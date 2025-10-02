Fullbody intenso con las Gemelas Pin: cuatro ejercicios de suelo para subir pulsaciones

Las Gemelas Pin sí que saben cómo hacernos sudar. Y este entrenamiento es un ejemplo de ello. Se trata de cuatro ejercicios de suelo donde nuestras piernas, glúteo, brazos y, en general, todo nuestro ser, se verá implicado para ganar fuerza, equilibrio y bajar peso.

Para este entrenamiento se harán cuatro ejercicios, tres series con 12 repeticiones de cada ejercicio y se descansarán 20 segundos. Tan solo necesitas una esterilla -para estar más cómoda en el suelo- y las mancuernas del peso que manejes. Cuando ya controles ese peso, ¡súbelo! ¡A por ello!

Ejercicio 1. Bíceps en V

Sentados en el suelo, apoyando talones y glúteos, con las piernas semiflexionadas como en la imagen, echa la espalda un poco hacia atrás y flexiona el codo de modo que la mancuerna alcance los hombros y baje casi hasta el suelo. Hacemos 12 repeticiones.

Ejercicio 2. Plancha con desplazamiento

En posición de plancha, apoyando manos y pies, desplazamos la pierna izquierda y el brazo izquierdo hacia la izquierda y volvemos a la posición inicial para que se desplace la pierna derecha y el brazo derecho hacia la derecha. Y así hasta 12 repeticiones.

Ejercicio 3. Puente de glúteos

Sobre el suelo, apoyando los pies y la espalda alta, elevamos el glúteo para hacer el puente y con una mancuerna en cada mano abrimos los brazos en horizontal hacia los lados -sin llegar a tocar el suelo- a la vez que una de las piernas se estira en el aire y vuelve a la posición inicial. Vamos alternando piernas hata hacer 12 repeticiones.

Ejercicio 4. Balanceo

En el suelo, manteniendo el equilibrio solo apoyando los glúteos, échate hacia atrás para coger impulso y en la subida estiramos las piernas en el aire. Hacemos 12 repeticiones.

Recuerda que una vez terminada esta serie quedan dos más hasta completar el entrenamiento de las Gemelas Pin.

