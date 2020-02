El extraño sonido que sale de un agujero en el hielo de 130 metros de profundidad

En ocasiones los científicos hacen profundísimos agujeros en el hielo para tratar de examinar las partículas y las burbujas de aire que hay atrapadas desde hace cientos de miles de años. Buscan comprender el clima pasado o encontrar a antiguas especies de microorganismos. Pero, cuando el trabajo acaba, muchos tienen un impulso muy humano: el de tirar algo por el agujero para ver qué pasa.

Lo que pasa solo puede ser explicado por la Física. Pero la mejor forma de comprenderlo es escucharlo:

What does a 9 inch ice core sound like when dropped down a 450 foot hole? Like this! Credit to @peter_neff for the idea and @Scripps_Polar, @sciencejenna, @GeosciencesPU, @US_IceDrilling, and @paleosurface for the execution! pic.twitter.com/pW7LxKdbUB