Un experto en longevidad apunta a un curioso snack con más «polifenoles que muchas verduras» en personas que llegan a 100 años

Llegar a soplar cien velas o más en la tarta de cumpleaños no es tan raro como hace unas décadas. La ciencia, los hábitos de vida, así como el desarrollo de nuevas tecnologías y el acceso a servicios de salud, juegan a favor del tiempo, algo que ha hecho mejorar significamente el manejo de enfermedades crónicas y aumentar la longevidad. Ahora el reto que se nos plantea como sociedad está en envejecer de manera saludable, llegar a centenarios sin deterioro cognitivo y con razonable autonomía.

Comer bien, moverse a diario y mantener la mente ocupada se repite entre quienes rebasan el siglo de vida, pero también hay detalles más curiosos que se cuelan en esa fórmula.

Recuerdan los expertos que para alcanzar los más de 100 años hay dos aspectos importantísimos: Un 25% es cosa de los genes, y el 75% restante fruto de la epigenética, esas costumbres sanas y hábitos saludables que mantenemos en el día a día.

En este contexto, el investigador Dan Buettner, quien lleva décadas estudiando las zonas del planeta en el que vive más gente centenaria, recuerda que ningún elemento funciona por separado. No obstante, hay hábitos que se repiten. Uno de ellos es un curioso tentempié. En su perfil de la red social Instagram explica en un vídeo que «el mejor snack para llegar a los 100 años son las palomitas».

«Están repletas de fibra y carbohidratos complejos. Son económicas, fáciles de preparar y, lo más importante, deliciosas», indica el investigador en la grabación subida a la plataforma digital.

Palomitas de maíz hechas al aire sin mantequilla

Apunta este experto que nada tiene que ver a las industriales que están llenas de aditivos, sino a aquellos hechas con aire caliente y que se comen sin mantequilla ni azúcar añadido. «Son últimes para evitar los altibajos que generan otros snack más procesados», sostiene.

El miembro de National Geographic y estudioso de las áreas del mundo donde la esperanza de vida es excepcionalmente alta, compara el perfil nutricional de este alimento con el de algunas verduras, apuntando que «tienen más polifenoles que muchos vegetales». Este tipo de compuestos antioxidantes están asociados a una menor inflamación celular y a la prevención de enfermedades crónicas, como ciertos tipos de cáncer o problemas cardiovasculares.

Según sus estudios, este tipo de elecciones sencillas son habituales en las comunidades donde más se alarga la vida. No por tratarse de una norma estricta, sino por formar parte de una rutina que combina placer y salud. «No me importa si te das un capricho de vez en cuando, pero estas cuatro cosas no deberían estar nunca en tu casa: carnes procesadas, bebidas azucaradas, aperitivos salados y dulces envasados. Mantenlos fuera de tu casa y nos vemos a los 100 años».