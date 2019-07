Las cabras, esos seres sensibles: distinguen las emociones en las voces Un estudio muestra la reacción de estos animales ante las llamadas positivas o negativas de otros individuos de su especie

Antes de que alguien comience a poner en duda la sensibilidad de las cabras y se pregunte en qué se gastan el dinero algunos grupos científicos, algunos antecedentes. Un equipo de la prestigiosa Universidad Queen Mary de Londres descubrió hace algunos años que las cabras son animales inteligentes, capaces de resolver tareas complejas a gran velocidad y recordar cómo ejecutarlas al menos diez meses después. En otro estudio posterior, científicos de la misma institución anunciaron que los chivos tienen una notable capacidad para comunicarse con los seres humanos, equiparable a la de los perros o los caballos. Ahora, los mismos investigadores aseguran que sí, las cabras son sensibles, al menos lo suficiente para distinguir las emociones en las voces de otros congéneres.

Una cabra del santuario Buttercups en Kent - Alan McElligott

Antes de llegar a esa conclusión, los investigadores midieron los cambios de comportamiento y fisiológicos en las cabras para determinar si pueden diferenciar entre las llamadas positivas o negativas de otros miembros del rebaño. Primero, registraron llamadas de cabras que transmitían emociones positivas o negativas. Luego emitían una de estas llamadas a través de un altavoz para que la escuchara otra cabra. Posteriormente, exponían a esa cabra a una variante del mismo tipo de llamada asociada con la emoción opuesta. Esto era seguido por una llamada final seleccionada al azar.

De esta forma, descubrieron que cuando cambiaba la emoción de una llamada, también variaba la probabilidad de que las cabras miraran hacia la fuente del sonido, lo que sugiere que pueden distinguir su contenido emocional.

Frecuencia cardíaca

Cabra del santuario Buttercups - Alan McElligott

El estudio, publicado en la revista «Frontiers in Zoology», también muestra que la variabilidad de la frecuencia cardíaca de las cabras, (la variación en el tiempo entre cada latido cardíaco), era mayor cuando se producían llamadas positivas. Según los autores, estos resultados proporcionan la primera evidencia sólida de que las cabras no solo pueden distinguir las llamadas según la emoción que transmiten, sino que sus propias emociones también son potencialmente afectadas.

«A pesar de su importancia evolutiva, la comunicación social de las emociones en animales no humanos todavía no se comprende bien. Nuestros resultados sugieren que los animales no solo están atentos, sino que también podrían ser sensibles a los estados emocionales de otros individuos», afirma Luigi Baciadonna, de la Universidad Queen Mary de Londres.

Ventaja evolutiva

El experimento - U. Queen Mary

Muchos animales sociales viven en condiciones ambientales donde los individuos no siempre están en contacto visual entre sí durante el día o la noche y, por lo tanto, podrían adquirir una ventaja evolutiva a través de la discriminación del contenido emocional de las llamadas de otros de su especie.

«Expresar emociones con vocalizaciones y poder detectar y compartir el estado emocional de otro animal de la misma especie puede facilitar la coordinación entre los individuos en un grupo y fortalecer los lazos sociales y la cohesión grupal», dice Elodie Briefer, coautora del estudio, que trabajaba en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich durante la investigación y ahora está en la Universidad de Copenhague.

Los investigadores creen que estos resultados pueden tener implicaciones importantes en cómo cuidamos a los animales domésticos, y en particular al ganado.