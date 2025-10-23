Suscribete a
Por qué en tu empresa todos están deseando irse a otro trabajo

Más allá de intentar motivar, los expertos instan a construir una cultura empresarial que priorice la salud del empleado y la integre en la estrategia de negocio con presupuesto, objetivos medibles y liderazgo visibles

Ángela Esteban, psicóloga: «¿Qué sentiremos al final de la vida cuando veamos que nos hemos perdido muchas cosas por el trabajo?»

El bienestar laboral contribuye al aumento de la productividad y la reducción del absentismo
En busca del tesoro perdido, ese que permita recuperar la senda de los beneficios, la atracción del talento y la reducción del absentismo, muchas empresas se pierden en el análisis de sus resultados, la proyección de nuevos negocios y las charlas motivacionales ... sin darse cuenta de que, aunque suene tan naif como real, la única solución está en cuidar a las personas.

