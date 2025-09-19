Una entrenadora personal señala ocho ejercicios de abdomen poco conocidos que no requieren hacerse tumbado: «Es una gran alternativa»

Incorporar ejercicios para fortalecer el core son esenciales en una rutina de entrenamiento. En muchas ocasiones estamos trabajando el abdomen sin darnos cuenta, puesto que un mismo ejercicio puede ser útil para diferentes partes del cuerpo.

Pero hay unos que hacen más énfasis en el core que otros. Son muchos y muy variados, aunque la percepción general que existe es la de poner una colchoneta en el suelo, tumbarse y, a partir de ahí, optar por crunches, planchas, criss cross...

No cabe duda que se trata de ejercicios que fortalecen el core sin la necesidad de utilizar mancuernas. Son muy efectivos, pero una mala postura puede causar daño. No tanto en el abdomen, sino, sobre todo, en el cuello, una de las zonas que más puede sufrir durante estos ejercicios.

Por eso, tanto para evitarlo como para que aquellas personas con dolores en el cuello no dejen de fortalecer el abdomen, existen alternativas. O lo que es lo mismo, no hay excusas. Una entrenadora personal ha señalado ocho ejercicios muy útiles sin tumbarse.

Los ocho ejercicios de abdomen de pie

Si lo primero que te preguntas es el material que necesitas para llevar a cabo estos ejercicios, lo cierto es que no es gran cosa. La entrenadora personal en cuestión es Caroline Idiens, que ha mostrado a través de su perfil de Instagram esos ocho ejercicios de core estando de pie y apenas ha empleado dos mancuernas de dos kilos y una colchoneta... pero no para acostarse sobre ella.

En primer lugar, rotaciones de tronco, con las piernas más abiertas que el ancho de las caderas y las rodillas ligeramente flexionadas. Sin mover los pies y sujetando una mancuerna con los brazos totalmente estirados, girar el tronco de lado a lado. Un ejercicio que recuerda al press pallof por el movimiento del tronco, si bien aquí se realiza sin una goma.

El segundo ejercicio consiste en un movimiento coordinado de brazo y pierna contrarias. Por ejemplo, con la mancuerna situada en el brazo derecho, hay que flexionar ese mismo codo a la vez que se levanta la rodilla izquierda para hacerlos coincidir. Y, después, eso mismo se realiza con el lado contrario. Algo similar al octavo ejercicio, una elevación cruzada de piernas para hacerla coincidir con la mano opuesta. También con los brazos en cruz es el cuarto, aunque el tronco se flexiona hacia adelante para llevar cada mano al pie contrario.

El tercero de los ejercicios que propone esta entrenadora personal se trata de sujetar las dos mancuernas con ambas manos juntas y, con los codos en posición abierta, realizar giros hacia los lados. Con el centro de gravedad más bajo se realiza el quinto, en el que se inclina el tronco lateralmente con las manos detrás de la nuca y los codos abiertos.

Para los dos últimos, el sexto y el séptimo según el vídeo, la entrenadora personal vuelve a utilizar las mancuernas. Uno de ellos no solo incide en el core, sino también en las piernas e, incluso, en los hombros, al realizar un press de hombros mientras una pierna se encuentra elevada. El séptimo ejercicio, por su parte, también pone a prueba tu equilibrio, aunque, esta vez, la mancuerna se sujeta en posición horizontal con ambas manos mientras se da una zancada hacia atrás.