Charles Gerba, microbiólogo, sobre cuándo cambiar las sábanas: «La suciedad orgánica crea un entorno ideal para las bacterias»

Hay varias prendas que deben ser lavadas después de cada uso, tales como la ropa interior, deportiva, camisetas o calcetines. De ese modo se evitan malos olores, acumulación de bacterias y posibles infecciones en la piel.

Con toallas o sábanas no ocurre lo mismo ... , pero sí hacerlo con una cierta regularidad, sin dejar pasar tampoco largas semanas sin renovarlas. En el caso de las sábanas, sobre todo, si lo que se pretende es tener un entorno de descanso limpio y confortable.

Con el uso diario, los tejidos acumulan sudor, grasa corporal, células muertas y otros residuos que pueden generar malos olores y deteriorar la calidad del sueño. De ahí que renovar la ropa de la cama con la frecuencia adecuada ayuda a preservar una sensación de frescura que favorece el descanso profundo.

¿Y cuál es la periodicidad recomendable? El dermatólogo Alejandro Ruiz, especialista en higiene del sueño del Hospital Clínico de Barcelona, ha explicado que cambiar las sábanas cada dos semanas o una vez al mes no es suficiente. Para que la ropa de cama no desprenda olor, pero, sobre todo, para mantener a raya alérgenos y microorganismos que afecten a la respiración, recomienda hacerlo una vez a la semana.

Una frecuencia que habría que reducir en caso de alergias, asma o piel especialmente sensible, así como en verano, cuando la sudoración es mayor por la noche. También se ha pronunciado en una línea similar el microbiólogo Charles P. Gerba, de la Universidad de Arizona.

El microbiólogo Charles Gerba, sobre el cambio de sábanas

Este microbiólogo señala que «la suciedad orgánica -como el sudor, las células de la piel o pequeños restos biológicos que dejamos al dormir- crea un entorno ideal para que ciertos microbios sobrevivan durante más tiempo. La ropa de cama muy cargada de materia orgánica se convierte en un soporte donde bacterias y otros microorganismos pueden resistir mejor entre lavados».

Asimismo, subraya la importancia de evitar la acumulación de ropa sucia durante días en espacios cerrados y no sacudirla en seco, ya que esto puede dispersar partículas contaminadas en el aire, con especial repercusión en personas enfermas, inmunodeprimidas o con infecciones activas.

Llevando a cabo el lavado de sábanas con una periodicidad semanal se contribuye significativamente a la salud respiratoria, al disminuir el riesgo de reacciones alérgicas, y a la prevención de problemas relacionados con la piel, como irritaciones o dermatitis.