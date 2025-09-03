Ganar 29 kilos de masa muscular en un mes, así fue el controvertido 'Experimento Colorado'

En 1973, Arthur Jones, el creador de las máquinas de ejercicio Nautilus, anunció que su método de entrenamiento de alta intensidad había conseguido que una persona ganara ni más ni menos que 29 kilos de masa muscular en tan solo un mes. Hoy ... en día, el conocido como 'Experimento Colorado', sigue dividiendo las opiniones y valoraciones de toda la comunidad de expertos y aficionados en torno al fitness.

Estos son los entresijos y detalles del experimento. Luces y sombras que siguen sin tener un veredicto del todo claro, pero que no dejan de ser una historia muy curiosa y desconocida por el gran público, pero antes:

¿Quién era Arthur Jones?

Arthur Jones fue un excineasta de Oklahoma, que posteriormente se convirtió en empresario e inventor, fundó en 1970 la empresa de equipos de ejercicio Nautilus para marcar un antes y un después en la manera de entrenar en los gimnasios.

Jones cuestionó la curva de fuerza que se usaba habitualmente en los ejercicios. En concreto, observó que la fuerza ejercida sobre el músculo tendía a variar, a veces radicalmente, a lo largo del movimiento. La sentadilla con barra es un ejemplo de ello: el esfuerzo máximo se realiza al elevar el peso, mientras que cerca de la parte superior del movimiento se requiere relativamente poco esfuerzo.

Para solventar estas curvas de fuerza variables, las máquinas de Jones estaban diseñadas para mantener una resistencia constante sobre el músculo durante todo el movimiento, lo cual, según él, era la clave para un mayor crecimiento y fuerza muscular.

Sentadilla libre → demanda de fuerza variable, con el punto más duro en la zona baja. Máquina Nautilus → resistencia constante en todo el rango de movimiento, lo que iguala la exigencia.

Independientemente de las máquinas en sí, Jones también defendía un nuevo sistema de entrenamiento de alta intensidad en el cual los levantadores llevaban sus músculos hasta el fallo muscular absoluto, o incluso más, para lograr un crecimiento óptimo. En lugar de entrenar varias series por grupo muscular, Jones prefería usar una serie hasta el máximo esfuerzo. Este método contrastaba marcadamente con los entrenamientos de alto volumen que utilizaban los culturistas de la época.

Las teorías de Jones sobre el fitness generaron mucha polémica, al igual que su afirmación de que las rutinas y los equipos de ejercicio tradicionales no podían competir con sus máquinas Nautilus. Decidió poner a prueba sus teorías creando lo que se conocería como el Experimento Colorado.

LAS MÁQUINAS NAUTILUS La revolución mediante el sistema de leva en forma de lágrima Máquinas actuales de la marca Nautilus caracterizadas por el énfasis en la ergonomía, en el control del recorrido y resistencia constante En los ejercicios tradicionales con pesas libres, la resistencia no es igual durante todo el movimiento: Al inicio y al final suele ser más fácil. La leva de Nautilus está diseñada con una forma especial que cambia el radio de giro según avanza el movimiento. Eso hace que la máquina ajuste automáticamente la resistencia, de modo que el músculo trabaja con la misma intensidad en todo el recorrido. Para entenderlo, es como si en una bici la marcha cambiara sola en cada parte de la cuesta, manteniendo siempre el mismo nivel de esfuerzo en las piernas.

El Experimento Colorado

En 1973, Jones y el fisicoculturista profesional Casey Viator entrenaron exclusivamente con el equipo y el sistema del primero durante 14 sesiones a lo largo de 28 días. El objetivo era ver cuánto músculo podían desarrollar y luego mostrar sus resultados al mundo.

Para evitar críticas sobre sus métodos, Jones colaboró con la Universidad Estatal de Colorado para crear un entorno científico que legitimara el experimento. Los dos hombres fueron medidos meticulosamente antes, durante y después del mismo para garantizar la precisión de las lecturas. El Dr. Elliot Plese, del Departamento de Fisiología del Ejercicio de la universidad, supervisó el proceso.

