Wrap de aguacate y atún, la receta del Chef Bosquet para comer ligero en el trabajo

Tenemos la solución para esos días en los que no sabemos qué hacernos para comer o cenar pero queremos que sea algo ligero y sencillo. Roberto Bosquet, conocido como Chef Bosquet, propone un wrap con verduras y atún que está sencillamente delicioso.

Con una ... fácil preparación y unos ingredientes que aportan numerosos nutrientes, obtendríamos el plato perfecto si también queremos sorprender al paladar.

Por ejemplo, contiene atún, que es un pescado azul muy rico en proteínas de alto valor biológico (23 gramos por cada 100) y con un 12% de grasa, lo que lo convierte en un pescado graso. Sin embargo, esto no es algo negativo ya que la grasa del atún es muy rica en ácidos grasos Omega-3 , ideales para disminuir el colesterol y los triglicéridos. Así pues, se trata de un aliado para luchar contra las enfermedades cardiovasculares y un buen sustituto de las carnes en el menú diario.

Por su parte, el aguacate tiene un buen sabor y un 73% de contenido en agua, además de contener minerales clave como son el potasio (400mg/100g) y el magnesio (40mg/100g), cifras de la Base de Datos Española de Composición de Alimentos. El potasio ayuda en la retención de líquidos y el magnesio contribuye a la mejora del estado de ánimo, aporta energía y favorece la función muscular.

Estos son otros ingredientes que necesitamos:

Ingredientes para el wrap Crepe 1

1 Rúcula Un puñado

Un puñado Aguacate 1/2

1/2 Atún o bonito 50 gramos

Para la salsa Yogur natural 1

1 Mostaza Una cucharadita

*La crepe podemos hacerla nosotros en casa o comprarla ya hecha

Así puedes preparar el wrap de atún y aguacate:

Paso a paso para preparar esta receta Comenzaremos preparando una salsa con yogur natural y un poco de mostaza. Mezclamos bien hasta obetener una mezcla uniforme. Reservamos. Colocamos nuestra crepe y sobre ella ponemos un poco de rúcula, tomate cherry, medio aguacate y desmenuzamos un poco de atún o bonito en conserva. Ponemos por último un poco de salsa y lo cerramos: primero los extremos y luego los laterales. Le damos la vuelta y envolvemos con un papel. Enrrollamos bien y cuando vayamos a comerlo lo cortamos por la mitad. ¡Y listo!

Además, puedes seguir todas las recetas que a lo largo de los últimos años ha publicado el Chef Bosquet en ABC Bienestar aquí: recetas saludables del Chef Bosquet , comprar algunos de los libros del Chef Bosquet (el más reciente es 'Todos a la mesa' con el que es posible aprender recetas fáciles, saludables y deliciosas) que aportan todo tipo de ideas culinarias originales y además seguir su cuenta de Instagram, @chefbosquet que ya es todo un referente no solo para los 'foodies' amateur sino para los más prestigiosos chefs.