Roberto Bosquet, Chef Bosquet: «Hay recetas imposibles, como hacer un croissant sano»

No es casualidad que más de 2,3 millones de personas sigan de cerca las preparaciones culinarias de Roberto Bosquet, conocido como Chef Bosquet. Y es prácticamente imposible que creas no estar inspirado para cocinar teniendo su catágono en redes sociales con más de 5.000 opciones -dulces y saladas- todas ellas saludables y cargadas de sabor.

Roberto Bosquet no atiende a modas pero sí sigue una regla: la de cocinar con alimentos de temporada. Asegura que, en sus inicios, compartía recetas hechas con ingredientes que te hacen dar varias vueltas por los supermercados para encontrarlos. Ahora, y es parte de su éxito, cocina con lo que tienes por casa o, como mucho, en la tienda de al lado, mezclando alimentos que no sabías que casaban tan bien.

¿Su última revolución? Miwi On, una nueva bebida que activa cuerpo y mente, aportando una energía balanceada y mejorando el foco, sin azúcar y con solo ingredientes naturales. Tras muchas pruebas, dieron con la fórmula y el sabor que tanto buscaban.

- Cotilleando su cuenta de Instagram, más de 5.000 publicaciones son recetas. ¿No se le acaban las ideas?

No, no se me acaban las ideas y de hecho es que no tengo tiempo para cocinar todas las que tengo en mente. Se me van ocurriendo todo el día, voy viendo cosas de comida y digo, 'ostras, podría hacer esto y lo otro', ¿sabes? O sea, es continuo.

- ¿Cómo le vienen esas ideas?

Sobre todo me inspiro en productos de temporada. Cuando hay alcachofa digo, '¿cómo la puedo hacer?', y me invento cosas. O '¿qué hay hoy de oferta en el súper?'. Si algo está de oferta pienso que la gente lo va a comprar, lo tendrá en casa, lo usarán para mi receta...

- Tiene millones de seguidores... ¿le copian mucho?

A ver, realmente si copian es porque estoy haciendo bien las cosas, aunque molesta mucho, claro. Lo que sí puedo decir es que me mantengo entre esta línea y esta [hace un gesto dibujando con las manos] y hay mucha gente que pasa de una de las líneas para allá o para allá y yo siempre me mantengo entre esas dos. No pasa nada si un día te bebas tres cervezas y te comas una hamburguesa, pero yo no te lo voy a recomendar en mis redes porque por muchas recetas que te enseñe saludables no siempre vas a comer así, así que encima no te voy a animar a que comas insano de vez en cuando. Estoy para cuando quieres comer saludable en el día a día.

- ¿Hay alguna receta que se le resista?

Que se me resista no, es que no se pueden hacer saludables. Por ejemplo, un croissant no se hace saludable. No hay forma. Puedes hacer algo que se le parezca pero no va a estar muy bueno... Entonces, ¿para qué vas a perder el tiempo haciendo algo que no va a estar tan bueno? Piensa en cuántos croissants puedes llegar a comer al año... seguro que no son tantos. Hay veces que no hace falta liarse por un día que los comas.

- ¿Tiene totalmente prohibidos los ultraprocesados?

Sí porque no tienen ninguna ventaja. Eso se queda fuera. Es que no tiene ningún sentido y encima es muy fácil hacerlo tú mismo, como un bizcocho o unos helados, que en 10 minutos los tienes.

- Podríamos decir que somos un poco vagos y comodones, ¿no?

Eso es. Tenemos barreras y nos cuesta muchísimo. Y muchos piensan que no va a estar bueno. El otro día hice uno con datiles, leche de coco, cacao, manteca de almendras y no sé si le puse un poquito de vainilla, y pensé 'jolines, es que está mejor que el que venden'.

- Ahora en verano, ¿qué recetas haces una y otra vez?

Helados y batidos. Cuando vengo de entrenar tengo mucho calor y lo primero que hago es sacar la batidora y meter fruta a punta pala y le pongo proteínas o lácteos para aportarle proteínas, hidratos... y sobre todo plátano. A mí me gusta hacerme un batido de medio litro o incluso más para ir tirando.

- ¿Qué llevan esos batidos concretamente?

