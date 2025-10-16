Abdomen postural con las Gemelas Pin: cuatro ejercicios para reducir tripa

Por si no lo sabías, existen ejercicios de abdomen postural para mejorar tu postura y poner fuerte el abdomen. ¿De qué se trata? De ejercicios que principalmente estiran esta zona corporal, ya sea de pie o en el suelo.

Las entrenadoras personales Esther ... y Gema Pineda enseñan en esta rutina fitness a mejorar el abdomen postural con ejercicios donde a veces se incluyen las mancuernas para trabajar aún más la fuerza.

Esta semana lo que proponen es un entrenamiento de cuatro ejercicios, tres series con doce repeticiones de cada ejercicio y veinte segundos de descanso. ¡A por ello!

Ejercicio 1. Cruz con giro

Tumbados boca abajo en el suelo, con las piernas estiradas y los brazos en cruz, como en la foto, levantamos el pecho y hacemos giro hacia la derecha manteniendo los brazos en cruz, después hacia la izquierda y bajamos hasta que la barbilla toque el suelo. Y volvemos a empezar. Lo hacemos doce veces.

Ejercicio 2. Encogimientos laterales verticales

De pie, con una mancuerna en una mano y los brazos flexionados hacia arriba, encogemos la cintura hacia la derecha y hacia la izquierda doce veces. En la siguiente serie ponemos la mancuerna en la otra mano.

Ejercicio 3. Militar con cruces

En posición de cuadrupedia, levantanmos las rodillas del suelo y con la flexión de las piernas, llevamos la pierna derecha hasta el codo izquierda y viceversa. Hacemos doce repeticiones.

Ejercicio 4. Plancha con rotación y extensión

En posición de plancha, apoyando antebrazos, alternamos estirar un brazo hacia delante y girar el cuerpo hacia el lado contrario y volvemos a la posición inicial y luego estiramos otro brazo y giramos el cuerpo hacia el otro lado. Hacemos doce repeticiones.

Recuerda que tras terminar esta serie quedan dos más para completar el entrenamiento que proponen las Gemelas Pin.

