Suscribete a
ABC Premium
Directo
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, comparece en el Senado por los fallos en las pulseras antimaltrato
El tiempo
La Aemet avisa de la llegada de un nuevo veranillo con hasta 10 grados más tras las fuertes lluvias

'The Shadow', el culturista que cambió la manera de entrenar en gimnasios de todo el mundo

Así revolucionó las rutinas de musculación el seis veces campeón de Mr. Olympia Dorian Yates

También te puede interesar: La desconocida historia del mítico culturista Tom Platz

¿Conoces a Joe Weider?

Meditando en las sombras
Meditando en las sombras foto adobe
Alfonso M. Arce

Alfonso M. Arce

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En los años ochenta y principios de los noventa, el culturismo era un espectáculo que no se podía imaginar fuera del contexto de las playas de California y su gran templo, el Gold's Gym. Allí entrenaban Arnold Schwarzenegger, Lee Haney y compañía, ... lo hacían rodeados de cámaras, turistas y periodistas de las numerosas revistas del imperio de Joe Weider. El culturista era una figura pública, un actor en potencia, alguien que exhibía cada serie y cada pose como parte de un espectáculo continuo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app