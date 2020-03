Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El plogging es la nueva moda de los deportistas. Para todos aquellos «runners» que salen a correr cada día les gustará saber que su trayecto no solo puede ser beneficioso para su cuerpo, también para el medio ambiente. Se trata de salir a correr e ir recogiendo los residuos que uno vaya encontrando por el camino, por lo que además de coger ropa deportiva, hay que llevar una bolsa de basura y unos guantes para cubrirse las manos.

Cuidar de la naturaleza y proteger el medio ambiente mientras se hace ejercicio físico, esa es la técnica en la que se basa el plogging, una tendencia que nació en 2016 en Estocolmo, Suecia. El término viene de la fusión de la palabra «running» y de la expresión sueca «plocka upp», que significa recoger. Este nuevo concepto no existiría de no ser porque aún no hay una conciencia completa de la importancia de no tirar residuos al suelo, sino utilizar las papeleras.

«Hacer ejercicio físico ayuda a reducir el estrés y contribuye a mejorar la productividad y el estado de ánimo en general. No hay nada como entrenar y practicar deporte para que nuestro cuerpo esté activo y recupere el bienestar», explica el Dr. Kianoush Missaghi, Training Experience Manager de Freeletics. Por eso, practicar plogging es una buena opción: mientras la persona practica su deporte o ejercicio frecuente, al mismo tiempo, también va recogiendo los desperdicios con los que se vaya encontrando por el camino. Desde 2016, es una práctica que va creciendo exponencialmente y se ha extendido ya por más de un centenar de países tanto europeos como americanos. Se estima que cada día unas 25.000 personas «corren por el mundo».

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Naturaleza, día que nos recuerda la necesidad urgente de combatir los delitos contra la naturaleza, Freeletics, marca alemana de estilo de vida y deporte, propone ponerte ropa cómoda y practicar plogging. «El running se reinventa y ahora gracias a esta nueva tendencia, el deporte se ha convertido en un estímulo social», afirman sus expertos.

Los «ploggers» afirman que «se pueden quemar alrededor de 300 calorías con tan solo 30 minutos, ya que además de correr también se practican sentadillas, que te permite agacharte para recoger la basura y, al mismo tiempo, se trabajan otros músculos del resto del cuerpo». Las sentadillas son útiles para fortalecer el tren inferior, sobre todo, enfocado a la zona de los glúteos y músculos de los muslos como son los cuádriceps, isquiotibiales y aductores.

Consejos para realizar plogging Se trata de una tarea que puede realizar cualquier persona, pero cabe destacar algunos puntos que hay que tener en cuenta si vas a iniciarte en el plogging: Estiramientos: Desde Freeletics recomiendan realizar estiramiento previo a cualquier actividad física para evitar cualquier riesgo de lesión. Definir la ruta: Es mejor planificar la ruta y el ejercicio que se va a realizar. Es preferible elegir rutas y zonas por parques, playas, lagos donde se conozca que mayor la acumulación de basura. Buena hidratación y protección solar: «Es importante mantenerse hidratado, usar gorra y siempre hay que ponerse protector solar», recomienda el Dr. Kianoush Missaghi. Llevar bolsas para la recogida de basura: Junto a la bolsa para recoger la basura, se recomienda usar guantes para ir cómodo todo el trayecto y prevenir infecciones. Running híbrido: Los expertos de Freeletics aconsejan unir el plogging con el running híbrido, la finalidad es unificar el entrenamiento personal de la aplicación que incluye entrenamiento solo con peso corporal y con el running. «Es un entrenamiento que combina ejercicios de tronco y de tren inferior con intervalos de sprints y carreras de distancia para quemar grasa, mejorar el rendimiento al correr y aumentar la resistencia cardiovascular», explica el Dr. Kianoush Missaghi. Además, está diseñado tanto para corredores como para aquellos que se quieren iniciar en la aventura del running.

Beneficios del plogging

Mejor rendimiento atlético. Al correr, el cuerpo se llena de oxígeno. Eso significa que cuando corres con frecuencia, el cuerpo se acostumbra a llevar oxígeno a los músculos y a usarlo correctamente.

Desestresante. Salir a correr para estar contigo y reflexionar es la mejor manera de dejar salir los temas pendientes y el estrés acumulado. Uno se relaja mejor mientras desconecta de un día atareado y la creatividad se intensifica por el oxígeno adicional en el cuerpo. Además, es excelente para tener ideas nuevas o soluciones a problemas.

Aumenta la confianza. Quizás sea una de las mayores razones por las que la gente continúa corriendo. Ese sentimiento de alcanzar los objetivos y conseguir más de lo que crees que podrías llegar a hacer. Mejor rendimiento, mejor piel, mejor postura, menos grasa corporal y, además, músculos más tonificados.

Pérdida de peso. Correr quema calorías. El entrenamiento de intervalos quema incluso más una vez se ha terminado de correr.

Dormir mejor. Simplemente salir y caminar con regularidad puede ayudar a mejorar la calidad del sueño.

Huesos y articulaciones más fuertes. El running aumenta la densidad de los huesos y reduce el riesgo de osteoartritis y osteoporosis. Según un estudio, tan solo dos sesiones de 15 minutos de running a la semana son suficientes para reducir el riesgo de estos problemas en un 40 %.

Hormonas de felicidad. No importa que hayas tenido un mal día, siempre te sentirás mucho mejor después de correr. Está probado científicamente que ir a correr hace que aumente tanto el nivel de endorfinas como el de serotonina en el cuerpo. Además, el hecho de cuidar del medio ambiente genera una sensación de bienestar y plenitud única.

Corazón más sano y mejor digestión. Los estudios demuestran que correr con regularidad, como mínimo una hora a la semana, puede reducir a la mitad el riesgo de problemas de corazón. Cuanto más rápido corras, más duro trabaja el corazón y mantiene a la sangre fluyendo a la velocidad que es necesaria y así se hace más fuerte.

Sistema inmune más fuerte. Tu cuerpo y mente no son los únicos que se ponen más fuertes a través del running. Puedes incluso mejorar el sistema inmune también mediante el entrenamiento frecuente.

Refuerza la autoestima. La constancia es la mejor aliada para aumentar la autoestima y esta tendencia refuerza y aumenta la autoestima gracias a la conciencia social que aporta esta nueva corriente porque te aporta sentimientos positivos y retos superados.