El fútbol es seguramente el deporte más conocido y practicado a lo largo y ancho del planeta Tierra. Levanta pasiones allá donde se practica y se ha convertido en un espectáculo de dimensiones globales que sobrepasa la definición de deporte. ¿La razón de su éxito? Tal vez porque, comparándolo con otros muchos deportes, es el único que se juega con los pies.

Distintas culturas antiguas: china, egipcia, maya, inca, griega celebraban juegos y rituales con semejanzas al actual fútbol: golpear con los pies un elemento más o menos redondo. Y también hay relación con algunas celebraciones medievales más cercanas. Pero el fútbol moderno, el que nos entretiene todos los fines de semana (y entre semana), se constituyó a mediados del siglo XIX, cuando se fue reglamentando un juego que practicaban estudiantes en los pueblos y los colegios británicos según sus propias reglas, y del que, con otras reglas, también nació el Rugby.

GANADORES DEL MUNDIAL Uruguay, 1930 Uruguay Italia, 1934 Italia Francia, 1938 Italia Brasil, 1950 Uruguay Suiza, 1954 Alemania Suecia, 1958 Brasil Chile, 1962 Brasil Inglaterra, 1966 Inglaterra México, 1970 Alemania Alemania, 1974 Alemania Argentina, 1978 Argentina España, 1982 Italia México, 1986 Argentina Italia, 1990 Alemania EE UU, 1994 Brasil Francia, 1998 Francia Corea-Japón, 2002 Brasil Alemania, 2006 Italia Sudáfrica, 2010 España Brasil, 2014 Alemania Rusia, 2018 Francia

Esta definición se materializó con el nacimiento, en 1863, en Londres, de la «English Football Association», primera entidad futbolística que codificaba las reglas de juego. En los años 1871-1872 se disputó por primera vez la Copa de Inglaterra, la actual FA Cup (la competición más antigua que existe), ganada por el Wanderers, y en 1882 tuvo lugar el primer encuentro internacional que enfrentó a Inglaterra y Escocia.

Durante el final del siglo XIX y el inicio del siglo XX el fútbol comenzó su vertiginosa expansión por Europa y comenzaron a crearse los primeros clubes en multitud de países, muchos de ellos promovidos por inmigrantes británicos (en España, el decano es el Recreativo de Huelva, 1889) que dejaron la herencia de su idioma en los nombres: Athletic, Racing, Sporting…

En 1904, se constituyó la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación), entidad que dirige los designios de este deporte a nivel internacional y que desde 1930 organiza el campeonato mundial de selecciones, que se celebra cada cuatro años. El primero, celebrado en Uruguay con 13 países participantes, lo ganó el equipo anfitrión.

Las distintas competiciones nacionales (Liga, Copa…) e internacionales de clubes (UEFA Champions League, Europa League, Copa Libertadores…) y de selecciones (Eurocopa, Copa América, Copa de África…) hacen del fútbol un deporte planetario y de constante pasión desbordada.

«Algunos creen que el fútbol es solo una cuestión de vida o muerte, pero es algo mucho más importante que eso», Bill Shankly, entrenador del Liverpool 1959-1974.

El deporte de los pies

La mayoría de deportes en los que se juega con un balón (redondo u ovalado) son las manos las que llevan la mayor parte del juego. En el fútbol americano o el australiano, en el propio rugby, a veces se usa el pie para patear la pelota, pero donde prevalece el uso de los pies y donde está prohibido el uso de las manos (salvo en el caso del portero) es en el fútbol.

Reglas del juego del fútbol

Esta característica es la que define a este deporte, que se juega once contra once, en el que no hay enemigo pequeño (y un millón de tópicos más) y que consiste en meter goles, en lograr que el balón se introduzca en la portería del equipo contrario.