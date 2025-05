Cómo puedo saber si me están manipulando: preguntas que debes hacerte

¿Te cuesta reconocer cuándo alguien te está manipulando ? ¿te has visto alguna vez haciendo cosas que sentías que no querías hacer para que alguien no se enfadara contigo? Muchas personas que acuden a mi consulta me cuentan que, sin saber cómo, se han visto a sí mismos viviendo una vida que no deseaban, con un gran sentimiento de vacío , tristeza y de frustración . Y es que, cuando nos ponemos a completa disposición de los demás, dejando de respetar lo que necesitamos, nos perdemos a nosotros mismos y, poco a poco, nos vamos convirtiendo en vagabundos que caminan sin rumbo por nuestra propia vida.

La mayoría de las personas hemos crecido con el mensaje de: «Para ser buena persona tengo que pensar antes en ti que en mí, porque si no soy egoísta». Si has crecido con este mensaje, creerás que poner límites y cuidar de ti es sinónimo de egoísmo y si hay alguien que en este momento te está manipulando, seguramente te lo recordará cada vez que, con esfuerzo , le digas a algo que no.

Si tienes miedo al rechazo o a la soledad , si tienes una autoestima bajita, es importante que puedas trabajar en ello, ya que este miedo te hace ser un blanco perfecto para caer como víctima de una manipulación.

Cómo actúa un manipulador

Las personas que tienden a relacionarse con otras utilizando la manipulación suelen ser expertas en darle la vuelta a la tortilla a su conveniencia. Buscan a toda costa satisfacer sus necesidades y, para ello, utilizan todo tipo de estrategias . Pueden mentir, negarte lo que previamente te habían dicho, hacerte creer que has enloquecido, utilizan la suposición para no dar un mensaje claro y dejarte pensando, te confunden, te infravaloran, te culpabilizan, se victimizan… Tú siempre serás la persona villana de la película y, pocas veces, reconocerán sus errores.

Es fácil dejarse manipular, sobre todo, porque muchas conductas que utilizan las hemos normalizado hasta tal punto de que, a veces, ante las faltas de respeto , en vez de marcharnos de donde no nos están tratando bien, nos quedamos para hacerles razonar e intentar que cambien de opinión. Es como si dijésemos: «¿Cómo puedes estar pensando esto de mí? Voy a explicarme mejor para que puedas entender realmente lo que quiero decir». Esto no nos ayuda. En primer lugar porque quien no te quiere entender, por mucho que te esfuerces, no te va a querer entender y, en segundo lugar porque debemos tener presente que, cuanto más nos justificamos, más alimentamos nuestra inseguridad y más empoderamos a la persona que nos está manipulando. Al ser tan buenos oradores, aprovecharán toda la información que le des de más para usarla a su favor.

La autoestima puede quedar dañada cuando estás bajo los efectos de un manipulador.

De esta manera, poco a poco, se va destruyendo tu autoestima , fomentando tu inseguridad y tu frustración . He visto muchos casos donde al final la víctima llega a normalizar tanto este tipo de comportamientos y confía tan poco en sí misma que justifica continuamente a su manipulador con frases como: «si no cometiera tantos errores», «si no hubiera hecho esto tan mal», «si hubiera hecho el esfuerzo por ir. no se hubiera puesto así»....

Si te estás sintiendo identificado con esto, ten presente que no eres un error y que no, no puedes actuar siempre tan mal. Justamente sentir esto ya es un síntoma de que estás siendo una persona manipulada . Quien te quiere de una forma sana no te genera este malestar.

«Recuerda: Quien te manipula solamente tiene un fin y es que dejes de lado tus necesidades e intereses personales para que te concentres en satisfacer los suyos» Ana Belén Medialdea Psicóloga

De qué forma te manipulan

• Culpando : «Por tu culpa me he enfadado y me he puesto de esta manera».

• Reprochando y echando en cara todo lo que se han sacrificado por ti: «me parece increíble que me digas que no puedes venir conmigo a esto, con todo lo que yo hago por ti».

• Se victimizan y te chantajean emocionalmente, generándote un profundo sentimiento de culpa y tristeza. Esta forma de manipulación es más sutil, ya que suelen hacerlo de una forma calmada, asumiendo ese papel de víctima. Cosa que hará que tú te sientas muy mala persona por no ayudarles o no cumplir con lo que se esperaba de ti.

