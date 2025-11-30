Alfonso Ruiz, médico, advierte sobre lo que supone dejar los platos sucios por la noche en el fregadero: «No despejas tu cocina...»

No siempre resulta posible mantener el orden en la cocina, por más que uno quiera. En ocasiones, después de preparar una comida a contrarreloj, los utensilios quedan esparcidos y los platos sin lavar. Aunque exista la intención de dejarlo todo impoluto, el ritmo cotidiano ... o un simple descuido pueden impedirlo.

La pereza también juega un papel importante, porque hay momentos, muchos, en los que el cuerpo y la mente piden un descanso y ya solo el hecho de pensar en ponerse a fregar los platos genera apatía. En su lugar, se impone la tentación de dejar la limpieza para más adelante.

Es natural no estar siempre en un modo productivo, al haber altibajos en el estado de ánimo de las personas. También propiciado por el cansancio, que se acumula tras largas jornadas de trabajo, estudio u otras tareas. La falta de tiempo o cuestiones relacionadas con el ocio también sirven como justificación para posponer el lavado de los cubiertos y platos.

La clave, como en muchas facetas de la vida, está en el equilibrio. En este caso, en encontrar el balance entre responsabilidad y autocuidado, que es lo que realmente permite sostener una rutina saludable.

Alfonso Ruiz Soto, un semiólogo y abogado mexicano, ha expresado qué hay más allá del simple gesto de dejar los platos sucios en el fregadero de un día para otro. Un detalle que, según su versión, puede definir a las personas.

Un orden externo e interno

Él, que estudia códigos, señales y lenguajes no verbales, entendiendo su función y los efectos que producen en la sociedad, comenta que con la acción de dejar los platos sucios en el fregadero para el día siguiente «estás posponiendo más que una tarea, estás aplazando presencia».

«Cada acto consciente deja huella en tu manera de estar»

«El desorden no aparece de golpe, se acumula en cada decisión que dejas pendiente. Cuando eliges limpiar antes de dormir, no solo despejas tu cocina, despejas tu conciencia», asegura Alfonso Ruiz Soto.

Como semiólogo, no entra a valorar en lo que supone a nivel de higiene dejar estos platos durante varias horas repletos de suciedad, sino qué quiere decir esto sobre cómo es una persona. «Lo que ordenas fuera también se organiza dentro, porque cada acto consciente deja huella en tu manera de estar», dice.

Así, su consejo es claro: «Lava los platos como quien cierra el día con conciencia y despierta en orden, verás que el mundo también amanece distinto».