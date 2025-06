Un experto oftalmólogo advierte: «La salud ocular también se hereda»

Conocer los antecedentes familiares puede marcar la diferencia en la prevención y tratamiento de problemas de visión. Sabemos que podemos heredar el color de ojos, la longitud de las pestañas o incluso, la forma de las cejas. Pero la salud ocular también puede ser una cuestión de familia. Muchas enfermedades que afectan a nuestra vista, advierte Rubén Pascual, especialista en oftalmología pediátrica de Miranza Mallorca, «se heredan, porque tienen un origen genético».

Así, explica Pascual, «algunos defectos refractivos, como la miopía, y otros problemas oculares más complejos, como el glaucoma o el queratocono, pueden tener un componente hereditario importante. No obstante, a través del diagnóstico genético, es posible detectar con antelación algunas de estas enfermedades hereditarias que, mayoritariamente, afectan a la retina».

Por eso, conocer nuestros antecedentes oftalmológicos y actuar a tiempo puede marcar la diferencia al frenar el avance de ciertas patologías o incluso a detectarlas antes de que aparezcan los primeros síntomas. Y por supuesto, cuidar la salud ocular es fundamental en todas las etapas de la vida.

Usted afirma que la salud visual tiene un componente genético importante. Si uno o ambos padres tienen miopía o astigmatismo, ¿cuál es el riesgo de que sus hijos también lo tengan? ¿Y si el parentesco es otro: si son tíos los que presentan estos problemas de visión?

El componente genético de los defectos de graduación es muy claro. Sin embargo, la heredabilidad no está asociada a un único gen, como por ejemplo en el daltonismo, en cuyo caso podemos calcular las probabilidades de que un hijo herede este defecto visual cuando su madre es portadora del gen. Tanto en la miopía como el astigmatismo, hay muchos genes implicados, pero no los conocemos todos. Por lo tanto, no podemos establecer una probabilidad exacta. Hablando de la miopía, sabemos que dicha probabilidad es muy alta (pero no del 100%) cuando ambos padres tienen este defecto de graduación, es más o menos alta cuando solo uno de ellos tiene miopía, y es media o baja cuando no hay un pariente de primer grado afectado.

¿Es posible prevenir la miopía, astigmatismo y otros problemas visuales, especialmente si hay antecedentes familiares? ¿O antes o después estamos abocados a un diagnóstico en este sentido?

Depende de qué problemas visuales hablamos. Si nos centramos en los defectos de graduación, no hay medidas o tratamientos que hayan demostrado ser eficaces previniendo su aparición. No podemos asegurar que una miopía, una hipermetropía o un astigmatismo no aparezcan en un niño.

¿Hay formas de detectar temprano una predisposición genética a problemas de visión? ¿A qué edad se recomienda hacer el primer examen visual completo en niños y a qué edad suelen debutar este tipo de problemas? ¿cuáles son los más habituales?

Existen test genéticos para detectar enfermedades hereditarias, sobre todo en problemas de retina. No se usan de forma habitual en los defectos de graduación, y de hecho no existen test genéticos completos y fiables para ello, por lo que comentaba antes: no se conoce bien la genética de estos problemas.

En cuanto a los defectos visuales más habituales en los niños, son los defectos de graduación: la hipermetropía y el astigmatismo son los más frecuentes en nuestro medio, y la miopía es menos habitual. También es frecuente el estrabismo. Ambas cosas (defectos de graduación y estrabismo) pueden causas ojo vago, que debemos diagnosticar y tratar pronto. La edad recomendada para hacer la primera revisión es entre los 2 y los 4 años, y no se trata de una revisión visual, sino una revisión oftalmológica, donde examinamos además las estructuras internas del globo ocular, el movimiento y coordinación de los ojos, etc. Sin embargo, si aparecen síntomas antes (como un estrabismo, un color extraño de las pupilas, o una sospecha de mala visión) hay que realizar la revisión en ese momento.

¿Hay formas de estimular el desarrollo visual saludable en bebés y niños pequeños?

Un niño pequeño sano no necesita maneras adicionales de estimular el desarrollo visual. Cuando hay un problema que puede afectar a dicho desarrollo, deberemos enfocarnos en solucionar dicho problema.

¿Qué hábitos diarios pueden ayudar a prevenir o ralentizar la progresión de la miopía en niños y adolescentes?

La recomendación general para frenar la aparición o la progresión de la miopía es hacer actividades al aire libre y recibir luz natural (solar). El uso excesivo de pantallas puede empeorar el pronóstico de la miopía en la medida en que afecta a este factor: al disminuir el tiempo que el niño o adolescente pasa en el exterior haciendo actividades al aire libre.

¿El uso de gafas o lentes de contacto puede prevenir que la miopía avance o solo corrige la visión?

No se han demostrado disminuciones de miopía relevantes, estables y prolongadas en el tiempo. Sin embargo, es muy importante corregir la miopía para asegurar el niño tenga una buena visión y no se afecta su rendimiento escolar, la socialización y el desarrollo de su personalidad.

¿Qué opinan sobre métodos como orto-k o lentes de control de miopía? ¿Son seguros y efectivos?

Como comentaba más arriba, no se ha demostrado su efectividad a largo plazo, y no están mostrando disminuciones relevantes de la miopía. Sin embargo, los perfiles de seguridad de estos tratamientos, en especial orto-k y otros realizados con lentes de contacto, no son los mejores. El riesgo de complicaciones graves en el ojo, con pérdida permanente de visión, no es despreciable.

¿Cuáles son los errores más comunes de los padres que pueden afectar la visión de sus hijos sin darse cuenta?

Un error habitual es traer tarde al niño a la consulta del oftalmólogo, porque no han querido dar importancia a los signos de baja visión que puede mostrar el niño. O retrasan la visita porque no quieren que pongamos gafas a su hijo. Otro error común es confundir el rol y las competencias del óptico-optometrista con las del oftalmólogo. Una revisión visual realizada en la óptica no es lo mismo que una revisión oftalmológica. A veces los padres se tranquilizan porque «la revisión de la vista» ha sido normal, y no saben que esa exploración visual no garantiza que no haya problemas.