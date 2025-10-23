Por qué en tu empresa todos están deseando irse a otro trabajo

En busca del tesoro perdido, ese que permita recuperar la senda de los beneficios, la atracción del talento y la reducción del absentismo, muchas empresas se pierden en el análisis de sus resultados, la proyección de nuevos negocios y las charlas motivacionales ... sin darse cuenta de que, aunque suene tan naif como real, la única solución está en cuidar a las personas.

Plantear el bienestar del empleado como una necesidad debería ser, según apuntan los expertos, una prioridad en los comités de dirección, especialmente desde la irrupción de la pandemia, que subrayó la relevancia de la salud física, mental y emocional. Sin embargo, para que sea efectivo como palanca de crecimiento conviene revisar qué interpretación se hace de ese concepto. «Una estrategia de bienestar debería incluir todas las políticas que la empresa implementa con el objetivo de que sus empleados puedan aportar lo mejor de sí mismos, independientemente del momento vital en el que se encuentren», define Fernando Lallana, presidente de OBBIO, Observatorio del Bienestar Organizacional.

Algunos errores frecuentes en este sentido son: olvidar la transversalidad y plantear medidas puntuales y efectistas pero con una nula visión integral. Por eso para Lallana es clave diseñar un plan estratégico y transversal a medio plazo con prioridades claras y medidas acordes a la realidad de la empresa, en lugar de apostar por acciones esporádicas como charlas puntuales, clases de yoga o fruta gratis. «Se suele caer en la tentación de elegir soluciones estándar o acciones al calor de modas y tendencias que no tienen en cuenta las particularidades de la organización. Y también se suele dejar en manos de un solo departamento la puesta en marcha de un plan que exige una implicación global. Estas prácticas suponen un gasto de recursos, tiempo y dinero en iniciativas que ni se están demandando ni van a funcionar», alerta.

Comparte esta opinión el psicólogo industrial especializado en liderazgo y bienestar, Javier Rubio Ramiro, quien incide en que a menudo se plantean acciones como «como si fuesen pastillas que se les da a los trabajadores para que se sientan bien» en lugar de abordar cómo les afectan la estructura, la organización y las dinámicas de trabajo. «Conviene analizar cómo es la comunicación, cómo se afrontan los conflictos y cómo resuelven los errores. Si se trabaja sin un modelo, se cae en la esclavitud de las acciones que solo llevan a hacer más cosas, pero sin propiciar un crecimiento incremental cuantitativo», analiza Rubio.

«En muchas firmas nos encontramos con que el proyecto de bienestar empezó mucho antes en el gimnasio o la cafetería que en el comité de dirección. Las empresas que lo hacen bien integran el bienestar en su estrategia de negocio, con presupuesto, objetivos medibles y un liderazgo visible», comenta sobre este tema el experto en entorno laboral y consultor en Solutia GHS, José Miguel Íñiguez.

Apoyo de los directivos

Un aspecto clave para el éxito de un plan integral es la capacidad del CEO y del comité para abrir espacios de diálogo dentro de la empresa que pongan en el centro a las personas, según plantea la pedagoga y experta en bienestar organizacional Cristina Jardón (@cristinajardon_), autora de 'Cultura del bienestar' (Plataforma Editorial). «Este tipo de liderazgo implica pensar en las personas antes que en los números y preocuparse, no solo por la productividad y las ganancias, sino también por el contexto de sus empleados más allá de lo laboral y por lo que hay detrás de la vida de cada uno fuera del trabajo», aclara.

La conversación en torno al bienestar laboral en las capas directivas es también muy relevante para la editora de MiEmpresaEsSaludable.com y autora del libro '¿Por qué lo llaman liderazgo cuando quieren decir comunicación?' (LID Editorial) Noemí Boza, quien apunta que una de las asignaturas pendientes es sumar la implicación de los jefes de área, responsables de equipo o directivos de campo. «Vemos interés en los programas de liderazgo desde el bienestar en la alta dirección pero donde se suspende en la formación de los mandos intermedios. No se les prepara para ser activos de salud y promotores de bienestar y eso es un error porque son referentes para los equipos y la primera línea de estos programas debe partir desde ellos», sugiere.

Por su parte, el psicólogo Tomás Navarro (@tomasnavarropsi), especializado en formaciones disruptivas en el entorno empresarial y autor de 'La senda Kaizen' (Neko Books) invita a dejar de suponer lo que quiere el empleado y a preguntarle directamente pues, según asegura, eso es lo que permitirá cambiar las acciones que suelen ir encaminadas simplemente a darse visibilidad o a aumentar la reputación corporativa por un plan de bienestar organizacional certero que responda a los problemas y a las necesidades reales. Asimismo, Navarro sugiere a los responsables de los equipos que vean a los trabajadores no solo como «personas que hacen», sino también como «personas que piensan y sienten» valorándoles desde el respeto y no desde la instrumentalización o la despersonalización.

