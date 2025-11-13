Gonzalo Bernabéu, oftalmólogo: «No llevar una gafa adecuada puede ayudar a que salgan orzuelos»

Cuando pensamos en cuidar nuestra salud, las grandes preocupaciones suelen dirigirse a problemas como los digestivos, del corazón o infecciones respiratorias como el resfriado o la gripe.

Sin embargo, estar sano a nivel integral incluye prestar atención a partes del ... cuerpo o sistemas del organismo que, a veces, son los grandes olvidados, como pueden ser los pies, los oídos, la piel o los ojos.

Aunque esto depende de cada persona y cada caso concreto, centrándonos en la salud ocular, más allá de utilizar gafas o no, suele ser común que nos olvidemos de cuidar nuestra vista y de implementar hábitos saludables para los ojos, como hacerlos descansar de las pantallas, no frotarlos bruscamente o mantener una higiene adecuada.

Con este pretexto, el oftalmólogo Gonzalo Bernabéu, especialista en cirugía refractiva, ha compartido un vídeo en su perfil de TikTok en el que explica algo «que pasa con relativa frecuencia en la consulta y que a veces no se maneja bien», lo cual deriva en problemas de vista que, aunque no sean graves, a la larga pueden ser muy molestos.

El oftalmólogo Gonzalo Bernabéu explica una causa poco conocida de la aparición de orzuelos

El doctor explica a lo que se refiere: «Es el caso de pacientes de 42-46 años que empiezan a tener orzuelos. Los orzuelos son esos quistes que salen en los párpados y que no hacen más que tratárselo con una pomada o con un colirio dándose masaje... Y eso está bien, pero muchas veces hay que intentar buscar el origen».

Tal como detalla, el por qué de que se causen orzuelos suele ser por glándulas obstruidas, «como puede ser el acné», no obstante, resalta otras causas de la aparición de orzuelos que le parecen más preocupantes: «Puede deberse a una no correcta graduación sobre todo para cerca, en esos pacientes de 40 y pico años que empiezan con la vista cansada y que, muchas veces, tienen hipermetropía oculta que les hace forzar más de cerca de lo que es debido».

«En un mundo en el que echamos muchas horas de pantalla...»

Así, el oftalmólogo recalca que «no ponerse la gafa para cerca en esa década de los 40 a los 50 puede ayudar a que aparezcan orzuelos con más frecuencia», y explica cuál es la manera de ponerle solución:

«Por eso, cuando una persona padece esos quistes en los párpados, no solo tiene que tratárselo, sino que es necesario que el paciente se gradúe tanto sin dilatación como con dilatación para ver cuál es la graduación más correcta que debe llevar ese paciente, sobre todo para cerca, en un mundo en el que echamos muchas horas de pantalla en el día a día y que, a veces, el no llevar una gafa adecuada para cerca para distancia intermedia ayuda a que salgan esos orzuelos de repetición».

Dudas y aclaraciones en los comentarios

Haciendo referencia a las palabras del oftalmólogo en la red social, algunos usuarios han contado sus experiencias y opiniones, corroborando la explicación de Gonzalo Bernabéu o haciendo ver que no conocían esta causa de la aparición de orzuelos. Estos son algunos ejemplos:

«He tenido que cambiar las gafas a los pocos días de graduación ya que me pasaba esto mismo, después del cambio, fin del problema».

«Nunca imaginé que podían salir al esforzar la vista. Voy a seguirlo porque me parece muy útil su contenido».

Incluso, uno de los usuarios de la red social pregunta al doctor para comprender mejor su explicación: «Puede usted explicar el fundamento físico y biológico de la relación de los orzuelos con una mala graduación». A lo que el oftalmólogo le da esta aclaración: «Cuando estamos mal graduados hacemos un esfuerzo para acomodar que irrita los párpados y esto hace que el paciente se frote más los ojos. Por eso, ante orzuelos de repetición conviene revisar la graduación».