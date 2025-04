Tener una vida bonita es una suma de conquistas, no una gesta: te explico por qué

Una vida digna de ser recordada suele ser más una conquista que un regalo. Sí, aquí nadie regala nada y decisión a decisión, incomodidad a incomodidad, hábito a hábito, esfuerzo a esfuerzo podemos acabar conquistando y disfrutando una vida bonita, estimulante y bonita.

Si quieres llegar a la jubilación sano y con una condición física que no te limite ya puedes empezar a ir a la piscina, a bailar, a correr, pedalear o levantar pesas. No importa la edad que tengas cuando estés leyendo esto, aplica por igual tengas la edad que tengas. Sí, sé que puedes haber tenido una vida muy sana, pero envejecer mal. Lamentablemente no se puede predecir el futuro, pero sí que se pueden hacer cosas para incrementar la probabilidad de ocurrencia de lo deseado y bajar la probabilidad de ocurrencia de lo no deseado.

Si quieres un trabajo mejor, ya puedes empezar a formarte, titularte, incorporar competencias nuevas que te posicionen mejor y a ganar visibilidad. Puedes hacer un cambio radical de orientación profesional o destacar en el camino que ya estás siguiendo, pero sea como fuere, paso a paso podrás recorrer la 'senda kaizen' que te llevará a un mejor trabajo.

Si quieres disfrutar de tus hijos ya puedes ir reservando tiempo para pasar con ellos, de calidad, compartiendo, enriqueciendo e inspirando una relación sana, cercana y respetuosa. Parece complejo, pero en realidad no lo es. Tiempo, complicidad y conexión, no hace falta más.

La vida va de esfuerzos, de pequeños esfuerzos, integrados en tu día a día. No tomarte ese refresco azucarado es un esfuerzo de autocontrol, pero te dará grandes beneficios. Leer una página más es un esfuerzo de motivación, pero te ayudará a prevenir la demencia, mejorará tu agilidad cognitiva y reducirá tu nivel de estrés. Ir al gimnasio, hacer cuatro flexiones o subir por las escaleras es un esfuerzo, pero te va a permitir tener más calidad de vida, estar más fuerte y sano.

Renunciar al postre es un esfuerzo, pero te dará un cuerpo más sano, con menos riesgo de padecer un infarto o un accidente cerebro vascular. Sí, la vida es un cúmulo de pequeños esfuerzos. Sea como fuere siempre hay una moneda de cambio llamada esfuerzo o ¿acaso no es un gran esfuerzo tener que ir a trabajar a un puesto de trabajo que odias, que no te llena y que te estresa?

¿Y qué me dices de la salud? ¿Acaso no supone un gran esfuerzo tener que tomar determinada medicación o convivir con el dolor? Y si hablamos de los hijos estarás conmigo es que lidiar con unos hijos adolescentes con los que no hemos creado un vínculo bonito supone un gran esfuerzo.

Tú decides que tipo de esfuerzo prefieres realizar. Eso sí, hay un factor tramposo que nos engaña ya que creemos que los pequeños esfuerzos de hoy son más costosos que los grandes esfuerzos de mañana.

Estamos equivocados y por eso mismo he escrito el libro 'La senda Kaizen', (Neko Books) para ayudarte con los pequeños esfuerzos realizados hoy que serán grandes beneficios mañana.

Empieza hoy mismo a conquistar una vida mejor, más bonita, más plena o más calmada, en definitiva, una vida más en consonancia con lo que necesitas, con tus prioridades y objetivos.

Puedes descubrir otros consejos de Tomás Navarro (@tomasnavarropsi en instagram) para poner límites a aquellas personas que nos hacen daño en su obra 'Tus líneas rojas' (Zenith/Planeta), explorar un estilo de pensamiento más creativo, más abierto y más resiliente en 'Piensa bonito' y ayudar a los más pequeños a gestionar las emociones con el libro 'Rita y el caparazón de oro', que ha escrito junto a su mujer, Nuria Pablos (@nuriapablos). Y además, puedes leer aquí otros artículos de Tomás Navarro en ABC Bienestar.