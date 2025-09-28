Tres meditaciones para acoger el otoño llenos de energía y sin nostalgia

Hay quien no encuentra atractivo al otoño. Es cierto que venimos del verano, de una temporada con días largos, mucha luz y reconfortantes encuentros. Pero el otoño nos brinda un entorno precioso cargado de tonalidades marrones y naranjas, estar en casa se vuelve más acogedor que nunca y el plan de mantita y peli es insuperable.

Para quienes siguen con la vista mirando al pasado, recordando cada día de mayor libertad y sosiego, estas meditaciones que porpone la psicóloga Belén Colomina serán el mejor balsamo y comenzarán a mirar al otoño con otros ojos: los de alguien que disfruta todo lo que el fin de septiembre, octubre, noviembre y diciembre tienen que ofrecer.

1. La belleza en los cambios que el otoño muestra cada día

Nuestro cuerpo y nuestra mente reclaman ajustes en los horarios esta temporada. Regulamos nuestra alimentación y todos los hámbitos de nuestras vida para sacar el mejor partido a cada uno de nuestros días.

Escucha la meditación completa pinchando aquí.

2. Resetear la mente para tener energía

Encender de nuevo el despertador, hacer listados enormes de tareas, estar pendiente del reloj, volver al trabajo o al estudio... puede ser algo que se nos haga cuesta arriba. Pero podemos hacerlo de forma saludable, no tienes por qué afrontarlo desde el estrés ni la ansiedad. Podemos hacerlo desde la calma. Escucha estos siete minutos de meditación para reconfortarte.

Escucha la meditación completa aquí.

3. Para que el otoño no te agote

Como veníamos diciendo, esa falta de luz se nota en nuestra energía cuando realmente podemos coger impulso y vivir plenos durante todo el otoño e invierno. Necesitamos restaurar nuestra energía, equilibrarla para vaciar el estrés acumulado , el cansancio y volver a restaurarnos. Ser conscientes de nuestra necesidad de reparación y cuidado nos permitirá dedicarnos el tiempo necesario. Y no tanto va a depender de lo que hagas sino del cómo lo hagas. La cualidad de tu mente en la que te acercas a las actividades pueden ayudarte a recargarte de nuevo de energía.

Escucha la meditación completa pinchando aquí.

Podemos encontrarnos cada domingo en ABC Bienestar (te pongo aquí el listado de las meditaciones guiadas). Además puedes saber más sobre mi trabajo en torno a los beneficios de la meditación en el libro 'El poder sanador del silencio' (Grijalbo) y en la cuenta de instagram: @belencolomina.