• Ignorándote , es decir, haciendo como que no existes, evitando hablar o el contacto visual contigo.

• Gritando, insultando, amenazando … esto es una forma menos sutil y más agresiva. Por lo general, cuando tienen con nosotros una conducta de este tipo, podemos reconocer que esta forma de comunicación no es sana, es agresiva y nos genera miedo. A veces, el miedo puede paralizarnos con solamente ver el nombre de la persona que nos manipula en nuestro teléfono.

Te interesa... Diez tipos de ego y cuál es el más peligroso

• Con críticas destructivas . Puede utilizar la humillación, la infravaloración, la ironía, etiquetas negativas o juicios de valor sobre nuestra propia persona. Algunos ejemplos son: «eres una persona egoísta», «estás mal de la cabeza», «qué decepción de persona, «qué vergüenza ajena siento».

• Confusión y suposición : Esto se da cuando te responsabilizan a ti de lo que piensan. Es decir, ellos piensan que tú estás pensando mal de ellos y te hacen creer que lo que tú piensas no es real, sin decírtelo directamente. Utilizan las suposiciones: «Si has hecho esto, es porque entonces no me quieres», «si no has venido a verme, es porque realmente no te importo», «esto es de ignorantes».

• También pueden «echarte en cara» cosas que realmente no quieren hacer y no estaban dispuestos a hacer, con el objetivo de confundirte y hacerte sentir mal . Por ejemplo, recuerdo una paciente que se sentía mal porque tenía un hermano que, cuando ella le llamaba, él le decía que a él no le gusta hablar por teléfono, cuando ella le escribía, él le decía que le daba pereza leer los mensajes, que él no utilizaba WhatsApp. Cuando ella le invitaba a algún evento, él hasta última hora no se sabía si iba a aparecer o no y cuando aparecía, siempre soltaba algún comentario de: «he hecho el esfuerzo de venir»… Pero si luego había algún enfado, él le echaba en cara que nunca ella proponía nada para hacer, ni le llamaba, ni tenía comunicación con él. Este es un ejemplo de cómo alguien no tiene interés en construir una relación cercana, pero aprovecha la oportunidad para responsabilizarte e intentar confundirte haciéndote creer que eres tú quien no lo desea.

Como has podido ver, hay formas de manipulación que son más directas y otras que son más sutiles , por lo general, las que más nos suelen confundir son aquellas que se hacen de una forma más pasiva y sutil, las que te conectan de lleno con el sentimiento de culpa y casi no se notan.

Preguntas para saber si te manipulan

Si sientes que hay alguien en tu vida que continuamente te hace sentir culpable, que te genera malestar o te hace sentir invadido, te invito a que te hagas estas preguntas para ayudarte a identificar una posible manipulación:

Cuando no hago lo que espera de mí, ¿me siento culpable o mala persona?

Cuando le digo que no, ¿me siento respetado/a? ¿siento que se pone en mi lugar?

¿Siento que se tiene en cuenta mis necesidades y mis intereses?

¿Me siento escuchada por esta persona?, cuando intento expresarme, ¿me deja hablar o continuamente me interrumpe?

Cuando estoy con esta persona, ¿siento que puedo ser yo mismo o siento que continuamente tengo que ser la persona que espera de mí?

En esta relación ¿siento que continuamente tengo que hacer esfuerzos para no perderle? ¿Siento que recibo lo que doy?

En esta relación, ¿me siento libre de expresar lo que necesito y deseo?

No podemos cambiar algo de lo que no somos conscientes, por eso, el primer paso será tomar consciencia. No te olvides que, ante una situación de manipulación, intentar cambiar a la persona o hacerla entrar en razón será como echar toda tu energía en un saco roto. Por lo que evita entrar a razonar. Si estás siendo víctima de una manipulación , será importante que tú aprendas a identificar las trampas del manipulador para evitar entrar en ellas. Es importante que puedas aprender a protegerte.

Tienes derecho a decir no, a expresar tus opiniones, deseos y necesidades, sin sentirte culpable.

Más temas:

Psicología

salud

Emociones

Mindfulness

Instagram

Ansiedad