Entrenamiento en casa: cuatro ejercicios con mancuernas para ponerte fuerte con 10 minutos al día

Entrenamiento para todo el cuerpo con las Gemelas Pin.

Trabajar todo el cuerpo es posible con un buen entrenamiento fullbody, que moviliza toda articulación, el tronco... y al día siguiente sentirás que te duelen músculos que no sabías que existían. ¿Y quiénes saben mucho sobre entrenamientos que en pocos minutos nos devuelven la energía que necesitamos y la fuerza que buscamos? Las entrenadoras personales Esther y Gema Pineda, conocidas como Gemelas Pin.

Para que realices este entrenamiento en cualquier parte -especialmente cuando estamos en casa- solo necesitarás un par de minutos y un par de mancuernas. Se trata de cuatro ejercicios, tres series de 15 repeticiones cada ejercicio y 20 segundos de descanso. ¡A por ello!

Ejercicio 1. Pullover con abdominales

Sobre el suelo, con las piernas estiradas hacia arriba y los brazos también en vertical por encima de la cabeza, lleva los brazos hacia el suelo con una mancuerna en cada mano (sin llegar a apoyarlas en el suelo) a la vez que una de las piernas se estiran en vertical sin tocar el suelo. De nuevo vuelve a la posición inicial y baja otra pierna. Así hasta 15 repeticiones.

Ejercicio 2. Sentadilla con bíceps

Con las piernas separadas a gran distancia y una mancuerna en cada mano, baja a sentadilla y apoya los codos en tus muslos y trabaja el bíceps con 15 movimientos.

Ejercicio 3. Plancha lateral con lastre

En plancha lateral, apoyando en el suelo el antebrazo, apoya la mancuerna en el muslo y sube y baja 15 veces sin llegar a apoyar la cadera en el suelo. en la siguiente serie, cambia de lado.

Ejercicio 4. Patada de burro en cuadrupedia

En posición de cuadrupedia, apoyando manos, rodillas y punta de los pies, despega las rodillas manteniendo la posición y alterna estirando las piernas hacia atrás. Hacemos 15 repeticiones.

Una vez terminada esta primera serie, recuerda que te quedan dos más para completar la rutina fitness de las Gemelas Pin.

Ya está disponible nuestro libro 'Mamás guerreras' (Larousse Editorial), con rutinas fáciles y sencillas y un plan de cuatro semanas para ponerte en forma.

También puedes visitar nuestro canal de Youtube de Gemelas Pin, puedes seguirnos en instagram en @gemelaspin o descargarte nuestra app de entrenamientos online con las Gemelas Pin.