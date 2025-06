«Aburrirse es bueno para el cerebro»: Ed Sheeran no tiene teléfono y los psicólogos lo aplauden

Qué inspirador fue escuchar a Ed Sheeran reconocer en La revuelta que no tiene teléfono móvil. No está aislado del mundo pero sí que ha llegado un momento en su vida en el que no lo echa en falta, que contestar unos 50 mails una vez por semana y hacer Facetime -desde su iPad- llegado el momento es todo lo que necesita.

Nada de tener un dispositivo iluminándose con cada notificación ni despistarse con cada Whatsapp que entra. Simplemente su energía la emplea en otras cosas y no tiene nada que ver con dispositivos electrónicos. Podría decirse que el cantante, en el top 10 de artistas más escuchados en Spotify, da lugar al aburrimiento y eso le sienta de maravilla.

«Lo descubrí un día cenando con mi esposa, que cuando se levantó para ir al baño, yo me puse imparable tecleando. Entendí que aburrirse es bueno para el cerebro porque empiezas a pensar en cosas, como una de mis últimas canciones, que no hubiera escrito nunca si no fuera porque no tengo teléfono. Estar aburrido es lo mejor para la creatividad porque tu cerebro empieza a pensar. Si siempre estás mirando tonterías, no puedes crear», comentó Ed Sheeran en el programa de TVE. Y está en lo cierto...

La importancia del aburrimiento

El aburrimiento no es vacío, si no que puede darnos la oportunidad de ver que algo nos falta, de encontrar algo nuevo. Donald Winnicott decía que solo quien ha podido estar a solas sin angustia puede aburrirse, y el aburrimiento es necesario para que aparezca el juego, la creatividad, el pensamiento propio, el crecimiento real… Tal como señala Cristina Pineda, psicóloga de Psicólogos Cepsim, «el problema de nuestra sociedad y de la mayor parte de las personas, es que el aburrimiento se vive como un vacío peligroso y amenazante, que activa una angustia que en muchos momentos es intolerable, difícil de sostener, transitar y atravesar».

Podríamos decir que sí, que aburrirse debería formar parte de nuestra vida. Cinthya González, directora de Aure Psicología, comenta que percibimos el aburrimiento como una emoción negativa y por ello la evitamos porque nos puede provocar frustración: «En consulta vemos muchos pacientes que no soportan aburrirse y por ello no dejan de conectarse a las redes, ver series sin parar o hablar constantemente por WhatsApp, pero del mismo modo que ocurre con otras emociones desagradables como la tristeza o el miedo, el aburrimiento es necesario en algunos momentos y es importante aprender a identificarlo y regularlo».

Durante los momentos de aburrimiento, indica Cinthya González que nuestra mente puede permitirse descansar, conectar un poco con como nos encontramos o sentimos, y nuestro cuerpo puede disminuir la activación, bajar algo esas revoluciones del día a día. «Para algunas personas eso es justamente lo difícil, pero es necesario».

Y tiene mucho que ver con hacer introspección. Cristina Pineda señala que sería un error evitar el aburrimiento porque sería como «evitar el encuentro con nosotros mismos y evitar la oportunidad».

«En el aburrimiento es donde podemos tomar distancia del mundo, del ruido, del automatismo, para poder preguntarnos, pensar, reflexionar por el sentido de la vida, '¿qué quiero realmente? ¿para qué vivo así?'. En este mundo sobrecargado de estímulos, aburrirse se está convirtiendo en un hecho inalcanzable, peligroso o utópico».

Permítete aburrirte

Como con cualquier emoción que nos resulta desagradable, intentaremos resolverla y dejar de sentirla, y eso nos puede llevar efectivamente a ser más creativos (solo tenemos que recordar la creatividad que desarrollamos en casa durante el confinamiento). Pero esta creatividad no sirve únicamente para buscar actividades que nos saquen del aburrimiento, sino que al bajar la activación y permitirnos un tiempo sin prisas, sin objetivo y sin estimulación, es más fácil indagar en algunas ideas o reflexiones que en el día a día no nos permitimos explorar.

«La creatividad no es únicamente algo artístico; practicar la capacidad de ser creativos es una forma de estar en el mundo. No hay nada más creativo que nuestra personalidad y la manera en la que resolvemos un problema, hacer algo diferente ante ellos o la forma en la que tomamos una decisión es un acto creativo», dice la experta de Psicólogos Cepsim.

La creatividad es una acción constante que nunca termina de dejarnos satisfechos. Nos aburrimos y buscamos formas para no aburrirnos y esto ya es creatividad y juego. La creatividad es un proceso y por ende el aburrimiento también. Por tanto, sin aburrimiento no hay juego, no hay creatividad, no hay proceso, y no hay experiencia real de contacto y de vida.

Beneficios de no tener teléfono móvil

Varias investigaciones han demostrado que el uso excesivo de teléfono móvil se relaciona con mayores niveles de ansiedad, depresión y peor calidad en el sueño, además de empeorar el rendimiento académico. Es evidente que vivimos en una sociedad donde el smartphone está integrado en todos los ámbitos, desde las relaciones sociales al trabajo o el ocio, sin embargo como con cualquier tecnología deberíamos preguntarnos como lo utilizamos y para que realmente. A nivel psicológico, disminuir o eliminar el uso del móvil puede ser difícil al principio, pero puede mejorar la concentración en las tareas, disminuir la hiperactivación tanto física como mental, mejorar la calidad y conciliación del sueño, disminuir el estrés y por supuesto, mejorar la creatividad.

El teléfono móvil es una de las herramientas actuales que nos genera un alto coste en nuestras vidas, con él hemos granado muchos beneficios, pero perdido muchas capacidades también. Se ha convertido en un objeto muy efectivo capaz de calmar la angustia.

«El problema, es que el ser humano no solo necesita calmar la angustia, si no que necesita poder elaborarla para que haya crecimiento, por lo que es una calma vacía, una huída hacia adelante, un anestesiante que anula la capacidad creativa. Es de seguro que dejarlo va a activar sensaciones de angustia, de vacío, de pérdida, de melancolía, que al mismo tiempo permitirán, si las toleramos, que surja lo nuevo y entremos en contacto con nosotros.

No tener teléfono móvil nos permite estar solos, tener una experiencia íntima con nosotros mismos, ampliar nuestro espacio interno, que a su vez nos permitirá un mejor encuentro con los demás.

Menos dependencia

¿Cómo podemos sentir menos dependencia por el teléfono? La respuesta es que sí. En primer lugar deberíamos preguntarnos si en algunos momentos usamos el móvil por ejemplo para evitar emociones desagradables, para alejar pensamientos, o para procastinar tareas y decisiones difíciles. «Si entendemos cuándo hacemos un mal uso del móvil, tendremos pistas de que hacer para dejarlo un poco más de lado. Pregúntate como te afecta en realidad el uso del móvil, quizás te mantiene alerta constantemente, o te provoca FOMO (miedo a perderse cosas) o te impide concentrarte en lo que necesites», recomienda Cynthia González.

Por otro lado crear «oasis de desconexión» en momentos concretos puede ayudar a empezar a soltar esa dependencia al móvil. Momentos en los que poco a poco no tocar el móvil y empezar a observar que nos ocurre para aprender a manejarlo (Ej. Desayunando o comiendo, media hora al llegar a casa, etc).

Por último, a nivel laboral, sería conveniente desinstalar el email o chats del trabajo y dejarlos solo en el ordenador y establecer horarios en los que no atender llamadas o asuntos laborales puede ayudar a desconectar del móvil.