Cuatro ejercicios con mancuernas para fortalecer todos los músculos del cuerpo

Quienes tienen poco tiempo para ir a entrenar a un gimnasio suelen tener en casa un par de mancuernas para esos días en los que la logística no juega a nuestro favor. Y la rutina fitness que proponen las entrenadoras personales Esther y Gema ... Pineda, conocidas como Gemelas Pin, es idóneo para aprovechar los excasos minutos que tenemos.

Incluyendo ejercicios que movilizan el tren inferior y el tren superior, ofrecemos a nuestro cuerpo un ratito de trabajo a todos los niveles. ¡Ni un músculo queda sin ejercitarse!

El entrenamiento que proponen las Gemelas Pin para todo el cuerpo es de cuatro ejercicios, tres series de 10 repeticiones cada ejercicio y 20 segundos de descanso tras cada serie. ¡A por ello!

Ejercicio 1. Sentadilla y bíceps

De pie, con una mancuerna en cada mano, realiza una sentadilla y flexiona los codos como ves en la imagen. De nuevo estírate y baja los brazos para volver a hacer otra sentadilla. Hacemos 10 repeticiones.

Ejercicio 2. Zancada posterior y patada de burro

De pie, flexionando ligeramente las rodillas, echando el tren superior hacia adelante (sin doblar la espalda) y con una mancuerna en cada mano, lleva una pierna estirada hacia atrás a la vez que los brazos y vuelve a la posición inicial con los brazos flexionados. Vamos intercalando las piernas y hacemos 10 repeticiones.

Ejercicio 3. Camarero

De pie, da un paso hacia adelante con la pierna derecha (sin despegar del suelo la izquierda) y estira hacia arriba el brazo derecha Vuelve a la posición inicial y da el paso con la pierna izquierda y estira hacia arriba el brazo derecho. Hay que tener una mancuerna en cada mano. Hacemos 10 repeticiones.

Ejercicio 4. Sentadilla con apertura y elevación lateral

De pie, con una mancuerna en cada mano, damos un paso con el pie derecho hacia la derecha y elevamos los brazos semiflexionados, tal como vemos en la imagen. Volvemos a la posición inicial y llevamos hacia la izquierda el pie izquierdo. Hacemos 10 repeticiones.

Recuerda que tras esta primera serie con las Gemelas Pin, descansamos 20 segundos y quedan dos series más hasta finalizar el entrenamiento que proponen las expertas.

