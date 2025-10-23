Suscribete a
ABC Premium
Directo
La gerente del PSOE declara en el Senado por el caso Koldo
Última hora
El Capitolio acusa a Sánchez de romper con la OTAN y de «fortalecer a Hamás»

Tres recetas dulces y saladas con pera, la fruta de la temporada

Comer la pieza de fruta está muy bien pero incluirla en preparaciones para el día a día es aún mejor

Qué pasa si tomo verduras congeladas todos los días

Tres recetas dulces y saladas con pera, la fruta de la temporada
Catalina Prieto

Catalina Prieto

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La pera es una fruta que nos acompaña desde los primeros años de vida y, sin embargo, no le prestamos la suficiente atención. Como ocurre con la mayoría de frutas y evrduras, está cargada de nutrientes: agua (86,7 gramos), fibra (2,3 gramos), ... vitaminas como la C o el ácido fólico y sustancias fitoquímicas antioxidantes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app