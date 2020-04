El yoga que ayuda a calmar la mente y cómo practicarlo

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Dicen que ya hemos pasado el «grueso» de la pandemia por coronavirus, que ha entrado repentinamente en nuestras vidas alterando por completo nuestra seguridad, nuestro orden y nuestra previsibilidad. Sin embargo, también sufre nuestra razón porque no estamos del todo informados sobre este virus altamente contagioso que se ha convertido en un trauma colectivo y mundial. María Macaya, directora de Fundación Radika, asegura que el Covid-19 está afectando a nuestra capacidad de vivir y a nuestra visión del mundo: «Experimentamos una pérdida de poder y dosis de desasosiego, y a muchas personas les hará más vulnerables».

Es ahora, más que nunca, cuando la experta en yoga recomienda esta práctica. El yoga informado, que nace como terapia ante un trauma, está basado en el yoga y en el aspecto físico de esta práctica. «Sigue unas directrices para facilitar la conexión con el aquí y ahora, no el recuerdo traumático o el miedo a que me vuelva a pasar; a reducir las probabilidades de un efecto gatillo, como el despertar del recuerdo que me desregula y a devolverme el poder a mí mismo en un espacio de seguridad donde yo tomo mis decisiones basadas en lo que a mí me va bien», desvela.

El yoga informado, según cuenta la experta, trata las heridas que se quedan impresas en el cuerpo: recuerdos, impresiones, alojamiento de las emociones. «Establece un espacio seguro donde puedo conectar con las sensaciones de mi cuerpo, mirarlas de forma objetiva, sin juicios y sin expectativas. Me permite, por un lado, verlas y reconocerlas, y con esa información antes desconocida o fuera de mi alcance o punto de mira, poder decidir con conciencia qué necesito, qué me va bien y dármelo», dice.

A quién va dirigido el yoga informado

Desde sus inicios, el yoga informado va dirigido a personas con trauma, la reacción ante un evento traumático que altera la capacidad de afrontar la vida como se hacía antes de ese episodio. «Hay que saber diferenciar trauma de evento traumático. Los efectos de este evento traumático que estamos viviendo tienen que durar un mes o poco más, reviviendo escenas que ocurrieron en forma de flashbacks o pesadillas. Sin embargo, que yo evite ciertos lugares o personas por miedo a que vuelva el brote, que mi humor se vea afectado y también mi capacidad de concentración hace que se haya desarrollado un trauma», cuenta María Macaya.

La metodología del yoga informado está dirigida a tratar estos síntomas: «Me coloca en el aquí y ahora para evitar que la mente se vaya a la preocupación del qué pasará (hipervigilancia) o al qué pasó (recuerdos intrusivos). El yoga informado reduce la actividad de la amígdala, esa central de alarmas, y me da las herramientas para poder ver las reacciones de mi cuerpo y para responder a ellas». Las terapias pueden hacerse individuales o grupales.

Diferencias entre el yoga convencional y el yoga informado. - Adobe Stock Diferencias con el yoga convencional María Macaya, directora de Fundación Radika, quiere diferenciar esta práctica del yoga convencional con el que, aunque hay similitudes, se encuentran grandes diferencias: Información y conocimiento Según cuenta, «los profesores que lo imparten tienen un conocimiento de lo que es el trauma, de la depresión, de la ansiedad, del trastorno alimentario y sus síntomas, efectos en el sistema nervioso y en el cerebro. Es importante denotar que no entramos en el trauma específico de las personas, no ofrecemos espacio para hablar - ese es el espacio del psicólogo, que nosotros solo complementamos. Nuestros profesores han recibido formación en las reglas de empatía para saber escuchar y hacer que alguien se sienta escuchado, pero no damos consejo ni indagamos». Las secuencias. Al parecer, en el yoga informado utilizan posturas que se adaptan a las personas que están en la sala, siendo posturas fáciles y factibles. «Trabajamos con el sistema nervioso, ofreciendo secuencias que regulan, encontrándonos con las personas y llevándolas a un sitio más regulado. Evitamos posturas que puedan despertar el trauma», explica la experta. Forma de hablar. «Nuestras "directrices" son siempre opciones e invitaciones para que la persona elija lo que le va mejor en ese momento. No hay postura mejor que otra, o más avanzada que otra; el espacio está para saber elegir y darse lo que mejor nos va a cada uno». Cómo se trata la sala. Lo primero es construir un espacio de seguridad y de estabilidad, «por lo que las luces permanecen encendidas, no hay olores fuertes, no ponemos música, la puerta siempre está visible y saben que pueden salir», cuenta la experta. El profesor practica siempre con los asistentes donde se le vea para que no haya incertidumbre de dónde está y para que quede claro que no hay jerarquías en la sala. «No ajustamos a los alumnos. Todo esto está hecho para crear sensación de seguridad, eliminar sensación de que hay alguien que sabe o manda más que otro (cada uno somos los que mejor sabemos que necesitamos nosotros mismos) y para eliminar oportunidades de que el trauma se despierte con un olor, un sonido etc.».

Está científicamente comprobado que, en casos de trastornos mentales, la terapia convencional basada en hablar, recordar y procesar mentalmente puede encontrar bloqueos. Los estudios demuestran que complementar estas terapias con sesiones de movimiento, respiración o mindfulness ayuda a eliminar o mover estos bloqueos en un contexto seguro para que luego puedan tratarse en sesiones de terapia tradicional, lo cual hace que sea más efectiva. El pionero del Yoga Informado es el Dr. Bessel Van der Kolk del Trauma Center de Brooklyn.

«Es común que a los pacientes con ansiedad, depresión, estrés, trauma o adicción se les recomiende ir al yoga para relajarse. Desafortunadamente, las clases de yoga normales, lo que llamamos "no informado", a menudo no sólo no ayudan, sino que incluso pueden empeorar la situación del paciente», cuenta María Macaya directora de Fundación Radika