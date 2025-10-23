Tres recetas dulces y saladas con pera, la fruta de la temporada

La pera es una fruta que nos acompaña desde los primeros años de vida y, sin embargo, no le prestamos la suficiente atención. Como ocurre con la mayoría de frutas y evrduras, está cargada de nutrientes: agua (86,7 gramos), fibra (2,3 gramos), ... vitaminas como la C o el ácido fólico y sustancias fitoquímicas antioxidantes.

Justamente por ese contenido en agua resultan ligeras aunque saciantes, además de ser refrescantes, dulces y sabrosas e ideales para comer de postre. Y si te has cansado un poco de comerla de una pieza, siempre puedes probar a incluirlas en tus recetas. Por ejemplo, en un bizcocho, en una ensalada, en una tarta...

Estas son las tres recetas dulces y saladas que puedes hacer esta temporada con la fruta más conocida:

1. Postre de pera, requesón y canela

Postre de pera, requesón y canela.

Ingredientes para 4 comensales:

- 4 peras

- 2 cucharadas de mantequilla clarificada

- El zumo de medio limón

- Una rama de canela

- Canela molida al gusto

- Media taza de almendras tostadas fileteadas

- 300 gramos de requesón bajo en grasa (o entero, al gusto)

- Una cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Precalentar el horno a 200 ºC. En una fuente para hornear colocar las peras peladas, cortadas a la mitad y descorazonadas , con el corte hacia arriba. Exprimir el medio limón sobre las peras. Pincelar con la mantequilla clarificada y espolvorear con el cardamomo molido. Añadir en el fondo de la fuente 1 taza de agua y colocar en ella la rama de canela en pequeños trozos.

Hornear las peras hasta que se ablanden, volteándolas tras los primeros 15 minutos. Las retiraremos cuando estén asadas, el jugo se haya reducido y los bordes comiencen a caramelizarse. Si las peras son pequeñas, 30 minutos serán más que suficientes. Mezclar en un bol el requesón con la vainilla.

Presentar colocando el requesón sobre el plato, las peras asadas y espolvorear con la canela molida y la almendra picada. Si nos gusta el sabor a chocolate, también podemos espolvorear con una pizca de cacao puro en polvo.

2. Ensalada de cogollos, pera y boniato

Ensalada de cogollos, pera y boniato.

- 125 gramos de espinacas baby

- 50 gramos de rúcula

- 4 cogollos de lechuga

- 2 boniatos

- Una taza de nueces

- 2 peras conferencia

- Sal y pimienta negra al gusto

- AOVE al gusto

Para la salsa

- Una cucharadita de mostaza antigua

- Un limón

- Sal y pimienta negra al gusto

- 5 cucharadas de AOVE

Comenzaremos por precalentar el horno a 180 ºC y forrar una bandeja para horno grande con papel vegetal.

Pelamos los boniatos con la ayuda de un pelador y troceamos en cubos de similar tamaño. Traspasamos los trozos de boniato a la bandeja de horno y en la misma bandeja aderezamos con una pizca de sal y pimienta negra al gusto y un hilo de aceite. Con nuestras manos removemos bien los trozos para que el aderezo quede uniformemente repartido. Si te gustan las especias puedes añadir las que más te gusten como ajo o cebolla molidos, pimentón o hierbas provenzales.

Horneamos en la parte media durante unos 20- 25 minutos, removiendo con cuidado a la mitad del cocinado para que se dore por igual. Retiramos y dejamos atemperar. Mientras preparamos los brotes verdes. Lavamos y cortamos las peras conferencia a la mitad longitudinalmente, prescindiendo de los extremos. Con cada mitad realizamos láminas finas.

Colocamos los brotes, sobre ellos la pera conferencia laminada, el boniato asado y las nueces o cualquier fruto seco o combinación de frutos secos a nuestro gusto.

Preparar el aderezo en un vaso o pequeño bol combinando la mostaza, la sal y la pimienta con el zumo de limón y el aceite de oliva virgen extra. Agitamos con una cuchara o tenedor o lo podemos hacer también con un bote con tapa para emulsionar aún más rápidamente el aderezo. Lo repartimos sobre la ensalada en el momento de servir y….¡ya solo queda disfrutar!

3. Bizcocho de cacao y pera

Bizcocho de cacao y pera.

- 4 peras ercolinas

- Una taza de harina de arroz (o integral de avena)

- Media taza de almendra molida

- 70 gramos de chocolate 75% cacao derretido

- Media taza de yogur de soja (o lácteo natural)

- ¼ de taza de bebida de soja

- ¼ taza de aceite de oliva suave (o girasol o coco)

- Una cucharadita de vinagre de manzana

- 2 plátanos pequeños maduros

- ¼ cucharadita de polvo de hornear

- ½ cucharadita de bicarbonato de sodio

- 2 cucharadas de cacao puro en polvo

- Una pizca de sal

- Una cucharadita de extracto de vainilla

- ¼ taza avellanas picadas (decorar)

Precalentar el horno a 190º C. En un bol tamizar la harina, el polvo de hornear, el bicarbonato de sodio, la sal y reservar.

En otro bol grande mezclar los ingredientes húmedos: los dos plátanos machacados, el aceite , el yogur , la bebida de soja , el extracto de vainilla y batir durante 2 minutos para formar una crema suave.

Agregar el chocolate derretido, el cacao en polvo, el vinagre y batir un minuto más o hasta que el chocolate se incorpore bien y quede una mezcla uniforme.

Con la ayuda de una espátula y con movimientos envolventes añadir 1⁄4 de mezcla seca a la mezcla húmeda. Incorporar poco a poco el resto de harina pero sin batir, solo mezclando hasta que desaparezca completamente entre la mezcla húmeda.

Forrar un molde alargado con papel de hornear, colocar las peras enteras y peladas de pie sobre el fondo e incorporar alrededor la mezcla de chocolate.

Hornear durante 25-30 minutos. Si introducimos un palillo debe salir limpio.

Retire el pastel del horno y mantenerlo en una rejilla para enfriar durante 10-15 minutos.