Precisamente otro reto es lograr que los trabajadores sientan que se les tiene en cuenta, según recuerda Carles Sabaté, docente de Emporewement y Liderazgo en Deusto Formación. «El plan debe ser inclusivo y no dejar a nadie fuera. Si no, es probable que piensen que es algo que no va con ellos y mostrarán una actitud apática o incluso puede convertirse en una fuente de conflictos».

En la misma línea se manifiesta Priscila Císcar, directora de Puro Bienestar (@puro_bienestar_oficial), quien destaca que es crucial que los empleados participen de manera activa en el diseño y en la puesta en marcha de las iniciativas, pues eso, además de contribuir a personalizar el plan; permite que cada uno se convierta en un motor para animar a sus compañeros y a su círculo cercano a aprender las herramientas para llevar una vida más saludable.

Retorno de la inversión

En lo que coinciden todos los expertos es la vinculación entre el bienestar del empleado y la mejora en muchos de los marcadores que aportan crecimiento a la empresa. Por un lado, según asegura Cristina Jardón, aporta un retorno de la inversión en forma de reducción de absentismo, disminución de la rotación y mejora del compromiso con la compañía y el 'engagement'. Y, por otro, como asegura Pedro Díaz Yuste, CEO de Savia, firma de soluciones de Mapfre; los buenos ratios en bienestar organizacional influyen de forma positiva en la cuenta de resultados. «Aunque para algunas compañías aún queda camino por recorrer, propiciar ese bienestar ayuda a crear un círculo virtuoso: las que cuidan a sus empleados obtienen un aumento de los beneficios y una mayor productividad», asegura.

«Cuando el bienestar está integrado de verdad en la cultura corporativa, los resultados se reflejan en el clima laboral, pero también en indicadores concretos como productividad, retención de talento y reducción del absentismo», coincide Íñiguez, quien cita estudios a nivel europeo, como el de 'European Agency for Safety and Health at Work', cuyas conclusiones revelan que las empresas con proyectos de bienestar bien integrados pueden reducir hasta un 25% el absentismo y un 32% los accidentes laborales.

Pero lo más importante para el experto de Solutia GHS es que mejora la experiencia del empleado y refuerza el compromiso emocional con la marca. Cuando los empleados sienten que la empresa se preocupa realmente por ellos, se convierten en los mejores embajadores internos y externos de la firma.

Se buscan líderes empáticos La empatía y la inteligencia emocional son las cualidades que, según Carlos Sabaté, docente de Deusto, caracterizan a los líderes que preparados para desarrollar una cultura de bienestar. Esto se manifiesta en el manejo eficiente de los conflictos, la escucha activa, la promoción de la flexibilidad y la autonomía, la mejora de la comunicación y la apuesta por predicar con el ejemplo, procurando potenciar la vida laboral y personal, no solo suya sino de todos los trabajadores. Comparte esta idea la fundadora de Elevare88, Xeila Fernández, quien explica que cuando el líder se detiene a mirar hacia dentro y a cuidar su propio bienestar se convierte en un referente de coherencia. «Cuando los equipos ven a los directivos actuar desde la calma, la claridad y la presencia, se contagia la calma, no el estrés. El verdadero poder del liderazgo consciente es multiplicar el bienestar colectivo a partir del equilibrio personal», sugiere Fernández.

Talento y creatividad

La entrada en el mercado laboral de nuevas generaciones, con las habilidades que requiere el contexto actual, dibuja un nuevo escenario al que es necesario dar respuesta pues, como plantea el presidente de OBBIO, no solo demandan un salario justo, sino que buscan formar parte de entornos menos jerárquicos, con un clima de confianza que propicie la comunicación y con una estructura que permita crear relaciones satisfactorias. También quieren estar alineados con el impacto que su trabajo tiene en la sociedad y sentir que su empresa se preocupa por su salud y por su vida, además de por su desempeño. «Esto requiere formación y acompañamiento para propiciar un cambio estructural, una cultura de bienestar y unos líderes humanistas y empáticos», precisa Lallana.

Grandes firmas como BBVA, Mahou San Miguel, Santalucía, CaixaBank, ING, Amadeus, Santander, Mapfre, Repsol, Iberdrola, Heineken, Acciona, Ferrovial o Más Orange, entre otras, muestran desde antes de la pandemia un gran compromiso con el bienestar. Pero el potencial va más allá pues, como destaca María Moreno, directora de Ágora Bienestar, implementar estos programas no va ligado al tamaño, la dimensión y al presupuesto de una organización sino que va vinculado al compromiso y la voluntad de la dirección: «Hay pequeñas y medianas empresas que están haciendo grandes cosas con poco presupuesto y dejando volar su creatividad», aclara.

Lo que plantean los grandes referentes del bienestar organizacional es que, más allá de ofrecer un conjunto de actividades para hacer ruido o para subirse al carro de la moda del 'wellbeing' lo que realmente permite mejorar la productividad, aumentar los beneficios, atraer el talento y reducir el absentismo es poner en el centro a las personas a través de una estrategia integral sostenida por el liderazgo, la coherencia y la participación genuina de todos los trabajadores.