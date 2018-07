Diez impresionantes descubrimientos sobre Ötzi, el «hombre de hielo»

Asesinado a traición

Reconstrucción de Ötzi, el «hombre de hielo» - Thilo Parg / Wikimedia Commons

Los investigadores creen que Ötzi fue asesinado de un flechazo disparado a una gran distancia, probablemente a traición. Una punta de flecha fue descubierta en 2001 clavada en su hombro izquierdo. En 2014, Alexander Horn, inspector jefe del Departamento de Investigación Criminal de Munich, investigó el «caso del asesinato de Ötzi» utilizando los últimos métodos criminológicos. Al parecer, el viejo europeo probablemente no se sentía amenazado porque descansó y disfrutó de una buena comida poco antes de morir. En los días previos, había sufrido una lesión en su mano derecha, que quizás pudo hacerse durante el curso de un altercado físico. Así que es probable que un resentido enemigo apareciera a distancia y le disparara una flecha desde lejos mientras él se relajaba ajeno al peligro. La víctima cayó, se desangró y el autor del crimen no utilizó más violencia. Ötzi llevaba encima su hacha de cobre, por lo que el robo no fue el motivo del asesinato. Los investigadores creen que la causa fue un conflicto personal.