Voy a dar dos opciones, uno con choclolate y otro no. El primero lleva un par de plátanos, dos cucharadas de cacao, leche, la proteíns que quieras y del sabor que quieras, que sean saludables, porque hoy en día es complicado encontrarlas buenas, y también un poco de queso cotage (sin grasa) o mascarpone (con grasas), que le aporta cremosidad.

Sin chocolate, por ejemplo, me decanto por un color porque si me pongo a mezclar no solo el color no entra, es que el sabor no es agradable. Una opción sería poner fresas, sandía, frambuesa para darle un poquito más de acidez, hierbas, como un par de hojitas de albahaca y un yogur griego.

- Todos esos ingredientes los consigue en una sola compra o va al súper varias veces?

Soy diferente porque trabajo haciendo recetas, entonces claro, siempre me falta algo. Pero sí que un día hago una compra grande. Voy a un hipermercado a hacer una compra muy grande y luego raro es el día que no tenga que ir porque me falta un ingrediente o se me ha gastado. Es que voy utilizando muchas cosas... No es habitual pero el día que grabo hago entre tres y seis recetas e, imagínate, igual gasto 30 ingredientes diferentes. También es cierto que vivo enfrente del súper.

- ¿Hace batch cooking?

Me lo preguntan mucho y lo cierto es que no suelo hacerlo porque para mí es tan fácil cocinar y preparar las cosas que no me hace falta tener una antelación y como está más bueno recién hecho que hecho de anteayer, cocino al día. No quita que si tengo que hacer pesto, haga en mayor cantidad para tener para diferentes platos, o la boloñesa la hago también a lo grande para congelar e ir tirando durante un tiempo.

- ¿Y organiza menús semanales?

Lo hacemos por los niños y para que participen ellos. Y así si hay un plato que nos les hace especial ilusión, tienen tiempo de acostumbrarse que tal día hay eso.

- Todos tenemos que atender muchas cosas a lo largo de la jornada... ¿qué cocina los días que tiene poco tiempo?

Por ejemplo, una receta que tengo grabada y aún no he compartido. Si tienes tomates de los buenos los trituras. Si no, coges un bote de tomate natural (los conservan cuando es temporada y así podemos comprarlos durante todo el año). Ese tomate lo pones en la base del plato y luego desmenuzas un poco de mozzarella fresca cortada en rodajitas, un poquito de aguacate y anchoas por encima. Y teniendo esto, hacemos una vinagreta de lima con aceite y sal, una cucharada de manteca de frutos secos, lima, un poquito de hierbitas, jengibre y lo bates.

- Y tan ricamente con ingredientes que tenemos en la cocina...

Al principio sí que usaba ingredientes que era más fácil cazar un unicornio que encontrarlos, pero me he dado cuenta de que algunas recetas no las hacían porque era muy complicado y decidí hacerlas con ingredientes que tienes cerca, como mucho en la esquina de tu casa. E intento también utilizar material que tenemos. Si tienes varillas, úsalas, pero con un tenedor también puedes hacerlo.

- Y tiene especial fijación por el horno, ¿verdad?

Es que es muy fácil cocinar ahí y generalmente todos tenemos un horno. Lo metes y se va haciendo. No tienes que estar pendiente, es raro que se te queme y mientras tanto puedes hacer otra cosa. Yo siempre hago varias cosas a la vez. Y a lo mejor, por ejemplo, estás cocinando o limpiando y mientras el horno está haciendo otra cosa.

- Con el buen tiempo pasamos mucho tiempo fuera de casa y comemos más en chiringuitos o restaurantes. ¿Qué deberíamos elegir de esa carta?

Si te vas un mes de vacaciones, pues hay que controlar. Si te vas un fin de semana, cómete lo que te pida el cuerpo, aunque mejor algo fresquito porque siempre va bien, como una ensalada que te va a hidratar y eso te va a ayudar a digerir mejor el plato contundente como la paella que te vas a comer luego, y así comes menos del siguiente plato.

- Con Miwi, la marca para la que ha trabajado para crear la nueva fórmula, se pasa de la kombucha al refresco

Buscábamos un refresco saludable. Empezado por kombucha, lo que pasa es que claro, la gente se cree que esto es como una receta, una ensalada, que hago la receta y mañana no, o sea, esto tiene un proceso muy largo de probar, testear sabores, porque no te puedes ni imaginar la de sabores que podemos haber probado hasta conseguir el definitivo.

