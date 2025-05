Meditación digital con tu propia voz: viaje al centro de uno mismo

Si hablamos constantemente de las ventajas de la meditación es porque son tan numerosas que no se pueden dejar pasar por alto. Es más que probable que, si alguna vez has sufrido de ansiedad, de nervios o de problemas para dormir, te lo hayan recomendado. Pero no es recomendación en vano.

La psicóloga Belén Colomina , colaboradora de ABC Bienestar e instructora de meditación, comenta la larga lista de beneficios que puede aportarnos adquirir el hábito de la meditación, comenzando por la disminución de los niveles de estrés y ansiedad , la ayuda a la mejora la regulación emocional o la mejora la capacidad de atención y de la concentración. Pero no es solo esto. También, meditar aumenta la metacognición, «la capacidad de observar los fenómenos desde fuera», explica Colomina, nos ayuda a trabajar la reflexividad, disminuyendo la reactividad e impulsividad, favorece estados de calma y relajación, fortalece el sistema inmune y aumenta nuestra empatía y compasión.

Si nunca has realizado una meditación, la experta nos recomienda empezar por meditaciones guiadas , «ya que nos facilita su aprendizaje». «La ventaja es que nos ayudan a aprender su contenido y estructura y, a la vez, cuando tu mente se distraiga o divague, te ayudará a regresar a ella», comenta.

Y, dentro de los diversos tipos de meditaciones guiadas ( en ABC Bienestar puedes encontrar vídeos perfectos para iniciart e ) nace una novedosa opción: la meditación guiada... ¡por nuestra propia voz!

La manera de hacerlo es con «Soundself» , un programa creado por Andromeda Entertainment y que planea una manera nueva de meditar. Robin Arnott, diseñador de videojuegos y CEO y la empresa, explica en qué consiste la experiencia: «Lo que hacemos es, coger el concepto tradicional de una meditación guiada, y utilizar nuestra propia voz, para reforzar la idea de realizar un diálogo interno . De esta manera, tu propia voz te guía a través de formas u juegos de luces para llegar a tu interior». Las sesiones, que no se repiten, pueden durar entre 15 minutos y una hora.

La aplicación forma parte de una investigación médica llevada a cabo por científicos del NeuroMeditation Institute en EE.UU. , cuyos resultado muestran que el programa parece afectar positivamente al ánimo y la ansiedad.

¿Y cuales son los beneficios específicos de ser guiados por nuestra voz y no por una ajena? Tal como comenta Robin Arnott, al utilizar esta técnica nuestra mente consciente encuentra un punto claro al que prestar atención, por lo que nuestro cerebro puede descansar . «También, escuchar nuestra propia voz es una manera de estimular el nervio vago . Este, que es el más largo del cuerpo, conecta nuestro cerebro con el resto de funciones y es el que nos indica si sufrimos ansiedad o, por ejemplo, problemas para dormir», explica el experto, que dice que el nervio vago es para mucho «la clave del bienestar».

Una sesión consistiría en lo siguiente: la persona se encuentra sentada bajo un árbol. Una guía ayuda a focalizar la atención en la respiración con un ejercicio. A cada respiración profunda, la persona se eleva por las ramas del árbol. Una vez arriba, la guía, sutilmente comienza a cambiar, para empezar a guiarnos por nuestra propia voz. Para concluir, el CEO resume la experiencia: «Gracias a la combinación del sonido de la voz y los elementos visuales, uno puede sentir, cuando hace el ejercicio, como si la experiencia enamara de ellos mismos».

Más temas:

Psicología

Meditación

Estrés

Ansiedad