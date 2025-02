Systen One, el primer ordenador cuántico comercial ideado por IBM

IBM rechazó que Google alcanzara la supremacía cuántica En un artículo afirma que la empresa de Mountain View exagera y que en realidad no ha conseguido tal hito

Google afirma haber alcanzado la supremacía cuántica , pero su rival directo, IBM , no se lo cree. Así lo hizo público hace unos días, rechazando que la proeza se haya resuelto en Mountain View de la mano de John Martinis , a pesar de que la revista «Nature» acaba de publicar el estudio. En él, Google afirma que su sistema cuántico puede resolver un problema en 200 segundos, muy lejos de los 10.000 años que tardaría un ordenador convencional.

Para refutar este artículo, IBM contraatacó con un comunicado en el que afirma que su equipo es capaz de resolver el mismo problema con una computadora clásica -aunque la más avanzada en su «especie», Summit , creada por el propio gigante tecnológico- en, como mucho, dos días y medio . Y, además, deja caer que podría depurar su algoritmo con mejoras tanto en el hardware como en el software para recortar ese tiempo, lo que colocaría a la baja la estimación de la compañía. IBM afirma que estas conclusiones las hará públicas en otro estudio que está pendiente de ser revisado por expertos independientes.

Aunque los tiempos se ajusten, el sistema de Google sigue estando por delante en rapidez para resolver la tarea. Entonces, ¿qué es lo que alega IBM? Que, según la definición de «supremacía cuántica», esta solo se conseguiría si un problema se puede resolver únicamente con un ordenador cuántico , siendo una tarea imposible para un ordenador convencional. Además, que el plazo de 10.000 años que propone Google se rebaje hasta los dos días y medio en el peor de los casos es un periodo de tiempo asumible , afirman los investigadores.

De momento, IBM no se ha pronunciado al respecto de la publicación final del artículo en «Nature», si bien no parece haber mucha diferencia con respecto al borrador filtrado por «Financial Times», por lo que todo indica que lo más probable es que siga manteniendo su contraposición a Google. De hecho, no es la primera vez que se lo pone aún más difícil al gigante de Mountain View: en octubre de 2017 demostró que podía llevar a cabo una simulación con 56 qubits en su superordenador convencional , lo que en ese momento aumentó en número de qubits necesarios para lograr la supremacía cuántica.