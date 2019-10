Google publica la demostración de la supremacía cuántica La compañía explica en «Nature» cómo su ordenador cuántico ha realizado un cálculo más allá del alcance del procesador clásico más avanzado del mundo Tardó 200 segundos en ejecutar una tarea que a la máquina más rápida le habría llevado 10.000 años IBM ya rechazó el lunes que el hito se haya conseguido

Judith de Jorge SEGUIR Madrid Actualizado: 23/10/2019 15:52h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Una web de la NASA mostraba el pasado septiembre un borrador de un artículo de investigación (puede verse aquí) en el que Google anunciaba haber alcanzado por primera vez la supremacía cuántica, es decir, su ordenador cuántico había superado al superordenador clásico más rápido. El increíble anuncio fue retirado poco después de forma misteriosa y sin explicaciones. Y competidores de la compañía californiana como IBM no tardaron en rechazarlo. Pero en esta ocasión puede aplicarse el dicho de que «si el río suena, agua lleva».

El ordenador cuántico de Google - Google

Tan solo un mes después, un equipo dirigido por John Martinis, de la Universidad de California en Santa Barbara, y Frank Arute, de Google AI Quantium en Mountain View, ha publicado el logro en la revista «Nature». Según describen, su sistema cuántico programable llamado Sycamore tardó aproximadamente 200 segundos en ejecutar una tarea que a la mejor de las supercomputadoras clásicas del mundo, la Summit, construida por IBM para el departamento de Energía de EE.UU., le habría llevado completar alrededor de 10.000 años. Un auténtico hito que algunos comparan en importancia a los primeros vuelos de los hermanos Wright.

El objetivo de la computación cuántica es realizar ciertas tareas mucho más rápido que las computadoras clásicas convencionales. Para lograr este objetivo, estas máquinas utilizan bits cuánticos o qubits. A diferencia de los bits clásicos, que representan un 1 o un 0, los qubits pueden estar en una especie de combinación de ambos al mismo tiempo. Gracias a esta superposición y a otros rarísimos fenómenos cuánticos, estos ordenadores pueden procesar grandes cantidades de datos en paralelo, mientras que los comunes solo pueden hacerlo de forma secuencial.

Bajo estas condiciones, los físicos de Google fabricaron un procesador compuesto por 54 qubits, o bits cuánticos. Como un qubit no funcionó correctamente, el dispositivo se quedó en 53. Para probar el sistema, diseñaron una tarea de muestreo de números aleatorios. El cálculo no tiene ningún uso práctico. La intención era demostrar que Sycamore podía hacer maravillas. Y las hizo. Recolectó un millón de muestras en aproximadamente 200 segundos. En comparación, a Summit, el gigante en el Laboratorio Nacional Oak Ridge en Tennesee (EE.UU.), este trabajo le habría llevado unos 10.000 años con una fidelidad de 0,1%. Y la verificación completa llevaría varios millones de años. Una cantidad de tiempo inasumible.

El procesador Sycamore - Google

El rechazo de IBM

Eso es lo que Google publica en «Nature». Pero IBM discrepa, como ya lo hizo en cuanto el trabajo de preimpresión se dio a conocer en internet. El pasado lunes, se adelantó a la publicación en la revista científica y refutó la afirmación de los de Mountain View. La compañía de Armonk, Nueva York, a su vez gran competidora en la carrera por la computación cuántica, explicó que, al modificar la forma en que Summit aborda la tarea, puede hacerla mucho más rápido: en 2,5 días. De esta manera, el umbral para la supremacía cuántica aún no se habría cumplido. El significado original del término, según lo propuesto por John Preskill en 2012, describía el punto donde las computadoras cuánticas pueden hacer cosas que las clásicas no pueden. Según IBM, 10.000 años es inasumible, pero 2,5 días, aunque es una diferencia de tiempo notable frente a 200 segundos, es bastante razonable. Sus argumentos aún no han sido publicados en una revista revisada por pares.

En esta pelea por ver quién tiene razón, Google asegura que Sycamore no solo alcanzó la supremacía cuántica, sino que lo hizo con una altísima fidelidad operativa (hasta 99,99%) conseguida gracias a un protocolo que el equipo introdujo el pasado año. Para William Oliver, del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y autor de un artículo de opinión que acompaña al estudio en «Nature», la demostración «es realmente un logro notable y un hito» que recuerda en muchos aspectos a los primeros vuelos de los hermanos Wright.

Como recuerda, su avión, el «Wright Flyer», no fue el primer vehículo aerotransportado en volar, y no resolvió ningún problema urgente de transporte. Tampoco anunció la adopción generalizada de aviones ni marcó el principio del fin para otros modos de transporte. En cambio, demostró una nueva forma de hacer las cosas: el vuelo autopropulsado de un avión que era más pesado que el aire. «Lo que representó, más que lo que prácticamente logró, fue lo más importante. Y así es con este primer informe de supremacía cuántica», asegura.

El propio Sundar Pichai, CEO de Google, ha utilizado la misma analogía en una entrevista para la revista del MIT. «El primer avión voló solo durante 12 segundos, por lo que no hay una aplicación práctica de eso. Pero mostró que un avión podía volar», señala.

Baterías y catalizadores

A pesar de la impresionante comparación, el investigador del MIT reconoce que queda mucho camino por recorrer antes de que las computadoras cuánticas se conviertan en una realidad práctica. Google ha pasado trece años en este proyecto y pueden pasar décadas antes de que estos ordenadores lleguen al mercado. Las máquinas son propensas a sufrir pequeñas perturbaciones que pueden modificar la información y falsear los resultados. El más mínimo cambio de temperatura o una pequeña vibración pueden destruir el frágil estado de los qubits. Y los errores se pueden propagar con facilidad.

En el blog de Google AI, Martinis ha anunciado este miércoles que en el futuro la compañía pondrá a la disposición de investigadores y otras empresas sus procesadores. A su juicio, estos dispositivos cuánticos prometen una serie de aplicaciones valiosas, como «ayudar a diseñar nuevos materiales: baterías livianas para automóviles y aviones, nuevos catalizadores que puedan producir fertilizantes de manera más eficiente (un proceso que hoy produce más del 2% de las emisiones de carbono en el mundo) y medicamentos más efectivos.». También podrá ser muy útil en la fabricación de nuevos medicamentos. Lograr las capacidades computacionales necesarias para ello «aún requerirá años de arduo trabajo científico y de ingeniería. Pero vemos un camino claro y estamos ansiosos por seguir adelante».