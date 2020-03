Las dos palabras que explican por qué unos triunfan más que otros en el trabajo

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

¿Recuerdas la última vez que te enfrentaste a una entrevista de trabajo? Es probable que durante ese encuentro te preguntasen por tus habilidades, tus conocimientos, tus fortalezas, tus debilidades o incluso por tus objetivos. Quizá saliste bien parado de la entrevista y lograste el empleo (si tu perfil encajó con el puesto). Pero, ¿qué hubiera pasado si hubieses tenido que hablar de tus sueños, de tu propósito en la vida o de tus valores? Tal como explica el psicólogo Bruno Moioli, si uno no construye y trabaja previamente ese relato sobre «lo que uno es» y sobre «lo que espera ser» es probable que se quede fuera de juego. La clave está, según explica, en que no estamos acostumbrados a mirar dentro de nosotros y sacar todo eso para fuera en nuestro beneficio.

En un entorno de cambios tan rápidos y tan profundos, lo que marca la diferencia entre unos trabajadores y otros no es que se tengan más o menos conocimientos técnicos sino la capacidad para gestionar mejor los recursos personales. «Aquellos que tienen una alta inteligencia emocional son los que marcan la diferencia en un trabajo», explica Bruno Moioli.

De hecho, los descubrimientos realizados por Daniel Goleman en el Consorcio para la Investigación sobre Inteligencia Emocional en Organizaciones («Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations») revelan que la inteligencia emocional es el factor de éxito más importante en cualquier carrera, más que el Coeficiente Intelectual o las habilidades técnicas. Estos estudios revelan, según recuerda Bruno Moioli, que la inteligencia emocional es la responsable de entre el 85% y el 90% del éxito de los líderes en las organizaciones.

Entre los beneficios que conlleva la inteligencia emocional en la empresa figura una mejora en la cohesión de los equipos, el clima laboral y el sentimiento de pertenencia; un aumento de la productividad, descenso del estrés, disminución de la alta rotación de los profesionales, reducción de las bajas laborales y aumento del compromiso con la empresa.

Y esos beneficios tienen que ver son precisamente con esas dos palabras a las que se hace referencia en el título de este artículo: inteligencia emocional. Lo cierto es que, tal como explica el psicólogo, todo el mundo tiene inteligencia emocional, pero no siempre somos conscientes de ello. Por eso Bruno Moioli aclara que este conjunto de competencias que engloba este concepto no solo «se puede entrenar» sino que «se debe entrenar», puesto que, a diferencia de lo que sucede con la inteligencia «pura» y la personalidad, que presentan un componente prefijado más claro, la inteligencia emocional se refleja en una serie de competencias de la persona hacia sí misma y hacia los demás que pueden ser entrenadas, mejoradas y ampliadas a lo largo de toda su vida.

Cómo se entrena la inteligencia emocional

¿Por dónde se empieza? Básicamente se construye, según argumenta Moioli, sobre dos grandes pilares: intrapersonal e interpersonal. El primero tiene que ver con la persona individual, con su autoconocimiento y con la gestión de sí misma y el segundo pilar está relacionado con la conexión con los otros, el conocimiento de los otros y las relaciones con ellos.

Para trabajar el primer pilar es importante que una persona conozca cuáles son sus fortalezas y sus áreas de mejora, que tenga conciencia de sus emociones y que sepa identificarlas y que además tenga claro lo que los psicólogos llaman «metacognición», es decir que tenga claro lo que piensa acerca de sus pensamientos. El siguiente paso en este sentido sería la gestión personal de esa información, es decir, el modo en el que esa persona gestiona esas creencias y las encauza para perseguir sus objetivos y el modo en el que gestiona esas emociones para construir un sentido en su día a día...

El segundo pilar se trabaja preguntándose cómo nos relacionamos con los demás, si tenemos más o menos facilidad para conectar y entender sus emociones y necesidades o si tenemos más o menos capacidad para influir positivamente en el crecimiento o en la consecución de metas de las personas de su entorno.

Para Bruno Moioli la inteligencia emocional es la llave que permite abrir la puerta a la construcción de una vida con sentido y plenitud en una época en la que, fruto de la evolución, nos planteamos cuestiones esenciales como «qué quiero ser», «cómo quiero vivir mi vida», «qué herramientas necesito para ello» y «cuál es el camino que quiero recorrer».

¿Y si debo enfrentarme a algo que escapa a mi control? La inteligencia emocional también permite trabajar el crecimiento personal para afrontar situaciones limitantes desde una postura de aceptación y de compromiso personal con lo que está pasando. Durante su próxima participación en el I Congreso Nacional de Ciencia & Mindfulness (el 14 y 15 de marzo en Sevilla) el psicólogo mostrará el trabajo basado en la inteligencia emocional que ha llevado a cabo con mujeres afectadas por fibromialgia. Así, el experto explica que no solo se les enseña cómo controlar y gestionar sus síntomas, sino que el autoconocimiento, la gestión de sus recursos, la búsqueda de ayuda y la defensa de sus derechos en las instituciones sanitarias o en el trabajo son cuestiones que les ayudan a ser más eficaces como personas en sus circunstancias. «Es importante enseñar a una persona la técnica para que aprenda a relajarse para dormir mejor, por ejemplo. Pero aún es más importante haber trabajado con esa persona previamente su compromiso para tener la disciplina de necesaria de entrenamiento y la práctica que le permita relajarse profundamente y dormir mejor», explica.