acceso a internet en todo el mundo, incluidas las zonas más pobres. Hasta ahora han desplegado 362 satélites y planean lanzar 60 más este miércoles, 22 de abril -para una conexión mínimamente eficiente se necesitan unos 800, momento en el cual comenzarán las pruebas-. «Con un pronóstico meteorológico más favorable para el lanzamiento y el aterrizaje, ahora apuntando el miércoles 22 de abril a las 3:37 pm EDT (9.37 pm hora española) para la misión Falcon 9 Starlink de esta semana», escribió SpaceX en Twitter .

Ahora, si bien ver estos satélites en el cielo puede ser un gran espectáculo, los astrónomos de todo el mundo siguen preocupados por la megaconstelación y que estos aparatos sean tan brillantes que interfieran en las observaciones científicas. «El cielo nocturno natural es un recurso no solo para los astrónomos, sino para todos los que miran hacia arriba para comprender y disfrutar el esplendor del universo, y su degradación tiene muchos impactos negativos más allá de lo astronómico», se quejaba en un comunicado al respecto Jeffrey C. Hall, del Observatorio Lowell y presidente de la Comisión de AAS sobre contaminación lumínica, interferencias de radio y desechos espaciales. «Aprecio la conversación inicial que ya hemos tenido con SpaceX, y espero trabajar con mis colegas de AAS y con todas las partes interesadas para comprender y mitigar los efectos del creciente número de satélites en órbita cercana a la Tierra», explicaba.

Tras estas críticas, el propio Musk, y los ingenieros de la compañía afirmaban que están trabajando en formas de reducir el brillo de sus satélites Starlink, incluido incluir un revestimiento exterior más oscuro e incluso una suerte de una «sombrilla» para reducir su brillo.