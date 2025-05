Un nutricionista se moja sobre los suplementos deportivos que de verdad merecen la pena comprar para el gimnasio

Los expertos en nutrición coinciden en que buena parte de los suplementos deportivos son especialmente beneficiosos solo para el bolsillo del fabricante. Sin embargo hay algunos que recomiendan en muchos casos y otros en los que la comunidad científica pide una regulación más estricta, como por ejemplo con los quemagrasas. Y es que una buena alimentación es suficiente para optimizar el rendimiento de cualquier deportista.

La publicidad de suplementos deportivos, las revistas especializadas y el entorno de las redes sociales nos hacen creer que debemos consumir ciertos extras para llegar a los nutrientes necesarios en nuestro día a día. No obstante, en función del estilo de vida, siempre podemos tener ciertas carencias alimenticias.

El nutricionista especializado en mejora de la composición corporal, Roberto Vidal (coachnutricional), que cuenta con una gran comunidad en redes sociales, donde comparte los mejores consejos sobre su especialidad, ha intervenido recientemente en 'The Wild Project', el exitoso podcast de Jordi Wild, para dialogar sobre comer bien y los complementos de moda, los que recomendaría y los que no.

Evidencia científica en los suplementos deportivos

«La suplementación de batido de proteína es un ingrediente más, y se usa por falta de tiempo, como alternativa, o incluso por practicidad, lo veo interesante, aunque no olvidemos que debemos basar los requerimientos nutricionales a través de los alimentos», apunta.

Los expertos recomiendan consumir a diario entre 1,4 y 2 gramos por kilogramo de peso corporal de proteína, un macronutriente esencial necesario para fortalecer y mantener los huesos, músculos y piel.

«Con la creatina ocurre lo mismo, hay muchos estudios al respecto, mejora el rendimiento, la ganancia muscular y la recuperación, además se relaciona con protección de enfermedades neurodegenerativas», resume el experto sobre este aminoácido que nuestro cuerpo es capaz de sintetizar en pequeñas cantidades al día en el hígado, el páncreas y los riñones.

La creatina nos permite reparar el músculo más rápido y tomarla antes o después del entrenamiento acelera la velocidad de recuperación. Según los expertos, esto no es algo menor, ya que se traduce en menos dolor muscular luego. Por lo tanto, lo mismo sirve si eres un deportista experimentado que realiza un entrenamiento exigente, como si eres alguien novato que empieza a hacer deporte y tiene la tentación de dejarlo precisamente por las molestias tras ejercitarse.

La Organización Mundial de la Salud apunta que las personas inactiva tienen hasta un 30% más de probabilidades de morir de forma prematura ante quienes al menos realizan 150 minutos a la semana de actividad física moderada. Al respecto, una investigación en The Lancet apunta que la falta de ejercicio, es causa en todo el mundo del 6% de las enfermedades coronarias, el 7% de las diabetes de tipo 2, el 10% de los cánceres de mama y otro 10% de los de colon.

Vidal apunta durante la conversación con el creador de contenido a los quemagrasas, un suplemento con ventas al alza debido a la búsqueda obsesiva de un cuerpo estilizado, y más en cuanto empieza el buen tiempo. «Hay cuatro, la P-sinefrina, la fenilcapsaicina, el extracto de té verde y la cafeína. Pueden reducir el tejido graso, pero no de forma directa. Influyen en la termogenesis y funcionan si eres capaz de moverte más y rendir más en tu deporte, quemarás más calorías y reducirás tejido graso. Si no haces nada, no sirve para nada», aclara.

La necesidad de hacerse una analítica para ser precisos en la suplementación necesaria

Por otro lado apunta el especialista sobre suplementos de rendimiento como la beta-alanina, un aminoácido que se utiliza como complemento alimenticio en deportistas de alta intensidad. También el jugo de remolacha se usa mucho en deportes de este tipo. «Para quien quiere tener buena salud no merece la pena, es casi más difícil no llegar que llegar, la que veo más interesante de todas es la creatina», indica Vidal, que ahonda en que para temas de salud para quienes no consuman mucho pescado ve óptima la ingesta de los ácidos grasos omega-3.

Por otro lado el experto se muestra contrario a los multivitamínicos sin razón alguna. «Tiene que haber alguna justificación, sobre todo en las vitaminas liposolubles, hay que tener cuidado en el excedente. No las debemos tomar a ciegas», apunta Vidal, que continúa la charla con el influencer nombrando las carencias de gran parte de la población en magnesio, que es el cuarto mineral más abundante en el cuerpo humano después del calcio, el sodio y el potasio, y se obtiene fundamentalmente a través de la diesta: frutos secos, legumbres, arroz, dátiles, espinacas, pasta integral, guisantes.

Por último habla de las carencias también de vitamina D, un nutriente esencial que el cuerpo necesita para mantener huesos y dientes saludables, además de jugar un papel importante en el sistema inmunológico, muscular y nervioso. No obstante, en los dos últimos casos, «es necesario una analítica, que no cuesta demasiado y te permite ser preciso en esa suplementación».