Los resultados

Al finalizar el experimento, Jones declaró haber perdido 840 g de grasa corporal y ganado 700 g de músculo. Viator perdió 8,1 kg de grasa corporal y aumentó su peso corporal total en 20,4 kg, lo que supuso un aumento de músculo de 29 kg en 28 días. Cabe destacar que aumentó cinco centímetros de diámetro en cada brazo y 12,7 cm en el pecho.

Jones señaló en sus escritos que Viator, un fisicoculturista activo que había ganado dos títulos de Mr. USA de la AAU (Unión Atlética Amateur) y un título de Mr. América de la AAU, se recuperaba de una serie de lesiones que le causaron una pérdida muscular significativa en los meses previos al experimento. Por lo tanto, los resultados de Viator podrían haberse visto favorecidos por la memoria muscular.

Comparativa entre una ganancia de masa muscular normal y la de Viator en el Experimento Colorado

En la revista Iron Man, Jones escribió que varias personas se unieron posteriormente al experimento, incluyendo jugadores de la NFL como el miembro del Salón de la Fama Dick Butkus. Supuestamente, también presumían de aumentos de fuerza muy importantes y tiempos más rápidos en sprints de 40 yardas.

La gente de la industria, con razón, tomó nota de estas afirmaciones descabelladas. Joe Weider, uno de los rivales más feroces de Jones en el mundo del fitness, pronto publicó entrevistas con Schwarzenegger en Muscle Builder/Power, en las que Arnold afirmaba después de entrenar con Jones: «Volví con un aspecto terrible... nunca me había visto tan gordo». También hay que decir que Weider era parte interesada ya que era competidor directo de Jones, pese a todo sus afirmaciones en contra tuvieron un gran impacto en la industria del fitness.

¿Podemos dar credibilidad al Experimento Colorado?

En 1975, Jones también realizó otro test en la academia militar estadounidense West Point, aunque con protocolos de entrenamiento ligeramente diferentes e intensidades más bajas. Un artículo en el Athletic Journal mostró una vez más aumentos en la fuerza y la masa muscular, pero no comparables a los obtenidos por Jones o Viator en el Experimento Colorado

En 1980, la revista Muscle & Fitness de Weider publicó un artículo, supuestamente escrito por Viator, en el que este admitió haber realizado entrenamientos adicionales durante el experimento. Viator posteriormente afirmó que solo el 30% del artículo era contenido suyo y que el resto se trataba principalmente de palabras del propio Weider.

En otra entrevista con la revista FLEX en 2013, Viator declaró que, durante el período previo al experimento, mantuvo intencionalmente su dieta por debajo de las 800 calorías diarias para asegurarse de perder la mayor cantidad de masa posible y que su progreso fuera aún más impresionante. Durante su participación en el Experimento Colorado, Viator afirmó consumir alrededor de 5000 calorías al día.

La gran sospecha es la de si Viator usó o no esteroides anabólicos. Por supuesto los involucrados negaron cualquier consumo de drogas, pero muchas otras voces lo han cuestionado. Bill Starr, reconocido entrenador de fuerza y defensor del programa de entrenamiento 5x5, escribió posteriormente:

«Lo que el público desconocía era que Casey tomaba esteroides todo el tiempo sin decírselo a Arthur y que, además, se escapaba a un gimnasio local para entrenar con pesas. Lo sé porque Casey me lo contó…»

Si bien es imposible verificar las afirmaciones de Starr, acusaciones como esta siguen cuestionando la validez del experimento hasta el día de hoy.

El legado del Experimento Colorado

Al final, Arthur Jones creyó haber encontrado una manera de aumentar drásticamente el crecimiento y la fuerza muscular, muy superior a lo que el mundo del fitness estaba acostumbrado. Y aunque tanto él como Viator salieron de Colorado con un aumento documentado de masa muscular, los detalles del experimento han sido cuestionados desde entonces.

Jones escribió posteriormente que su objetivo era «realizar un experimento en condiciones indiscutibles». Desde este punto de vista, podríamos concluir que el experimento fue un fracaso ya que no se ha podido volver a replicar y, unos 50 años después, sigue presentando más preguntas que respuestas.