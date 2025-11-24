Una dermatóloga advierte de los cinco errores que cometen las personas al ducharse y que dañan la piel: «Es el caldo de cultivo perfecto para microorganismos»

El cuidado de la piel es fundamental para gozar de una buena salud. Este órgano, el más grande del cuerpo humano, está expuesto constantemente a factores externos, como la contaminación o el sol, que pueden dañarlo. Por ello, es clave seguir una rutina ... de higiene adecuada.

Las duchas son eseciales en el cuidado de la dermis. Aunque forman parte de nuestro día a día, es muy importante realizarlas de manera correcta. De esto mismo es de lo que habla la doctora Leire Barrutia. En un vídeo publicado en su perfil de TikTok, la dermatóloga indica los cinco pasos que hay que seguir para lavarse adecuadamente. Lo cierto es que no todas las personas los cumplen.

Los cinco errores que la gente comete al ducharse, según la dermatóloga Leire Barrutia

Leire Barrutia afirma que hay cinco pasos que todas las personas deben seguir para que una ducha sea perfecta. En primer lugar, la dermatóloga subraya que debe ser corta. «No más de cinco minutos», avisa.

Respecto a la temperatura del agua, la doctora lo detalla: «Que no esté muy caliente, que esté templada. Esto es más fácil en verano».

La médica aconseja «no utilizar esponja». «Nuestras manos son suficientes para limpiarnos de forma correcta. Las esponjas pueden ser el caldo de cultivo perfecto para microorganismos, además de alterar nuestra función barrera al frotarnos la piel», advierte.

Las últimas dos recomendaciones están relacionadas con los productos empleados. «Escoge jabones suaves, que tengan un pH similar al de la dermis, y con ingredientes hidrantantes, pocos perfumes, etc. También aplica una crema hidratante a diario tras salir de la ducha. Esto es para ayudar a reparar», comenta.