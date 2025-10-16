Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este jueves 16 de octubre

Abdomen postural con las Gemelas Pin: cuatro ejercicios para reducir tripa

Esther y Gema Pineda proponen un entrenamiento diferente para poner fuerte el abdomen

El aliado inesperado contra el dolor de las articulaciones

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
Abdomen postural con las Gemelas Pin: cuatro ejercicios para reducir tripa
Gemelas Pin

Gemelas Pin

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Por si no lo sabías, existen ejercicios de abdomen postural para mejorar tu postura y poner fuerte el abdomen. ¿De qué se trata? De ejercicios que principalmente estiran esta zona corporal, ya sea de pie o en el suelo.

Las entrenadoras personales Esther ... y Gema Pineda enseñan en esta rutina fitness a mejorar el abdomen postural con ejercicios donde a veces se incluyen las mancuernas para trabajar aún más la fuerza.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app