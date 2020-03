Felicidad en el trabajo: la clave está en pasar de la queja a la propuesta

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Desde hace ya varios años la necesidad de impulsar la felicidad en la empresa no es una cuestión únicamente de los departamentos de de marketing o de recursos humanos sino una prioridad estratégica y transversal pues, tal como revela Pablo González Ruiz de la Torre, CEO y Fundador de Trivu, el bienestar del empleado genera resultados económicos favorables en una compañía.

«Cuanto más y mejor estén los equipos, mejor resultado tendrá la compañía, pues habrá conseguido que sus trabajadores estén dando lo mejor de sí mismos en el mejor entorno posible», aclara el experto de Trivu, un ecosistema global que ayuda a las empresas a resolver sus retos de transformación digital y cultural.

Sin embargo, desde la llegada de la digitalización, el trabajo colaborativo y la deslocalización la gestión del bienestar en el contexto actual es un reto cada vez mayor porque, tal como argumenta el CEO de Trivu, el bienestar de las personas ya no solo se debe centrar en los aspectos más «físicos» a través de la creación, por ejemplo, de espacios adecuados de trabajo o propiciando un entorno lo más saludable posible (alimentación, deporte, cuidados...).

Ahora también es importante la gestión de la salud emocional de los trabajadores y la creación de entornos humana, social y emocionalmente más inclusivos y favorables para el talento que trabaja en las compañías. Pero eso no quiere decir, según aclara González, que la felicidad sea responsabilidad de la empresa. «Una compañía debe generar el entorno adecuado para que pueda darse esa felicidad, pero se trata de una responsabilidad compartida, pues también ese bienestar o esa felicidad ha de ser decisión, compromiso y responsabilidad del empleado», explica.

Involucrar al trabajador, la clave

Uno de los errores que pueden cometerse en el ámbito empresarial a la hora de estudiar cómo garantizar el bienestar de los trabajadores es crear «políticas de despacho» y que los directivos de la firma (CEO o comité de dirección) intenten gestionar este tema desde lo que ellos consideran que es importante para los trabajadores y no desde lo que que los trabajadores consideran que es importante para ellos mismos. Así, como explica Pablo González, el primer paso para que una estrategia de bienestar empresarial funcione es involucrar a las personas a las que quieres generar bienestar. «Cada trabajo es muy distinto y por tanto también lo es la percepción del bienestar de cada trabajador, por lo que preguntar específicamente qué les produce bienestar a cada uno de ellos es fundamental», revela.

El segundo paso en el camino hacia el bienestar de los trabajadores será crear una hoja de ruta, pues no se pueden hacer las cosas de hoy para mañana, sino que este tipo de estrategias requieren que se marquen una serie de pasos para co-crear la estrategia junto a los empleados. Y aquí, según añade el experto de Trivu, también es importante que se establezcan las prioridades de forma conjunta en esa hoja de ruta.

Y el siguiente paso sería la corresponsabilidad pues una vez que se ha co-creado el concepto de bienestar en la empresa, se ha involucrado a los trabajadores en la toma de decisiones y en el establecimiento de las prioridades es el momento de que cada uno se haga responsable de cumplir su parte de compromiso con esa estrategia. «Será útil contar con una serie de personas, un equipo, que se encargue de revisar periódicamente el nivel de bienestar de las personas y lo que necesitan a medida que van promocionando o cambiando de departamentos y también de aquellas que acaban de entrar en la compañía. Esta tarea de chequeo constante es fundamental», analiza. Para eso, según añade, tendrán que ponerse al alcance de lso empleados las herramientas necesarias para que se hagan escuchar.

Cómo medir los resultados

El ser humano es insatisfecho por naturaleza y esto es algo que se ha demostrado a lo largo de la historia y también mediante distintos estudios. Y lo cierto es que las compañías lo que hacen hoy en día es, más que gestionar la felicidad, se dedican en realidad a dar respuesta a la instatisfacción . Por eso, según propone el CEO de Trivu, se ha de partir de la base de que nunca va a estar todo hecho, todo terminado y todos satisfechos. Pero eso no debe verse con frustración sino con la capacidad de reconocer y valorar lo que ya se ha hecho, lo que ya se ha logrado y lo que aún queda por hacer. Así, en ese plan de acción lo que corresponde, según detalla Pablo González, es, por un lado, seguir haciendo cosas constantemente y, por otro, escuchar y recoger el «feedback» del empleado para saber lo que funciona, lo que no funciona y lo que sería necesario plantear de otra manera. «Pero no con vocación de buzón de quejas, sino como buzón de propuestas, planteando así que si a un trabajador no le gusta algo, ha de proponer cómo hará de forma diferente», explica.

No en vano, el experto está convencido de que involucrar a la gente en el proceso de generar un entorno de bienestar para ellos sí que puede ser algo generador de cambio. Pero eso solo funcionará si, tal como insiste, se cambia de la queja a la propuesta. «Cuando esto se consigue, la felicidad no se busca o se gestiona, la felicidad fluye», asegura.

¿Lo mejor? Nunca se acaba

Cambiamos constantemente, evolucionamos, progresamos, retrocedemos, paramos, nos bloqueamos, creamos nuevas necesidades en nuestras vidas.. Y eso exige la creación de nuevos conceptos de bienestar y de felicidad constantemente. Esta es una realidad a la que no puede ser ajena la empresa, que ha de estar siempre generando cosas nuevas y siempre con la vista puesta en hacia dónde se quiere ir y en qué más se quiere hacer. Eso sí, reconociendo y poniendo en valor al mismo tiempo, según aclara el experto, lo que ya se ha conseguido hasta ahora.

No se trata de tener más, ni el edificio más bonito, ni el edificio más ecoeficiente, ni las mejores instalaciones, ni la política más flexible, no los mejores servicios, ni siquiera los mejores salarios... Según precisa Pablo García, la felicidad y el bienestar en el trabajo son temas culturales y los tres conceptos básicos son el optimismo, el respeto y el reconocimiento. «Respetar, saber escuchar, saber entender y arrimar el hombro cuando el trabajador lo necesita son fundamentales porque sin eso, difícilemente habrá bienestar en una empresa.

Nuevas fórmulas

Trivu participa en el World Happiness Fest hasta el 22 de marzo impulsando oportunidades para conectar, activar y potenciar el talento joven. En esta ocasión centró su ponencia en las fórmulas para trabajar en la felicidad de los trabajadores en un contexto tan dificil como el generado por la amenaza del Coronavirus a nivel global.