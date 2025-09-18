Tres tablas de ejercicios rápidas para hacer en casa antes de ir al trabajo

¿Y si cambiases esa rutina matinal en la que encadenas un 'scroll' infinito en Instagram o TikTok con escuchar audios de WhatsApp y buscar ofertas por algo más beneficioso para tu salud? Solo tienes que levantarte de la cama, ponerte tu ropa deportiva más cómoda, situarte en un espacio sin demasiados obstáculos a tu alrededor y seguir las instrucciones de las Gemelas Pin. A primera hora de la mañana necesitas un entrenamiento rápido, fácil y también un poquito desafiante para que puedas activar el cuerpo y llenarlo de energía para afrontar el día. ¿Quién dijo que el ejercicio cansa? ¡El ejercicio activa! Esta semana las entrenadoras Esther y Gemma Pineda proponen tres rutinas interesantes que puedes ir alternando a lo largo de la semana (lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, para que también puedas dejar espacio para la lectura, la música o para tomarte tranquilamente un desayuno 'healthy'). Vamos con las propuestas...

Lunes: un HIIT para comenzar bien la semana

La primera rutina es un entrenamiento en intervalos de alta intensidad o HIIT. La clave de esta fórmula es precisamente la intensidad de una combinación de ejercicios aeróbicos y anaeróbicos que permiten el entrenamiento de la fuerza y de la resistencia. Es un tipo de entrenamiento apto para todo tipo de personas ya que se trabaja con la intensidad máxima individual, es decir, cada persona tiene que entregarse a fondo dentro de sus limitaciones o capacidades. Por tanto, no será igual el entrenamiento de un atleta que busca mejorar sus tiempos que el de una persona que no hace ejercicio a diario.

En esta ocasión proponen una rutina de cuatro ejercicios, con 10 repeticiones de cada ejercicio, cuatro series y sin descanso entre ejercicios.

Video. Entrenamiento de alta intensidad para comenzar bien la semana con las Gemelas Pin.

Miércoles: una rutina de cardio efectiva

Para este entrenamiento de cardio para subir pulsaciones, sudar y comenzar el día eliminando toxinas, las expertas proponen cuatro ejercicios, 4 series de 30 segundos de realización y 10 segundos de descanso. ¡Y todo ello con una mancuerna en cada mano! Maneja el peso con el que te sientas cómodo y... ¡A por ello!

Video. Entrenamiento de cardio para activar el cuerpo con las Gemelas Pin.

Viernes: Fuego en el 'core' para reducir tripa

Sin material, tan solo con una esterilla para no hacernos daño en la espalda, se pueden hacer grandes rutinas deportivas y con la fuerza de tu cuerpo puedes conseguir un vientre plano. La grasa que acumulamos en el 'core' no suele gustar, así que entrenar enfocándonos en esta zona corporal es todo un acierto, y ellas conocen decenas de ejercicios que nos ayudan a conseguir el resultado que buscamos.

Para este entrenamiento de abdomen, las Gemelas Pin proponen hacer cuatro ejercicios, tres series de 15 repeticiones cada ejercicio y 20 segundos de descanso. ¡A por ello!

Video. Ejercicios para fortalecer el vientre con las Gemelas Pin

