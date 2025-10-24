Suscribete a
ABC Premium

Wrap de aguacate y atún, la receta del Chef Bosquet para comer ligero en el trabajo

El Chef Bosquet nos enseña a hacer un wrap de aguacate y atún perfecto para comer o cenar cuando quieras

Tres recetas dulces y saladas con pera, la fruta de la temporada

Wrap de atún y aguacate.
Wrap de atún y aguacate.
Chef Bosquet

Chef Bosquet

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Tenemos la solución para esos días en los que no sabemos qué hacernos para comer o cenar pero queremos que sea algo ligero y sencillo. Roberto Bosquet, conocido como Chef Bosquet, propone un wrap con verduras y atún que está sencillamente delicioso.

Con una ... fácil preparación y unos ingredientes que aportan numerosos nutrientes, obtendríamos el plato perfecto si también queremos sorprender al paladar.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app