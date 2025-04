Cambios pequeños, pero poderosos: la senda que lleva a la vida que te gustaría tener

Tenemos la vida que tenemos por puro azar. La familia, el país o el barrio en el que has nacido influye en tu vida. Mientras crecemos tenemos inputs de las personas con las que nos relacionamos. Input a input vamos incorporando aprendizajes y lecciones que se convierten en horizontes temporales, en expectativas, en recursos, en limitaciones y talentos.

Algunas personas son afortunadas y nacen en el seno de una familia estable, con recursos, responsables con el proceso de crianza y con una estimulación social rica y variada así como con frecuentes viajes inspiradores; pero en el otro extremo encontramos familias que crean traumas, dolor y más limitaciones que impulso. Y entre ambos extremos podemos encontrar toda la paleta de opciones posibles.

Es suerte, nada más que suerte o mala suerte. Nacemos donde nacemos, sin que nada podamos hacer. Pero tengo una gran noticia para ti: puedes hacer cosas para tener una vida diferente de que la que tienes ahora.

Has tenido una determinada influencia, especialmente de la gente que has tenido más cerca, pero puedes cancelar algunos de los programas mentales, expectativas o miedos que has ido incorporando para incorporar otros que te beneficien más.

Puedes reprogramar tu cerebro con nuevos aprendizajes, fijar nuevas expectativas y plantearte nuevos horizontes vitales y para ayudarte a conseguirlo puedes contar conmigo y, muy especialmente, contigo mismo. Afortunadamente el pasado es una influencia, pero no un determinante y la senda Kaizen te va a ayudar a pasar de la vida que tienes a la vida que puedes tener.

La senda Kaizen se recorre paso a paso, de manera integrada en tu vida y te va a permitir ampliar tu horizonte vital. Además, nunca ha sido más fácil que ahora. Puedes tomar clases gratuitas de universidades prestigiosas gracias a internet. Puedes aprender de otras culturas, otros idiomas y nuevas competencias desde el sillón de tu casa. Puedes seguir a personas inspiradoras con las que jamás hubieras imaginado entrar en contacto, incluso, con un poco de suerte, puedes dialogar con ellas. Tienes acceso a todos los directivos del mundo que estén en algún tipo de red social y, con un poco de imaginación y tesón, incluso puedes conseguir su correo electrónico para mandarles un mensaje directo.

La vida se abre a una infinidad de posibilidades y te animo a que expandas la vida que tienes. Se trata de mirar hacia al futuro, de ver un capítulo menos de esa serie, de irte a dormir un poco más tarde, de sacrificar esa siesta, de robarle un poco de tiempo a la vida para empezar a recorrer ese camino que te llevará de la vida que tienes a la vida que puedes tener.

Paso a paso, de manera integrada en tu vida, no hacen falta grandes revoluciones, eso sí, sin perder de vista tu destino, sabiendo que puedes ejercer más control del que crees en tu entorno, tomando decisiones que te beneficien, abandonando patrones de pensamiento obsoletos y soñando en grande.

Te costará algo de esfuerzo, pero no me digas que vivir una vida que no te gusta no te supone un gran esfuerzo. Pensarás que no tienes tiempo, pero te animo a que mires cuántas horas perdiste ayer mirando el teléfono. Creerás que no es el momento, pero te aseguro que no habrá mejor momento que ahora mismo.

Plantéate una nueva vida y recorre la Senda Kaizen que te llevará de la vida que tienes a la vida que puedes tener. Puedes leer más en el libro que acabo de publicar, 'La senda Kaizen' (Neko Books), donde invita a explorar un método que combina pequeños cambios diarios con una filosofía poderosa para alcanzar una vida más plena, próspera y equilibrada. Está inspirado en las prácticas del kaizen, un método de mejora continua integrado en la cultura japonesa.

