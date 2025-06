Adultos con altas capacidades: por qué la sociedad no les comprende

Cuando eres una niña de la edad de Matilda y ves su película, sientes una inmensa envidia -de la sana- por tener sus poderes. Y cuando hablo de poderes no solo me refiero a poder mover las cosas de lugar con una mirada o ... guiándolas con el dedo índice. Mi pasión por leer empezó con ella, pero ni mucho menos era capaz de leer a su velocidad ni a retener tanta información en tan poco tiempo. Supongo que ella nació con altas capacidades y yo no.

Aunque solemos asociar las altas capacidades con una enorme virtud -y lo es-, al individuo le suele hacer gracia durante la infancia. Lo cierto es que en la edad adulta la falta de comprensión y adaptación de la sociedad hacia estas personas puede generarles ansiedad, depresión, síndrome del impostor e incluso aislamiento social. En España, la educación y el mercado laboral siguen sin integrar ni aprovechar el talento de las mentes más brillantes, lo que deriva en frustración, desmotivación y, en muchos casos, en problemas de salud mental. A esto se suma el hecho de que muchas personas con altas capacidades llegan a la edad adulta sin haber sido nunca identificadas, viviendo una sensación de desconexión o alienación sin entender realmente por qué. Un perfil incomprendido en la sociedad Contrario al mito de que los adultos con altas capacidades tienen éxito asegurado, lo cierto es que se enfrentan a un mundo diseñado para la media, donde la inteligencia y la hiperreflexión pueden convertirse en una carga más que en una ventaja. La experta en altas capacidades Jana Martínez-Piqueras señala que muchas personas con inteligencia excepcional se ven atrapadas en un entorno laboral o social que no estimula su potencial y que, a largo plazo, esto puede afectar gravemente a su bienestar emocional: «Muchos adultos con altas capacidades han pasado su vida sintiéndose desconectados, incomprendidos o con una insatisfacción persistente. Se cuestionan a sí mismos constantemente, lo que puede derivar en un agotador perfeccionismo o en una baja autoestima. Si no encuentran un propósito o un entorno adecuado, es fácil que desarrollen ansiedad, depresión o una sensación de vacío que no logran explicar». El psicólogo británico James T. Webb, en su estudio sobre la desincronía en adultos superdotados, identificó patrones comunes en este grupo: - Alta sensibilidad emocional y cognitiva, lo que les hace más vulnerables al estrés. - Tendencia al perfeccionismo y autocrítica extrema, lo que puede generar síndrome del impostor. - Dificultad para encontrar estímulos intelectuales adecuados, lo que puede derivar en apatía o depresión. - Problemas de socialización, debido a diferencias en intereses y niveles de conversación. Salud mental en adultos con altas capacidades Uno de los mayores problemas con el que se encuentran es que el sistema de salud mental no está preparado para identificar y tratar las dificultades de los adultos con altas capacidades. Muchos son mal diagnosticados con trastornos como TDAH, depresión o incluso bipolaridad, cuando en realidad lo que experimentan es el impacto de vivir en un entorno que no se ajusta a su forma de pensar y percibir el mundo. El doctor Adrián García Ron, neurólogo en el Hospital Clínico San Carlos, advierte de un gran porcentaje de adultos con altas capacidades «nunca han sido identificados»: «Crecen sintiéndose 'diferentes', desarrollando ansiedad, problemas de autoestima o dificultades en las relaciones interpersonales, sin saber que su cerebro simplemente procesa la realidad de forma distinta». De hecho, varios estudios han encontrado que el coeficiente intelectual elevado se correlaciona con una mayor tendencia a sufrir ansiedad y trastornos del estado de ánimo. Un metaanálisis de 2016 (Intelligence and Mental Disorders) reveló que las personas con CI superior a la media tienen hasta un 20% más de probabilidades de desarrollar problemas de salud mental, en parte debido a su capacidad para anticipar problemas y analizar en exceso situaciones de la vida cotidiana. Casos reales de personas con altas capacidades A lo largo de la historia, muchas de las mentes más brillantes han experimentado serias dificultades psicológicas debido a su sensibilidad extrema y a la falta de comprensión del entorno. Algunos ejemplos incluyen: - Robin Williams: el actor y comediante, con un CI de 140, luchó contra la depresión y la ansiedad, una tendencia común entre personas con gran creatividad e inteligencia. - Nikola Tesla: un genio de la electricidad, cuya mente hiperactiva lo llevó a la obsesión y el aislamiento social. - Emily Dickinson: poeta con un intelecto sobresaliente, que pasó gran parte de su vida recluida debido a su extrema sensibilidad emocional e intelectual. Estos casos reflejan un patrón común: las altas capacidades pueden ser un arma de doble filo si no se gestionan adecuadamente.

